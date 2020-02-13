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Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля
 
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В китайской провинции Хубэй, которая остаётся эпицентром заболевания, количество зараженных увеличилось на 15 тысяч.

За сутки от смертельного вируса погибли 242 человека. В целом число жертв на сегодня, 13 февраля, составляет 1369 человек. Количество людей, которые сумели выздороветь, — 6 061. Важно отметить, что количество зараженных в китайской провинции Хубэй резко выросло на 15 тысяч, информирует enovosty.com/news.

Ранее число заразившихся в сутки росло примерно на 1,5-2,5 тысячи. Как сообщили в региональном Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, причина резкого увеличения числа случаев заражения — это новый метод диагностики. Китайские медики начали диагностировать возможное заражение вирусом не только с помощью специально разработанных тест-систем, но и при помощи компьютерной томографии.

Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля

Важно отметить, что заражение коронавирусом обнаружили ещё у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Теперь общее количество зараженных составляет 218.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 194

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