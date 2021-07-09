Чернобыль: Как ядерная катастрофа стала случайным экологическим успехом?

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Когда мы думаем об экологических успехах, вряд ли Чернобыльская катастрофа 1986 года находится в чьем-то списке.

Широко известная как самая страшная ядерная авария в истории, она произошла во время проверки безопасности на Чернобыльской атомной электростанции в тогдашней советской Украине. Небо наполнилось радиоактивными изотопами, и радиоактивный дождь обрушился на всю Европу. Об этом пишет Euronews, информируют Экономические новости.

Хотя сразу после катастрофы погибло менее 100 человек, ООН и ВОЗ сообщили в 2005 году, что число смертей, связанных с Чернобылем, составило 4 000. Другие группы утверждают, что число погибших в Европе достигает 16 000 человек.

Около 117 000 человек были эвакуированы из ближайших районов, в основном из Припяти, города, построенного для обслуживания электростанции. Была создана зона отчуждения, границы которой были установлены в радиусе 30 км от остатков станции. Часть Беларуси также была закрыта для людей, поскольку на нее выпала основная часть радиоактивного дождя.

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В настоящее время зона отчуждения занимает площадь около 2 800 кв. км и, что, возможно, неудивительно, является одной из самых радиоактивно загрязненных территорий в мире.

Сразу после катастрофы погибло более 400 гектаров сосновых деревьев, окружающая флора и фауна, а также все близлежащие источники воды также были сильно загрязнены.

Но сейчас, спустя почти 35 лет после инцидента, зона отчуждения, похоже, претерпела изменения в плане озеленения.

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Что изменилось?

Несмотря на обширный и непосредственный ущерб, нанесенный экосистеме зоны отчуждения, за последние три десятилетия биоразнообразие этой территории быстро увеличилось. Редкие виды, такие как рысь и находящиеся на грани вымирания европейские зубры, пережили возрождение.

В белорусской части зоны отчуждения исследователи обнаружили, что за 10 лет после катастрофы популяции кабанов, лосей и косуль резко возросли.

Также было отмечено семикратное увеличение численности волков.

«Численность волков выросла в семь раз, вероятно, из-за гораздо меньшего охотничьего промысла в Чернобыльской зоне отчуждения», — говорит Джеймс Смит из Портсмутского университета, который вместе с Ником Бересфордом из Центра экологии и гидрологии Великобритании проводил исследования дикой природы в этой зоне.

«Наши фотоловушки в Украине зафиксировали евразийскую рысь, бурого медведя, черного аиста и европейского зубра. Украинские и белорусские исследователи зарегистрировали сотни видов растений и животных в этой зоне, включая более 60 редких видов, — объясняет Бересфорд.

Такие виды, как лошадь Пржевальского, редкая и исчезающая лошадь родом из Центральной Азии, даже были намеренно выпущены в эту зону в рамках усилий по сохранению природы.

Пока неизвестно, насколько здоровы эти животные, и многие ученые опасаются, что эти виды все еще будут испытывать негативные последствия воздействия радиации. В настоящее время собрать достаточное количество данных, чтобы проследить за этим, фактически невозможно.

Однако исследователи, изучающие влияние чернобыльской катастрофы на растения, недавно сообщили, что пшеница, рожь, овес и ячмень, выращиваемые вблизи этого района, все еще загрязнены. Почти половина всех образцов, изученных учеными из Эксетерского университета и Украинского института сельскохозяйственной радиологии, содержали запрещенные уровни радиоактивных изотопов.

Однако популяционный бум млекопитающих, особенно в этом районе, все еще рассматривается как хороший знак. Несмотря на массовое загрязнение, Бересфорд, вместе с другими исследователями, считает, что «общий эффект был положительным» для дикой природы в зоне отчуждения.

«Бремя, принесенное радиацией в Чернобыле, оказалось менее тяжелым, чем преимущества, полученные от того, что люди покинули эту зону», — объясняет эксперт по биохимии растений Стюарт Томпсон, который добавляет, что в зоне «поддерживается больше жизни, чем раньше».

Смогут ли люди когда-нибудь вернуться?

Эта территория случайно стала одним из крупнейших заповедников Европы, служа наглядным свидетельством пагубного влияния человека на дикую природу.

Продолжаются споры о том, будет ли когда-нибудь зона отчуждения снова пригодна для жизни людей. В 2011 году государственные власти Украины заявили, что зона может быть заселена в течение 320 лет, в то время как Гринпис и директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин недавно заявили, что, скорее всего, пройдет более 20 000 лет.

Невероятно, но в 30-километровой зоне поселились 187 человек, известных как «самоселы» (что означает «самопоселенцы»). Технически это все еще незаконно, хотя в 2012 году местные власти дали неофициальное разрешение на проживание только пожилым самоселам.

Эти жители получают социальную поддержку от правительства, но их проживание в зоне отчуждения не узаконено.

Таким образом, эта огромная территория превратилась из промышленно развитой и густонаселенной в зону с менее чем 200 постоянными жителями.

Долгосрочный успех экологического восстановления региона будет полностью понятен только через много лет, но уже сейчас можно говорить о явных положительных изменениях.