От Красной площади до Красной планеты: Россия хочет отправить свои танки на Марс

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Танк "Армата" не только необычный, но и межпланетный. Танк "Армата" может функционировать на Марсе, утверждают пропагандистские СМИ России.

Новый российский танк Т-14 «Армата» — один из самых передовых танков в мире. Настолько передовой, что западные страны беспокоятся, что «старые» танки, такие как американский M-1 Abrams, могут устареть. Об этом пишет в своем ироничном посте пишет The National Interest, информируют Экономические новости.

Но Т-14 не только необычен, он еще и межпланетный. По данным российских СМИ, танк «Армата» может функционировать на Марсе.

» Магический стартер: двигатели «Арматы» делают его пригодным для марсианской температуры» — гласил заголовок на российском англоязычном сайте Sputnik News несколькими днями ранее. Эта новость последовала за сообщениями российских СМИ в прошлом месяце о том, что будущий истребитель МиГ-41 сможет осуществлять полеты в открытом космосе.

Чтобы никто не волновался, что Владимир Путин планирует вторжение на злобную Красную планету со своими «зелеными человечками», выяснилось, что реальность гораздо банальнее. Sputnik News, не устающий трубить на весь мир о крутизне российских военных технологий, на самом деле ссылался на статью из российской газеты «Известия» (англоязычный перевод Google находится здесь).

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В статье «Известий» описывалась новая технология, разработанная российским производителем «Ренова», которая позволяет дизельному двигателю «Арматы» запускаться при температуре до -58 градусов по Фаренгейту. Система использует суперконденсаторы для хранения большого количества электроэнергии, которая может быть использована для питания танка еще до запуска двигателя. Это похоже на то, как это используется в гибридных автомобилях, таких как Toyota Prius, которые используют электродвигатель с питанием от аккумулятора на низких скоростях, а затем переключаются на бензиновый двигатель, когда автомобиль ускоряется.

Мы провели полномасштабные испытания суперконденсатора для холодного запуска танкового дизельного двигателя», — рассказал «Известиям» эксперт «Реновы» Михаил Лифшиц. «Машина простояла несколько дней на морозе. Его аккумуляторы полностью потеряли емкость. Тем не менее, используя мобильную электростанцию на суперконденсаторе… мы смогли запустить холодный мотор несколько раз подряд».

«Технология позволяет танку нести более компактные батареи, что освобождает место для перевозки большего количества топлива и боеприпасов. Есть ли подобная технология в США? Исследовательский центр по разработке и проектированию танковых автомобилей армии США не ответил на вопросы. Компания Honeywell, производящая газотурбинный двигатель AGT1500 для M1 Abrams, отказалась обсуждать возможности его запуска в холодную погоду», — написали пропагандисты Кремля.

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Тем не менее, российский «подвиг» в области холодного пуска танков не вызовет особого удивления. Если кто и знает, как эксплуатировать танки в морозную погоду, так это Россия. Нацисты были поражены тем, как русские умели поддерживать свои машины в рабочем состоянии в самые жестокие метели.

В статье «Известий» ничего не говорится о запуске танков на Марс. Возможно, это связано с тем, что Марс немного холоднее Сибири. Атмосфера слишком тонкая, чтобы удерживать тепло, средняя температура на Марсе составляет минус -80 градусов по Фаренгейту, а зимой в полярных регионах температура может опускаться до -195 градусов. В Оймяконе, сибирском городе, который считается самым холодным постоянно населенным городом на Земле, температура зимой обычно составляет -60 градусов.

Двигатель внутреннего сгорания также будет задыхаться от недостатка кислорода в разреженной марсианской атмосфере. И в любом случае, посадка пятидесятитонного танка на Марс будет непростой задачей. Посадочный аппарат НАСА «Викинг» 1976 года весил всего 1 300 фунтов, а маленький марсоход «Оппортьюнити» — аппарат, который путешествует по Марсу уже тринадцать лет — весит около 400 фунтов. Сердитая Красная планета также ревниво относится к своей частной жизни. Более половины всех марсианских миссий либо выходят из строя, либо разбиваются, либо исчезают.

А в качестве последней линии обороны Марс может положиться на Марвина Марсианина и его взрывной космический модулятор Illudium Q-36. Земные танки, берегитесь!