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Украина вряд ли введет секторальные санкции ЕС против Беларуси

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Несмотря на усилия Украины по координации действий против режима Лукашенко в Минске с ЕС, секторальные санкции и их масштаб опасны для украинской экономики, считает эксперт Польского института международных отношений (PISM) Мачей Заневич.

Украина вряд ли введет секторальные санкции ЕС против Беларуси

Санкции против Беларуси активно обсуждаются в Украине. Ранее, когда ЕС принял ответные меры в связи с фактом перехвата Беларусью самолета авиакомпании Ryanair, Украина отреагировала очень быстро и закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и приостановила сообщение с Беларусью. Понесенные в результате экономические потери были «проглочены». Об этом пишет польское издание biznesalert.pl, информируют Экономические новости.

Сегодня ситуация несколько иная, поскольку, несмотря на сложную политическую ситуацию, Беларусь остается важным экономическим партнером для Украины. Дело даже не в объеме торговли (хотя в прошлом году он достиг почти 4,5 млрд. долларов США), а в ее структуре — Украина в основном импортирует топливо и нефтепродукты (на сумму 1,5 млрд. долларов США) и удобрения из Беларуси.

Около половины нефтепродуктов в Украину поступает из Беларуси, а если говорить о калийных удобрениях, то около 90 процентов. Однако наиболее важным вопросом является топливо, в основном бензин и дизельное топливо — 40 процентов бензина на украинском рынке поставляется из Беларуси, а дизельное топливо составляет 30 процентов. Заменить их продукцией из других стран возможно, но это потребует полного изменения логистики. Для этого Украине пришлось бы использовать порты на юге, перегрузочные мощности которых ограничены, — объясняет Мацей Заневич.

Это приведет к росту цен и, возможно, даже к перебоям в поставках. Поэтому на данный момент введение санкций, связанных с топливом, стало бы для Украины пресловутым «выстрелом в ногу».

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То же самое касается удобрений или битума, необходимого для строительства дорожных покрытий. И здесь зависимость Украины от Беларуси огромна, и переключить логистику непросто. Введение санкций на белорусский битум приведет к сокращению дорожного строительства, которое на данный момент является очень важным элементом антикризисной политики Украины. Большую программу ремонта дорог пришлось бы сократить, а некоторые работы перевести с асфальтовых дорог на бетонные, — объясняет эксперт PISM.

По мнению Заневича, маловероятно, что Украина присоединится к секторальным санкциям ЕС.

Введение санкций против Беларуси приведет в движение цепь событий, которые будут очень дорого стоить Украине. Тем не менее такие голоса звучали, журналисты поинтересовались в Совете национальной безопасности и обороны Украины, намерен ли Киев вводить санкции. У нас пока нет ответа, и если рискнуть предположить, то вероятность введения санкций, связанных с нефтепродуктами, довольно низкая», — заявили в СНБО.

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Также продолжается дискуссия о том, какие последствия это может иметь для самой Беларуси, поскольку экспорт нефтепродуктов в Украину важен для белорусской экономики, и его роль даже несколько возрастет. В Украине раздаются голоса о том, что стране не следует вводить санкции, поскольку это приведет к углублению экономического кризиса в Беларуси и еще больше подтолкнет Лукашенко в объятия Путина. Украина опасается этого, поскольку усиление влияния России в Беларуси — особенно военного — негативно скажется на безопасности Украины.

«Кроме того, Украина на протяжении многих лет проводила политику поддержки бизнеса с Беларусью, чтобы дать ей возможность диверсифицировать свою экономику. Действительно, связи между этими двумя странами значительны, даже в сфере производства оружия, поэтому нынешняя ситуация очень неудобна для Киева», — заключает Заневич.
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Автор: Елена Каденко
07.07.2021 10:02:58
Посещений: 35
Елена Каденко

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