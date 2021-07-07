Пять причин, которые заставят Россию дважды подумать, прежде чем вступать в войну с НАТО

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Вместе эти пять причин составляют одну главную: оружие НАТО, откровенно говоря, лучше, чем у русских.

Когда речь заходит о потенциальной войне между НАТО и Россией из-за Украины или какой-либо другой горячей точки, внимание всех сосредоточено на возможностях американского и российского оружия, информируют Экономические новости со ссылкой на National Interest.

Но погодите-ка. США — только один из членов НАТО, и так получилось, что этот член даже не находится на европейском континенте. Если НАТО и Россия сойдутся в схватке, то, несомненно, европейские войска вступят в бой вместе с, возможно, американскими войсками.

Если такой сценарий произойдет, вот пять видов оружия НАТО, которых следует опасаться России.

Британский танк Challenger 2

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Являясь основой танковых сил Великобритании, Challenger 2 окажется на переднем крае, если Великобритания направит тяжелую бронетехнику в европейский конфликт против России.

Challenger 2 хорошо защищен броней Dorchester (другое название Chobham) и вооружен 120-миллиметровой пушкой. Его скорость по бездорожью составляет около 25 миль в час.

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Учитывая, что самые современные танки в мире еще не сталкивались друг с другом (первая война в Персидском заливе была 25 лет назад, и даже Израиль не вел танковых боев против российской бронетехники более 30 лет), предсказать, как Challenger 2 справится с российскими танками, можно только предположительно. Challenger 2 весом 63 тонны, безусловно, тяжелее, чем различные модели 40-50-тонных Т-72, стоящих на вооружении России, включая Т-72Б3 и Т-90.

Что это означает с точки зрения боевых характеристик, пока неясно. Ясно только, что если британские и российские войска сойдутся в бою, то Россия столкнется с хорошо вооруженным, хорошо бронированным и сложным основным боевым танком.

Но, как обычно, самым большим врагом британских военных является казначейство Ее Величества. Сокращение бюджета вынудило Британию сократить свои танковые силы на 40 процентов в 2010 году, в результате чего у Британии осталось всего 227 танков Challenger 2.

Планы по модернизации Challenger 2 и продлению его срока службы, включая возможную замену нарезной пушки на гладкоствольную, пока остаются в воздухе.

Возможно, в итоге Россия столкнется со смертоносными британскими танками, но их будет не очень много.

Немецкая подводная лодка Тип 212

Если дизельные подводные лодки до смерти пугают ВМС США, то российскому флоту вряд ли захочется иметь дело со сверхтихой немецкой подлодкой Тип 212.

1 500-тонная подлодка Тип 212 оснащена воздухонезависимой двигательной установкой (AIP), использующей водородно-кислородные топливные элементы с полимерной электролитной мембраной, что позволяет ей оставаться под водой в течение длительного времени. В то время как немецкие U-boat во время Второй мировой войны двигались под водой ползком, Type 212 движется под водой со скоростью 20 узлов.

Тип 212 вооружена торпедами DM2A4 с электронными наводками, а также торпедами WASS 184 и Blackshark. Планируется, что она будет оснащена ракетами IDAS, запускаемыми из торпедных стволов подлодки, которые могут поражать воздушные, наземные и морские цели.

Пока неясно, какое влияние окажут немецкие подлодки на конфликт с Россией: Силовые демонстрации России в Крыму и в Украине были направлены больше на Черное море, чем на Балтику. Но если у России возникнет соблазн напасть на страны Балтии или Польшу и использовать в этом процессе свой флот, то подлодки Тип 212 станут силой, с которой придется считаться.

Истребитель Eurofighter Typhoon

Сравнение воздушной мощи НАТО и России неизбежно перерастает в «мой F-22 лучше твоего Су-35». Однако, поскольку только США используют F-22, кажется более вероятным, что российские пилоты столкнутся с «Тайфунами», а не с «Рапторами».

Typhoon используется немецкими и британскими ВВС, которые являются членами НАТО, с большей вероятностью сталкивающимися с русскими в Восточной Европе, а также итальянскими и испанскими ВВС, которые с ними не сталкиваются. Несмотря на то, что Typhoon обладает некоторыми стелс-функциями, он больше похож на истребитель, чем F-22.

Вооруженный 27-миллиметровой пушкой и различными ракетами, включая Sidewinder, AMRAAM и Meteor для воздушного боя и Taurus и Storm Shadow для воздушных и наземных целей, Eurofighter должен стать эффективным оппонентом. Его противостояние с высокоманевренными российскими истребителями, такими как Су-35, станет интересной схваткой.

Eurocopter Tiger

Меньший, чем американский и британский AH-64 Apache, и примерно вдвое меньший по весу, Eurocopter Tiger — это франко-германский проект, поступивший на вооружение в 1991 году. Он используется Францией, Германией и Италией, а также Австралией.

Имея скорость около 181 мили в час, различные версии Tiger вооружены противотанковыми ракетами Hellfire, Spike, PARS 3 и HOT 3, ракетами «воздух-воздух» Mistral и ракетами «воздух-земля».

Tiger принимал ограниченное участие в боевых действиях во время французских и немецких операций в Афганистане и Ливии. Но если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, «Тигр» будет преследовать российские танки.

Израильская ракета «Спайк»

Почему израильское оружие включено в список смертоносной техники НАТО? Потому что ракета Spike используется многими членами НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Хорватию, Германию, Италию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словению и Испанию.

31-фунтовый Spike — это противотанковая ракета с волоконно-оптическим проводным наведением и тандемной боеголовкой, которая использует два кумулятивных заряда для того, чтобы сначала подорвать реактивную броню танка, а затем пробить его собственную броню. Выпускаемые в вариантах малой, средней, большой и повышенной дальности, различные «Spikes» могут поражать цели на дальностях от 800 метров до 8 километров.

Русские имеют большой опыт противостояния своих танков с израильским оружием, как правило, с неблагоприятными результатами. Конфликт между НАТО и Россией стал бы проверкой того, насколько это по-прежнему актуально.