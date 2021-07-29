Военные учения России и Беларуси вызывают повышенную тревогу

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До начала военных учений "Запад", которые проводятся раз в четыре года, осталось всего шесть недель, и в Беларусь начали прибывать российские войска и военная техника.

27 июля Министерство обороны Беларуси сообщило в Telegram, что последний контингент российских солдат прибыл на железнодорожную станцию Полонка на западе Беларуси, где их встретили хлебом-солью военнослужащие белорусской 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council.

По мнению Rochan Consulting, которая в своем блоге отслеживает ход подготовки к «Западу-2021», мы «наблюдаем введение в Беларусь самых известных, лучше всего оснащенных российских сухопутных подразделений, что само по себе значимо. Но это только начало».

Проводимые раз в четыре года учения «Запад» — это повод для бдительности и беспокойства западных военных архитекторов и аналитиков, а также стран, расположенных на восточном фланге НАТО.

В преддверии учений «Запад-2017» некоторые наблюдатели опасались, что Россия может использовать эти учения для нового нападения на Украину, провокации против Польши или Литвы или как предлог для того, чтобы оставить войска в Беларуси. И хотя тогда эти опасения не оправдались, растет беспокойство, что в этом году учения «Запад», запланированные на 10-16 сентября, могут быть иными.

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На встрече с белорусской диаспорой в Нью-Йорке на этой неделе лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что опасается, что режим Александра Лукашенко «может использовать присутствие российских войск для шантажа своих западных соседей и Украины». Сейчас об этом много говорят. Угрозы могут проявляться по-разному».

Одно из главных различий между «Западом-2017» и «Западом-2021» — политический контекст.

В 2017 году Лукашенко был явно не заинтересован в том, чтобы присоединиться к конфликту Владимира Путина с Западом. Поэтому он попытался придать учениям определенный уровень прозрачности, чтобы защитить себя и заверить западных соседей Беларуси в том, что учения не будут использованы в качестве платформы для злоупотреблений.

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Лукашенко пригласил наблюдателей из семи стран (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия), а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного Креста для мониторинга той части учений «Запад-2017», которая проходила на белорусской территории. Он также постарался заверить Украину, Польшу и страны Балтии в том, что не допустит использования белорусской территории для нападения или запугивания их стран.

В то время Россия была настолько недовольна Лукашенко, что ни Путин, ни министр обороны Сергей Шойгу не посетили Беларусь во время учений, а российские военачальники не остались на торжественный ужин после учений.

Лукашенко ответил отказом, отменив планы совместного выступления с Путиным на одном из российских военных объектов. После учений он публично подчеркнул свое желание улучшить отношения с Западом.

Атмосфера в преддверии «Запада-2021», мягко говоря, более угрожающая.

Жестокие репрессии Лукашенко против инакомыслия после сфальсифицированных и дискредитировавших себя президентских выборов в августе 2020 года, а также захвата рейса 4978 авиакомпании Ryanair и похищения журналиста-диссидента Романа Пратасевича в мае 2021 года сделали белорусского диктатора персоной нон грата на Западе. Теперь ему некуда обратиться, кроме как в Москву.

Лукашенко также из кожи вон лезет, чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность Москве, превращая Беларусь в потенциальный фронт в войне России против Украины, угрожая нарушить торговые потоки между Европой и Азией и используя нелегальную миграцию против Литвы.

Со своей стороны, Россия неуклонно расширяет свое политическое, экономическое и военное присутствие в Беларуси. В этом году Россия и Беларусь проводят рекордное количество военных учений в преддверии «Запад-2021», а постоянная ротация российских войск означает де-факто постоянное присутствие вооруженных сил России в Беларуси.

Россия и Беларусь также объявили о планах создания трех постоянных совместных военных учебных центров в Нижегородской и Калининградской областях России и в западной Гродненской области Беларуси, которая граничит с Польшей и Литвой — членами НАТО. Важно отметить, что Лукашенко теперь, похоже, готов отказаться от своих давних возражений против новой российской авиабазы на белорусской территории.

И если этого еще недостаточно, чтобы заставить западных военных аналитиков усилить бдительность, то Москва продолжает размещать войска в приграничных с Украиной регионах России, якобы для подготовки к «Западу-2021». Министерство обороны России направило войска к украинской границе в апреле, что вызвало опасения относительно нового наступления. Позже министр обороны Шойгу приказал им вернуться на свои базы. Но, по словам украинских чиновников, около 80 процентов войск и техники по-прежнему находятся в приграничной зоне.

Первые признаки говорят о том, что «Запад-2021» будет сильно отличаться от «Запада-2017». А это значит, что сентябрь может стать напряженным для НАТО, а также для соседней Беларуси и Украины.