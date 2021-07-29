Разозлившись на США, Украина заключает сделки с Китаем и помалкивает об уйгурах

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Разочарованная в США, Украина заключает сделки с конкурирующей сверхдержавой, приглашая Китай для строительства инфраструктуры и сдерживая критику в адрес Пекина по поводу соблюдения прав человека.

В прошлом месяце Украина рассказала о соглашениях с Китаем о строительстве аэропортов, автомобильных и железных дорог в восточноевропейской стране и выразила благодарность за поставки вакцин Covid-19 китайского производства. Об этом пишет NBC News, информируют Экономические новости.

Всего за несколько дней до заключения сделок о сотрудничестве Киев решил промолчать о предполагаемых нарушениях прав человека со стороны Китая.

В Совете ООН по правам человека Украина отозвала свою подпись из совместного заявления, призывающего Китай допустить независимых наблюдателей в регион Синьцзян для расследования сообщений о преследовании уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Министерство иностранных дел Украины не ответило на просьбу прокомментировать этот шаг.

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Андрей Шараскин, глава комитета по внешней политике украинского парламента, сказал, что Китай потребовал от Украины отозвать свою подпись из совместного заявления и дал понять, что обещанные поставки вакцин Covid-19 будут прекращены.

«Когда Украина подписала заявление, Китай начал просить Украину отозвать его. И в то же время они заблокировали поставку вакцин, за которые мы уже заплатили», — сказал Шараскин в интервью NBC News, сообщив, что чиновники министерства иностранных дел проинформировали его об этом.

Украина испытывает трудности с обеспечением достаточного количества вакцин, а уровень вакцинации в стране отстает от большинства стран Центральной и Восточной Европы.

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Associated Press, ссылаясь на анонимные источники, первым сообщило, что Китай пригрозил отменить поставки вакцин, если Украина не откажется от поддержки совместного письма, инициированного Канадой.

Посольство Китая в Украине публично отрицает, что оказывало какое-либо давление на Украину в связи с совместным заявлением. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

В этом месяце в украинском парламенте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопросы о том, не сделало ли правительство разворот в сторону от Запада. Он заявил, что Украина по-прежнему привержена «евроатлантической интеграции» и выступает против нарушений прав человека. Однако он не сказал, почему Киев воздерживается от реакции на ситуацию в Китае с уйгурами.

«Что касается вашего вопроса, могу сказать, что сейчас мы находимся в процессе консультаций с нашими западными партнерами и Китаем по этому вопросу. Как только этот процесс закончится, мы объясним нашу позицию», — сказал он.

Но Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины, позже выступил с резким предупреждением в адрес США и их союзников.

«Моим главным посланием будет следующее: Если Запад продолжит сдавать интересы Украины ради дружбы с Россией, Украина может повернуться на Восток», — сказал Арестович 18 июля.

Украина находится в конфликте с Россией, своим гораздо более могущественным соседом, с 2014 года, когда Москва захватила и аннексировала Крымский полуостров. Пророссийские боевики также контролируют часть восточной Украины, и спорадические столкновения продолжаются вдоль линии фронта.

Несмотря на противодействие России, правительство Украины взяло на себя обязательство объединить страну с Европейским Союзом и НАТО, а не с Москвой. Но Украина стала проявлять нетерпение по отношению к своим западным союзникам и считает, что ей нужна дополнительная поддержка в ее попытках противостоять России.

Президент Владимир Зеленский не скрывает своего горького разочарования в отношении администрации Байдена по поводу того, как она относится к запланированному Россией газопроводу в Европу, обвиняя Белый дом в неспособности предпринять решительные действия, чтобы остановить проект, который, по мнению Киева, даст Москве рычаги влияния на европейские страны.

Зеленский также просил о личной встрече с Байденом в течение нескольких месяцев, и только на прошлой неделе Белый дом объявил, что Байден примет его 30 августа во время визита в США.

На фоне трений с Вашингтоном Украина в этом месяце объявила о планах строительства инфраструктуры совместно с Китаем, и Зеленский впервые поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили «полную реализацию потенциала двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли и крупных инфраструктурных проектов», говорится в заявлении офиса президента Украины.

Зеленский и Си отметили, что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины, и договорились о создании безвизового режима между двумя странами, говорится в заявлении.

В своей дипломатии с Китаем правительство Зеленского намеренно дает понять Вашингтону, что партнерство и сотрудничество Украины нельзя воспринимать как должное, сказал источник, близкий к аппарату президента.

Суть подхода правительства сводится к следующему: «Если вы не будете полностью поддерживать нас, мы пойдем в Китай», — сказал источник.

Но этот гамбит Украины сопряжен с риском и может легко привести к обратному результату, сказал источник. «Украина должна сохранять особые отношения со своими давними партнерами, а не искать новых», — сказал источник.

В течение некоторого времени Китай рассматривал Украину как один из нескольких потенциальных центров для расширения своего экономического влияния в Восточной Европе и за ее пределами в рамках своей глобальной инициативы «Один пояс — один путь», говорят бывшие американские чиновники и эксперты.

Более десяти лет назад китайская судоходная компания взяла на себя управление контейнерными операциями в греческом порту Пирей, а китайские компании сделали крупные инвестиции в Сербии и Венгрии на миллиарды долларов, включая запланированную железную дорогу через Балканы. Президент Сербии Александр Вучич поцеловал китайский флаг, когда в прошлом году из Пекина прибыл груз медицинских товаров, а его правительство первым в Европе заказало вакцины китайского производства.

Китай, который вкладывает значительные средства в трансформацию своих вооруженных сил и стремится уменьшить свою зависимость от российского оружия и оборудования, также проявляет большой интерес к оборонной промышленности Украины.

«Если бы я был китайцем и хотел бы диверсифицировать свои источники военного потенциала… Украина — неплохое место для поиска», — сказал Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО, который сейчас является адъюнкт-старшим научным сотрудником аналитического центра «Центр новой американской безопасности».

Инфраструктурные проекты Китая по всему миру часто имеют свою цену, как финансовую, так и политическую. Большинство проектов финансируется за счет кредитов, которые многие бедные страны не в состоянии вернуть, что позволяет Пекину завладеть этими объектами.

Китай также часто добивается от стран политических услуг в обмен на торговые или инфраструктурные соглашения, говорят бывшие чиновники и эксперты.

Брэд Адамс, исполнительный директор Азиатского отдела Human Rights Watch, сказал, что Китай имеет практику принуждения правительств к тому, чтобы они воздерживались от критики ситуации с правами человека в Пекине. Иногда давление принимает форму угроз, а иногда Китай предлагает экономические выгоды, если страна подчиняется требованиям Пекина, сказал Адамс.

Китай поставил Украину в затруднительное положение, когда увязал поставку жизненно важных вакцин с отказом от критики ситуации с правами человека в Пекине, говорит Шараскин из комитета по внешней политике украинского парламента.

«Эта ситуация была ловко использована китайцами для того, чтобы оттащить Украину от Запада и приблизить к Китаю. Это часть информационной войны. Это экспансионистская политика Китая», — сказал он.

Тем не менее, было бы неправильно говорить, что Украина отказывается от Запада, сказал Шараскин.

В этом году Киев отклонил предложение Китая о покупке украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич», которая производит вертолеты и реактивные двигатели. Американские чиновники призвали Украину отказаться от сделки, но Киев пока решил не переходить эту потенциальную красную черту после того, как первоначально приветствовал предложение. Власти Киева в январе ввели санкции против китайской компании Skyrizon, которая пытается получить контрольный пакет акций «Мотор Сич».

«Это было политическое решение, которое вызвало раздражение китайской стороны. Это была болезненная пощечина от официального Киева», — сказал Сергей Герасимчук из украинского аналитического центра «Исследования стратегий и безопасности».

Представитель Госдепартамента заявил, что США обеспокоены «хищнической деловой практикой» Китая и что китайские «государственные и подконтрольные предприятия не заинтересованы в оборонной промышленности Украины для создания коммерческих возможностей или роста рабочих мест в Украине».

«Они используют эти приобретения для получения контроля над стратегическими цепочками и доступа к иностранным технологиям в поддержку своих стратегических и военно-промышленных целей, которые противоречат интересам национальной безопасности США и наших союзников и партнеров», — сказал официальный представитель.

Что касается попытки Китая связать вакцины с благоприятным отношением со стороны Украины, администрация Байдена заявила, что ей известно о сообщениях о тактике давления Пекина.

«Мы осуждаем сообщения о том, что КНР использует вакцины в качестве инструмента принуждения по всему миру, в том числе и в Украине», — заявил представитель Госдепартамента.

«Спасающие жизни вакцины никогда не должны использоваться в качестве инструмента политического давления. Мы решительно осуждаем любые попытки увязать предоставление вакцин с политическими или экономическими условиями или льготами». В отличие от этого, Соединенные Штаты гордятся тем, что только что поставили в Украину 2 миллиона доз вакцины «Модерна» без каких-либо условий», — добавил официальный представитель.

Эвелин Фаркас, которая с 2012 по 2015 год была заместителем помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, сказала, что Украина не наивна в отношении Китая, несмотря на недовольство Вашингтона по поводу российского газопровода «Северный поток-2».

«Я не думаю, что они хотят усилить напряженность, которая сейчас существует на официальном уровне. Это не имеет смысла для Украины. В долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе они знают, что их интересы лежат на стороне Соединенных Штатов», — сказала Фаркас.

Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, заявил, что Украина по-прежнему привержена трансатлантическому будущему.

Он добавил: «Однако это не означает, что мы будем искусственно сдерживать прогресс в наших двусторонних отношениях с определенными странами или регионами. Национальные интересы Украины всегда будут нашим главным приоритетом, независимо от того, где находится интересующая нас страна».