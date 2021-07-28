Байден хочет, чтобы Путин вел себя хорошо. Так почему бы не заняться его деньгами?

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Критики Кремля говорят, что президент США должен сделать больше, чем просто предпринимать осторожные меры. Однако эксперты предупреждают, что покушение на карман Путина может быть опасным.

Если Соединенные Штаты действительно хотят, чтобы Россия прекратила хакерские атаки с целью выкупа и другие враждебные действия, у Гарри Каспарова есть решение, позаимствованное из его шахматной карьеры: Идти за королем, информируют Экономические новости со ссылкой на Politico.

Президент России Владимир Путин, по мнению Каспарова, ворочает миллиардами долларов. Исследователи собрали воедино его предполагаемые активы, изучив все — от роскошных часов Путина, дворца, который он, как говорят, часто посещает, до необычных финансовых потоков, ведущих к его ближайшему окружению.

Это тайное богатство делает Путина уникально уязвимым для американских санкций, утверждает Каспаров. По его словам, пришло время администрации Байдена обрушить жесткие санкции на преданных миллиардеров, которые удерживают российского диктатора у власти и помогают скрывать его богатства. Прославленный шахматный чемпион и критик Кремля — не единственный, кто продвигает эту идею. Активисты, связанные с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным, распространяют в Вашингтоне список из 35 человек, связанных с Путиным, чьи активы, по их мнению, Америка должна заморозить.

«Это не крайняя мера. Это единственная эффективная мера», — сказал Каспаров. «Путину наплевать на Россию и россиян. Нет никаких национальных интересов, только его личные».

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Но, к разочарованию Каспарова, его товарищей по российскому диссидентству и даже некоторых бывших американских чиновников, президент Джо Байден пока воздерживается от подобных призывов.

«Мы недостаточно стараемся», — сказала Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме. «Путин не воспринимает послание нового президента Соединенных Штатов достаточно серьезно».

Вместо этого Байден обратился к более традиционным санкциям и дипломатическим шагам в противостоянии с Россией. Некоторые помощники Байдена не уверены, что преследование богатств Путина приведет к тому, что он будет наказан так, как предсказывают критики. Вместо этого, после бурных внутренних дебатов, чиновники Белого дома остановились на менее агрессивном подходе. Они собираются поставить Россию в известность без эскалации напряженности или угрозы потенциальному сотрудничеству по общим проблемам, таким как изменение климата.

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В результате появилась осторожная стратегия, как лучше управлять Россией, одновременно перенеся основную часть усилий США на предполагаемую большую угрозу — Китай. По словам представителей администрации, Соединенные Штаты хотят от России «стабильных и предсказуемых» отношений, а не бесконечных конфликтов.

Российские диссиденты и другие говорят, что такой подход не решит главную проблему России: правление Путина и кучки преданных ему клептократов. (Официальные декларации о доходах Путина говорят о нем как о человеке с гораздо более скромными средствами, чем утверждают критики: его годовой доход составляет менее 200 000 долларов). По их мнению, это не остановит Путина от создания проблем для Америки в долгосрочной перспективе.

«Если вы хотите изменить поведение Путина, то единственное, что вы можете сделать, это сосредоточиться на том, что он ценит больше всего, а именно на деньгах, которые он украл у российского народа и распоряжается ими через этих олигархов», — сказал финансист Билл Браудер, ведущий критик Путина и участник антикоррупционной кампании. «Это действительно серебряная пуля в плане борьбы с Путиным».

Предпочитают сдерживать

Критики Кремля несколько удивлены тем, что Байден еще не прислушался к их призыву нацелиться на богатых друзей Путина. В конце концов, президент пообещал сделать борьбу с мировой коррупцией приоритетом национальной безопасности, и его давно беспокоит коррупция в России и других бывших советских республиках.

С момента вступления в должность в январе Байден и его команда использовали запреты на выдачу виз и другие меры, чтобы оказать давление на предполагаемых коррупционеров — а также их супругов и детей — от Гондураса до Украины. Байден также приказал американским агентствам придумать новые способы борьбы с коррупцией, утверждая, что она является угрозой для демократии во всем мире.

Россия не испытывает недостатка в потенциальных мишенях. Список из 35 человек, распространяемый командой Навального, включает в себя: Роман Абрамович, бизнесмен-миллиардер, владеющий британским футбольным клубом «Челси»; Дмитрий Патрушев, банкир из влиятельной семьи, занимающий сейчас пост министра сельского хозяйства России; и Николай Токарев, президент российской нефтетранспортной компании «Транснефть».

Но когда речь заходит об этих и других именах в России, Байден проявляет осторожность.

В апреле администрация представила пакет мер по наказанию Москвы за целый ряд антиамериканских действий, включая вмешательство в американские выборы 2020 года и вредоносную кибердеятельность. Пакет мер включал экономические санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, не являющихся олигархами, высылку 10 российских дипломатов и некоторые ограничения на покупку американскими финансовыми учреждениями российских государственных долговых обязательств.

Байден и Путин встретились в Женеве в середине июня, на саммите, где президент США предупредил своего российского коллегу, что Соединенные Штаты ответят на российские провокации. Байден также сказал Путину, что США возложат на российского лидера ответственность за пресечение деятельности групп, совершающих кибератаки с территории России, даже если эти организации не находятся под руководством Кремля.

Тем не менее, в течение нескольких недель до и после саммита атаки с использованием программ-выкупов, совершенные группами, предположительно базирующимися в России, были направлены на многие американские компании. Одна из таких атак даже привела к остановке газопровода Colonial Pipeline, что вызвало нехватку газа в некоторых районах страны. Недавно Министерство торговли объявило о введении новых ограничений на сотрудничество американских компаний с несколькими российскими технологическими фирмами. На фоне всех этих волнений группа REvil, которая стояла за некоторыми недавними атаками программ-вымогателей, по непонятным причинам ушла в офлайн.

Возможно, что Байден дал добро на секретные действия в киберсфере и за ее пределами, чтобы нанести ущерб Кремлю. Его высокопоставленные помощники заявили, что стратегия США в отношении России будет меняться по мере необходимости и что не все это будет очевидно. Но критики говорят, что этих шагов будет недостаточно, чтобы сдержать Путина, который нашел способы приспособиться к постоянным маневрам США.

Фаркас сказала, что Байдену необходимо предпринять смелые шаги, которые станут сдерживающим фактором для Путина, а не просто играть в оборону. Она рекомендовала ввести ограничения, которые затронут российский суверенный долг, но также согласилась с тем, что важным элементом этого сдерживания может стать преследование активов Путина и его друзей-олигархов.

«Они в нашей энергосистеме, они в нашей водопроводной сети, они в нашей электросети — потому что именно так они намерены вести потенциальную войну с нами», — сказала Фаркас о Кремле. «Я думаю, что опасно сдаваться. Мы просто искушаем Путина. Он не понимает ничего, кроме жесткой силы».

Преданные рапиры

Представители администрации Байдена утверждают, что прошлые санкции США против российских олигархов не принесли успеха, как рассчитывал Вашингтон, и что нет никаких гарантий, что они будут приняты в будущем.

В 2014 году Обама ввел экономические санкции против нескольких российских олигархов и приближенных к Путину помощников, стремясь наказать Москву за вторжение в Украину. В число мишеней попали Геннадий Тимченко, основатель крупной компании по торговле товарами на нефтяном и энергетическом рынках, и Юрий Ковальчук, личный банкир Путина.

В апреле 2018 года администрация бывшего президента Дональда Трампа объявила об аналогичных мерах, направленных против еще нескольких российских магнатов и государственных чиновников. Администрация Трампа назвала причиной такого шага целый ряд действий России, включая вмешательство в американские выборы.

Под санкции попали алюминиевый магнат Олег Дерипаска, а также связанные с ним компании. Позднее администрация Трампа отменила санкции в отношении этих компаний, после того как столкнулась с лоббистской кампанией, которая указала на то, как санкции подкосили мировые рынки металлов. За прошедшие годы возникли вопросы о том, нарушил ли Дерипаска соглашение, которое привело к снятию санкций с компаний.

В целом, однако, ни санкции Обамы, ни санкции Трампа в отношении российских олигархов, похоже, не удержали Путина от действий, подрывающих интересы США, говорят представители администрации и другие. На самом деле, поскольку американские санкции затруднили этим магнатам и их семьям доступ к американской и другим финансовым системам, они, возможно, привели к большей лояльности Путину.

«Во многих случаях мы видели, что олигархи стали более зависимы от покровительства и государственных контрактов со стороны российского государства», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Он добавил, что слишком упрощенно характеризовать российское правительство как клептократию или говорить, что единственный интерес Путина — это деньги. «Очевидно, что у него есть и другие амбиции на геополитической арене, помимо денег и обогащения себя и своих приближенных», — сказал чиновник.

Аналитики отмечают, что разработка санкций — это сложный процесс, требующий соблюдения определенных критериев доказательности. Одного факта, что человек богат и дружит с Путиным, недостаточно.

Некоторые также говорят, что борцы с Путиным переоценивают осведомленность Америки о том, где Путин и его друзья прячут свои средства по всему миру. Кроме того, даже если США удастся заморозить часть активов приближенного Путина, этот человек, скорее всего, все равно будет жить вполне комфортно.

«Мы не знаем, где находятся все деньги», — сказал один бывший американский чиновник, знакомый с этим вопросом. «Они спрятаны так глубоко, что неизвестно, где они всплывут».

Страх перед эскалацией

По словам чиновников администрации и сторонних аналитиков, существует множество других причин для того, чтобы пока избегать преследования клептократов.

С одной стороны, президент, возможно, хочет сохранить некоторые рычаги влияния, чтобы использовать их позже. Байден дал понять, что хочет дать Путину время, чтобы он смог доказать, что может быть конструктивным партнером, в том числе в таких вопросах, как борьба с вредоносными программами. После июньского саммита американские чиновники были воодушевлены репликой высокопоставленного российского чиновника по безопасности о том, что Россия готова сотрудничать с США в борьбе с киберпреступниками.

Существует также вероятность того, что вместо сдерживающего фактора введение санкций против богатых друзей Путина может привести к эскалации ответных мер. Даже действия, которые лишь немного ослабят контроль Путина — скажем, ослабят его базу власти, когда его приближенные поймут, что не могут получить доступ к своим деньгам — могут нанести ущерб российской экономике до такой степени, что это ударит по экономике Европы и, в конечном итоге, по американской экономике.

Если довести до крайности, то шаги, которые могут привести к падению Путина, могут оказаться еще более дестабилизирующими в непредсказуемом смысле. Американские чиновники, помня о хаосе эпохи после холодной войны, сознают, что огромный арсенал ядерного оружия России может попасть не в те руки.

Байден, имеющий десятилетия опыта внешней политики, никогда не доверял Путину, бывшему офицеру КГБ. Но президент также понимает, что речь идет о более серьезных геостратегических расчетах, говорят аналитики и бывшие чиновники.

«Президент Байден ни в коем случае не будет пытаться перевести разговор с Путиным на личности», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. «Если вы и увидите, что перчатки будут сняты, то только в узком и целенаправленном смысле».

Тупиковый паралич

Для многих критиков Путина этого недостаточно.

По их мнению, Соединенные Штаты не ввели санкции против достаточного количества приближенных Путина, и даже против тех, против кого надо. Они также отвергают мнение о том, что прошлые санкции против олигархов ничего не изменили, говоря, что без этих санкций Путин мог бы сделать еще больше, чтобы разочаровать Запад.

«Он не вывел войска из Украины, — сказал Браудер о Путине, — но сколько бы еще территорий он захватил, если бы мы не ввели санкции против олигархов?»

Российские диссиденты, связанные с Навальным — чье отравление и задержание послужило толчком к введению американских санкций против Москвы, и ожидаются новые — предоставили администрации Байдена список из 35 человек, против которых следует ввести санкции. В список входят олигархи, а также предполагаемые нарушители прав человека. Некоторые из перечисленных лиц уже находятся под санкциями США.

Американские чиновники, похоже, готовы рассмотреть список, сказал Леонид Волков, один из главных сподвижников Навального, который встречался с целым рядом ведущих деятелей, находясь в Вашингтоне в начале этого года.

Однако «они очень четко дали понять, что у них нет желания продвигаться по пути санкций в одиночку, поэтому они хотят делать это с партнерами», — сказал он.

Волков согласился с тем, что скоординированные санкции будут более мощными, чем действия США в одиночку, особенно учитывая, сколько российских магнатов хранят свои деньги в недвижимости или других активах в Европе. Но он также отметил, что такая координация требует времени и может натолкнуться на препятствия со стороны дружественных Путину мировых лидеров.

Тем временем, фонд Навального намерен продолжать свои расследования, собирая доказательства, к которым команда Байдена и другие могут обратиться, если они решат преследовать российских клептократов и их друзей в Кремле.