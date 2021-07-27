Украина заставляет ЕС вкусить плоды своей собственной бюрократии

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Украина, которая проводит реформы в надежде на вступление в ЕС, требует от Евросоюза выполнения ранее взятых на себя обязательств.

Это был смелый, бюрократический ответ на геополитическую провокацию, которым мог бы гордиться самый заумный и мудрый брюссельский чиновник. После того, как на прошлой неделе США и Германия объявили о заключении соглашения по спорному российскому газовому проекту «Северный поток-2», Украина достала свое Соглашение об ассоциации с ЕС на 2 135 страницах и сослалась на два положения, требуя срочных консультаций с Европейской комиссией и правительством Германии. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Politico.

Теоретически, такие консультации дали бы Украине возможность настоять на санкциях, чтобы не допустить дальнейшей эксплуатации газопровода, или потребовать более высокой финансовой компенсации, чем предложили Вашингтон и Берлин, а также более строгих гарантий.

С юридической и практической точки зрения, этот шаг вряд ли позволит Украине достичь своей цели — уничтожить газопровод «Северный поток — 2», по которому природный газ будет поставляться из России в Германию в обход прежних маршрутов через Украину. Но с политической точки зрения, высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС заявили, что этот шаг знаменует собой знаковый момент. Страна-партнер, надеющаяся однажды вступить в ЕС, наконец, набралась смелости и открыто потребовала соблюдения своих прав со стороны Комиссии и Германии, самой большой и влиятельной страны-члена ЕС, вместо того, чтобы отмолчаться, боясь рассердить или обидеть своих богатых западных партнеров.

То, что Украина сделала это, ссылаясь на юридические формулировки, опубликованные в собственном официальном журнале ЕС, сделало этот шаг особенно восхитительным.

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Публично официальные лица ЕС практически никак не отреагировали на маневр Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала работать над защитой роли Украины как страны-транзитера газа. Комиссия повторила, что ЕС не считает, что «Северный поток — 2» отвечает коллективным интересам блока — несмотря на противоречивое мнение Германии — и заявила, что она по-прежнему открыта для обсуждения этого вопроса со всеми партнерами, включая Украину.

Однако в частном порядке многие чиновники и дипломаты посмеивались и восхищались смелостью Киева. В 2009 году ЕС создал программу «Восточное партнерство», чтобы сделать бывшие советские государства, включая Украину, Грузию и Молдову, более европейскими через соглашения о политической ассоциации и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле. В случае с Украиной Брюссель неожиданно получил больше, чем рассчитывал.

«Они абсолютно правы», — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС. «В институтах у моих коллег есть ощущение… [что] Соглашения об ассоциации налагают обязательства только на украинцев, а не взаимно».

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Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что реакция Киева была оправданной — но, возможно, также долгоиграющей и потенциально не совсем продуманной. «Недавняя украинская инициатива, безусловно, проницательна», — сказал дипломат. «Однако я задаюсь вопросом, почему они не сделали этого раньше».

Остроумное послание Украины

В вербальной ноте, которую министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил в ЕС на прошлой неделе, указывается, что согласно статье 274 соглашения 2014 года, ЕС и его государства-члены обязаны «консультироваться и координировать» с Украиной в вопросах развития энергетической «инфраструктуры» и «должны сотрудничать в вопросах, связанных с торговлей природным газом, устойчивостью и безопасностью поставок».

А согласно статье 337, по словам Кулебы, стороны обязались создать «эффективные механизмы для решения потенциальных энергетических кризисных ситуаций в духе солидарности» — особенно важная формулировка, учитывая недавнее решение Суда Европейского Союза о том, что солидарность не является пустым термином, а имеет конкретный юридический вес в контексте энергетической политики.

В Украине ситуацию с «Северным потоком-2» рассматривают просто как требование к ЕС придерживаться своих собственных правил и предъявлять к своим странам-членам те же стандарты, которые он требует от стран, претендующих на членство.

«Я думаю, что у нас разный подход к Соглашению об ассоциации», — сказала Светлана Залищук, бывший член украинского парламента и помощник заместителя премьер-министра по иностранным делам. «В документе сказано, что это двусторонний документ, он ратифицирован всеми 27 странами-членами и самим ЕС, и это накладывает ответственность на обе стороны».

«Это не только обязательства Украины по проведению реформ. Это также обязательство ЕС применять те же принципы, которые работают в ЕС, к Украине», — добавила Залищук.

По ее мнению, в случае с «Северным потоком-2» Германия, похоже, нарушает положения Третьего энергетического пакета ЕС — законодательного пакета, регулирующего рынок газа и электроэнергии, который Украина приняла в качестве своего национального закона.

«Вы не можете требовать от Украины реформировать собственную экономику в соответствии с этими европейскими правилами, а затем нарушать эти европейские правила», — сказала она. Это странно, особенно в случае с «Северным потоком — 2».

Но если дипломатическое парирование было признаком того, что Украина потенциально может обойти ЕС, оно также представляет собой другой тип прорыва для страны, которая уже семь лет борется с военной агрессией России, — общественное признание того, что она должна защищать свои приоритеты, даже рискуя разозлить некоторых из своих самых важных союзников.

«Я думаю, что украинцы довольно долго сдерживали себя, задавая самые естественные вопросы, кто же тогда наши друзья», — сказал высокопоставленный дипломат.

Консультант, который много работал с украинскими правительственными чиновниками, сказал: «Украина научилась немного большему и стала менее покладистой. Важно то, что украинцы демонстрируют свою независимость, а не просто являются благодарными получателями донорской помощи и технической поддержки. Они не являются неблагодарными, но я думаю, что они ведут себя более уверенно как самостоятельная страна».

Самостоятельность означает отказ просто принять условия американо-германской сделки по «Северному потоку-2», которая, по мнению многих экспертов, не дает Украине достаточных финансовых обязательств и гарантий безопасности.

Эти эксперты говорят, что Запад недооценил риск безопасности, которому подвергается Украина, если России больше не понадобится существующий трубопровод, который она использует для транзита газа в Европу через территорию Украины. Если этот трубопровод станет ненужным, то это потенциально устранит, возможно, самое большое препятствие для президента России Владимира Путина в вопросе более крупного военного нападения или даже приказа о повторном вторжении.

Хотя главной целью Украины является уничтожение «Северного потока-2», «Нафтогаз» предложил альтернативный подход, который обеспечит Украине доходы от транзита, предоставив газовым трейдерам ЕС возможность поручить «Газпрому», российскому государственному поставщику, доставлять газ непосредственно на восточную границу Украины. Это означало бы, что газ, транспортируемый или хранящийся в трубопроводной системе Украины, будет принадлежать европейским клиентам «Газпрома», а не России.

Такая стратегия вполне может заручиться поддержкой стран ЕС, которые наиболее остро воспринимают Россию как угрозу безопасности, особенно Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Позиция западных держав

Риски безопасности не помешали крупным западным странам поставить свои интересы на первое место.

Германия рассматривает «Северный поток — 2» как важнейший коммерческий проект, способный снизить стоимость энергии в стране. А президент США Джо Байден, выступая против проекта газопровода, воздержался от введения санкций, чтобы остановить его, ссылаясь на важность восстановления отношений с Германией, которые пострадали при бывшем президенте Дональде Трампе. Советники Байдена считают, что тесные связи с Германией необходимы для выработки единой позиции Запада по отношению к Китаю, который они считают более важным соперником, чем Россия.

После того, как Украина отказалась молчать о сделке между США и Германией по «Северному потоку-2», администрация Байдена наконец-то объявила дату обещанного «летнего» визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом: 30 августа, буквально в самое тихое время лета, когда мало кто бывает в Вашингтоне. Некоторые сторонники Украины в Конгрессе жаловались, указывая, что Зеленский и Украина заслуживают большего, обвиняя Байдена в попытке помешать американским законодателям услышать непосредственно о сложном положении Украины.

Открытое выступление Зеленского против американо-германской сделки представляет собой разительный контраст с его реакцией после того, как он оказался втянут в скандал с импичментом Трампа.

Несмотря на сильное давление со стороны Трампа, который пытался задержать важнейшую военную помощь, пока Украина не проведет расследование в отношении сына Джо Байдена, Зеленский воздержался от критики президента США. Кстати, на записи телефонного разговора он в какой-то степени соглашался с различными теориями заговора Трампа.

Но по мере развития скандала Зеленский и его сотрудники сделали все возможное, чтобы избежать публичных комментариев по вопросу импичмента.

В Киеве многие чиновники считают, что Украина заслужила лучшее отношение со стороны Вашингтона, но еще больше со стороны Брюсселя, учитывая неустанное стремление страны к проведению демократических реформ, желательных для ЕС.

Европейские лидеры давно приняли мантру «больше за счет большего» в отношении потенциальных стран-членов ЕС, настаивая на том, что они получат больше преимуществ, таких как безвизовые поездки и более широкий доступ к единому рынку ЕС в обмен на такие реформы.

Украинские чиновники, однако, настаивают на том, что сколько бы они ни делали, все, что они получат взамен, это дальнейшие требования еще больше, еще больше, еще больше.

И речь идет не только о ЕС. В коммюнике НАТО по итогам саммита в Брюсселе в прошлом месяце признаются стремления Украины и Грузии присоединиться к альянсу, но в требовании дальнейших антикоррупционных усилий выделяется только Украина: «Успех широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией… будет иметь решающее значение».

Украинские дипломаты заявили, что требование о проведении консультаций на прошлой неделе было не первым случаем, когда Киев ссылался на положения Соглашения об ассоциации, чтобы потребовать консультаций. Он сделал это в 2017 году, когда у него возникли опасения по поводу газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока», который проходит вдоль восточной границы Германии. По словам дипломатов, разница в том, что тогда Украина выдвинула это требование тихо, отложив на время борьбу Польши с Германией в суде по поводу ее решения разрешить «Газпрому» расширить использование газопровода OPAL. На этот раз, по их словам, Киев выступил публично и потребовал переговоров не только с Комиссией, но и с правительством Германии.

Ранее в этом месяце Суд ЕС встал на сторону Польши в споре по OPAL и отклонил апелляцию Германии.

Залищук отметила, что официальные лица в Киеве внимательно следили за ходом дела, расценивая это решение как важный прецедент в борьбе против «Северного потока-2».

«Главный результат решения суда восхитителен», — сказала она, отметив, что Польша строила свое дело на том, что принцип солидарности ЕС имеет конкретное значение в энергетической сфере, в то время как Германия выступает против такого определения.

Но суд ЕС, по ее словам, говорит: «Нет, ребята, то, что написано в основополагающих документах ЕС, — это не просто слова. И если есть принцип солидарности, то он должен пониматься в его фундаментальном значении, что инфраструктуры и мощности, которые уже существуют в ЕС, не могут быть обойдены или нарушены.»