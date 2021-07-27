Сможет ли Запад найти антидот против глобальной геополитической стратегии Кремля?

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Россия ведет глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой своих закоулков, что не замечают открытых ворот. Только с глобальной контрстратегией, включающей модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы есть шанс вернуть контроль над ходом сражения.

В 1965 году, в разгар холодной войны, на американском телевидении состоялась премьера комедийного сериала Get Smart. Популярное шоу рассказывало о неуклюжем секретном агенте Максвелле Смарте, который представлял американское агентство по контрразведке CONTROL в борьбе со своим врагом, организацией под названием KAOS, один из агентов которой практически всегда был русским. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Project Syndicate.

Сегодня, как говорится в недавнем исследовании RAND, Россия — это «хорошо вооруженное государство-изгой, которое стремится подорвать международный порядок, над которым оно уже не пытается доминировать». Другими словами, потеряв контроль, она стремится посеять хаос.

Администрация президента США Джо Байдена осознает угрозу со стороны России. Но, как показывают недавние коммюнике G7 и НАТО, она сосредоточена в первую очередь на российских кибератаках на американские и европейские цели. Поскольку Россия реализует глобальную грандиозную стратегию по расширению своего влияния и подрыву либерального мирового порядка, этого недостаточно.

Стратегия России предполагает, во-первых, вмешательство в текущие конфликты для поддержки правительств или воинствующих сил, враждебных Западу. Например, в Центральноафриканской Республике Россия оказывает военную и политическую поддержку президенту Фостену-Аршанжу Туадере. Взамен российские компании получают разрешение на добычу золота и алмазов.

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Аналогичным образом, в Ливии правительство России и ее подрядчики-наемники, такие, как группа «Вагнер», поддерживают повстанческого генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией и врага признанного ООН правительства национального согласия. Это дает России доступ к нефтяному, транспортному и оборонному секторам Ливии. Россия также использует эту стратегию в странах Западной Африки, таких как Мали, поскольку французское правительство стремится сократить свое присутствие.

Второй столп российской большой стратегии — это продажа оружия. В Юго-Восточной Азии Россия продает оружие Камбодже, Индонезии, Лаосу, Малайзии, Мьянме и Вьетнаму. На Ближнем Востоке, откуда Соединенные Штаты выводят свои войска, Россия фактически открыла оружейный базар. В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты в ходе Международной оборонной выставки и конференции закупили российское оружие на сумму более 700 миллионов долларов. За последнее десятилетие Египет также увеличил закупки российского оружия. После того как в начале этого года администрация Байдена временно приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, Королевство обратилось к России.

Увеличение количества сделок по продаже оружия России отчасти объясняется тем, что она нуждается в деньгах. В конце концов, ее экономика была подорвана западными санкциями и кризисом COVID-19. Но Россия также подписала договоры о военном сотрудничестве с 39 странами (по состоянию на начало 2020 года), что говорит о том, что ее мотивы не только коммерческие.

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Третий столп глобальной стратегии России, который напоминает советскую тактику времен холодной войны, — это поддержка бывших колоний в борьбе против их «имперских хозяев» и либерального миропорядка этих хозяев. Например, на встрече со своим коллегой из Сьерра-Леоне в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «Россия и Советский Союз внесли решающий вклад в поддержку борьбы против колониализма». Сегодня, продолжил Лавров, Россия верит в «африканское решение африканских проблем» и поддерживает требования развивающихся стран о большем представительстве в Совете Безопасности ООН. Хотя это обязательство еще не подкреплено действиями, декларация явно направлена на то, чтобы выделить Россию среди западных стран, которые сопротивляются реформам.

Россия также продвигает антиколониальные нарративы в Латинской Америке. По данным EUvsDisinfo, у испаноязычных аккаунтов в социальных сетях российских государственных новостных источников RT и Sputnik более 26 миллионов подписчиков. Среди историй, распространяемых Кремлем, есть и та, что США блокируют поставки российской вакцины COVID-19, Sputnik V, в Латинскую Америку.

Теперь Российское информационное агентство (ТАСС) объявило о планах запустить бесплатную новостную ленту на испанском языке. Агентство утверждает, что это делается в ответ на многочисленные запросы о «новостях, отражающих российскую точку зрения» на местном языке. «В настоящее время, — заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, — этот спрос удовлетворяется иностранными СМИ, предлагающими только одну сторону истории, зачастую враждебную как России, так и народам самих стран».

США должны делать больше, чтобы противостоять России. Правда, сегодняшняя Россия не является той сверхдержавой, которой она была когда-то, но российский президент Владимир Путин доказал, что умеет играть роль оппортунистического международного спойлера. США должны ответить стратегией, направленной на весь спектр подрывных тактик России.

Мягкая сила здесь крайне важна, и усилия по прекращению пандемии COVID-19 представляют собой золотую возможность для ее создания. США признают исключительную важность вакцинации всего мира. Но, помимо сплочения богатых экономик для обеспечения доставки вакцин по всему миру, лидеры США должны мобилизовать ресурсы для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран в долгосрочной перспективе.

США также должны работать над тем, чтобы завоевать доверие населения, правительства которого сейчас покупают оружие у России. Байден уже развернул сильную антикоррупционную политику. Ему следует подумать о создании глобальной коалиции правительств, корпораций и представителей гражданского общества для разработки и внедрения технологических инструментов, которые позволят гражданам принимать более непосредственное участие в обеспечении подотчетности своих правительств. Например, субъекты гражданского общества используют технологии для борьбы с вирусной дезинформацией, обмена точными данными, основанными на национальных условиях, и расширения возможностей граждан по взаимодействию с государственными учреждениями. Такая мобилизация может послужить примером для будущих усилий по привлечению правительств к ответственности.

Наконец, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая, Западу необходимо разработать стратегию построения более инклюзивной международной системы. Это означает, прежде всего, что необходимо полностью поддержать расширение Совета Безопасности ООН и обеспечить участие гораздо более широкого круга глобальных игроков в формировании международного порядка. Другие формы международного сотрудничества — такие, как «центры влияния», которые ориентированы на формирование сетей с участием многих заинтересованных сторон, а не национальных государств — также заслуживают изучения.

Россия ведет глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой своих закоулков, что оставляют все цели полностью обнаженными. Только при наличии глобальной контрстратегии, включая модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы есть шанс вернуть контроль над происходящим. Они должны быть умными.