Как с помощью церкви и пропаганды насилия Путин пытается разрушить Грузию

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Разжигающая ненависть риторика православной церкви и поток целенаправленной российской дезинформации ставят Грузию на опасный и сложный курс.

В то время как 5 июля десятки журналистов подверглись жестокому нападению толпы религиозных анти-ЛГБТК экстремистов, Грузинская православная церковь распространяла характерную для Кремля подрывную пропаганду насилия, чтобы подстегнуть и без того агрессивную толпу. Об этом пишет американское аналитическое интернет-издание The Daily Beast, информируют Экономические новости.

«Забудьте об отсутствии насилия. Вы обязаны быть жестокими. За свою родину. За свою страну. За святость», — кричал служитель церкви на толпу, собравшуюся перед зданием парламента в столице Грузии Тбилиси, где проходила акция протеста против празднования прайда. Это было не что иное, как боевой клич.

Грузинская республика была основана на «западных» устремлениях, и из года в год поддержка стремления Грузии в ЕС и НАТО составляет около 75 процентов. Но в то же время доверие к Грузинской православной церкви не меньше, несмотря на то, что фанатичные епископы, борющиеся за престол 88-летнего патриарха, ввергают церковь в скандалы и интриги, включая обвинения в сексуальном насилии и заговор с целью убийства с использованием цианида.

Именно здесь Москва видит для себя возможность. Несмотря на то, что военные действия 2008 года были относительно неудачными, Россия продолжает попытки поглотить территорию Грузии. Но теперь Кремль переключился на информационную войну, и грузинская православная церковь и ее прихожане являются главной целью этой информационной войны.

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Российские кампании по дезинформации уже давно проводятся через марионеточные грузинские языковые издания и общественных деятелей, маскирующихся под единственных хранителей грузинских традиционных ценностей, духовности и патриотизма. Их цель? Посеять панику, что США и ЕС ведут войну против православного христианства, и что только Путин может гарантировать территориальную целостность и национальную идентичность Грузии.

Сообщения этих кампаний часто столь же показательны, сколь и странны. Взять хотя бы утверждения о том, что люди, живущие при диктаторских режимах, подобных сирийскому, более счастливы, что Турция, член НАТО, является реальной угрозой для территории Грузии, что жизнь была лучше во времена Советского Союза, что у России есть новое супероружие, обеспечивающее ей военное превосходство, и что «экспериментальные вакцины испытываются на грузинах» в лаборатории Люгера, находящейся под управлением США — фикция российских СМИ.

Неудивительно, что грузины растеряны и рассержены. Факты, такие как ползучая аннексия Россией грузинской территории, отвергаются как якобы необоснованные и неактуальные.

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Скандальный «журналист» Джаба Хубуа в газете «Асавал-Дасавали» в 2018 году сделал заявление, которое подводит итог дезинформационным месседжам Кремля в Грузии: «Во время пребывания посла [США] Иэна Келли в Грузии пропаганда антинациональной, либерастической, гомосексуальной идеологии и движения за наркоманию достигла невообразимых масштабов, преследуя конечную цель морального и физического геноцида грузинской нации.»

Когда толпа православных «христиан» сорвала флаг ЕС перед парламентом и пырнула ножом польского туриста 5 июля, стало очевидно, что речь идет не только о свободе СМИ и правах ЛГБТК+. Религиозный культ, все более фундаменталистский, претендующий на защиту национальной идентичности Грузии, разрушил ее светскую демократию, и эффективность российских кампаний по дезинформации проявилась в полную силу.

Но было и кое-что другое. Грузинская православная церковь успешно использовала гнев и отчаяние тех, кто больше всего пострадал от упадка экономики Грузии, особенно после КОВИД-19. Сейчас Грузия занимает 2-е место в мире по количеству случаев заболевания на миллион человек. Церковь обратила гнев от экономических проблем Грузии в то же самое кредо ультранационализма и «чистоты семьи», которое Александр Дугин принес в Кремль.

Кремль называет это евразийством. Послание настолько же простое, насколько и исторически абсурдное: Панъевропеизм и христианство взаимоисключающие понятия, и поэтому ЕС якобы экспортирует гомосексуализм. С помощью этой ложной парадигмы грузинское правительство было обмануто и теперь систематически отказывается защищать меньшинства или обуздать религиозных лидеров, призывающих к насилию против них. Это повторяющийся цикл, который становится только хуже.

11 июля один из избитых журналистов, оператор Александр Лашкарава, умер. Тысячи людей вышли на улицы. Они собрались перед тем же зданием парламента, где за неделю до этого был сорван флаг ЕС, и потребовали отставки премьер-министра. Он отказался.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что они внимательно следят за ситуацией, и подтвердил, что санкции «за нарушения прав человека» возможны. Для страны, которую часто превозносят как маяк демократического лидерства и реформ в регионе, это поразительная неудача.

В день нападения толпы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сознательное решение, что меньшинство его избирателей не стоит защищать, несмотря на то, что США предоставили ему такую возможность. Вместо этого премьер-министр воинственно и бездоказательно заявил, что прайд был организован «радикальной оппозицией» вместе с бывшим президентом Грузии.

Грузинский народ обладает сильной гражданской позицией. Их страна подвергалась вторжению со стороны всех империй. Дух независимости Грузии является причиной того, что она остается свободной. В этом большая ирония событий 5 июля: те, кто пытается защитить национальную идентичность и свободу Грузии, выполняют волю тех, кто хочет ее отнять.