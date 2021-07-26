Как Байден может спасти отношения между США и Украиной?

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Президент США Байден должен предложить украинскому президенту Зеленскому нечто большее, чем просто теплые рукопожатия и встречу "тет-а-тет" в Белом доме.

Встречи в Белом доме с иностранными лидерами — это тщательно поставленный дипломатический спектакль. И недавно запланированная на конец лета встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, безусловно, призвана послать правильное сообщение в нужное время — не только Украине, но и российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The Boston Globe, информируют Экономические новости.

Однако потребуется нечто большее, чем теплые рукопожатия и «тет-а-тет» в Овальном кабинете 30 августа, чтобы вернуть отношения между США и Украиной на прочную основу и заверить этого демократического союзника, столкнувшегося с новой угрозой со стороны Кремля, в том, что альянс остается непоколебимым.

Путин, которому удалось аннексировать Крым у Украины в 2014 году и который открыто поддерживает своих боевиков, претендующих на значительную часть Восточной Украины, недавно в пространной статье настаивал на том, что русские и украинцы — «один народ».

«Убежден, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», — говорится в статье, размещенной на сайте Кремля на украинском и русском языках. «Наши духовные, человеческие и цивилизационные связи складывались веками и уходят корнями в одни и те же источники, они закалены общими испытаниями, достижениями и победами».

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Этого заявления, несомненно, достаточно, чтобы вызвать дрожь по спине у лидеров Украины и оставить открытым вопрос о еще более прямом вмешательстве России на Донбассе — конфликт на востоке страны, который уже унес 14 000 жизней за последние семь лет.

«Я все больше убеждаюсь, что Киеву просто не нужен Донбасс», — написал Путин в статье. «Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те правила, которые они пытались и до сих пор пытаются навязать силой, блокадой и угрозами».

Так говорит человек, который не желает ничего большего, чем вернуть дни славы старого Советского Союза — время, когда Украина находилась под властью Москвы.

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И именно тогда, когда Киев мог бы воспользоваться дружеской поддержкой Запада, администрация Байдена на прошлой неделе устранила последние препятствия на пути строительства газопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией, против которого выступают Украина, другие европейские страны, климатические активисты и многие сторонники жесткой линии в Конгрессе.

Критики опасаются, что газопровод не только увеличит зависимость Германии от российского природного газа, укрепляя тем самым позиции Путина, но и лишит Украину доходов от транзита, которые она сейчас получает за газ, прокачиваемый по наземным трубопроводам советской эпохи, проходящим через Восточную Европу. Но немецкие лидеры, соблазненные дешевым газом и стремящиеся вывести из эксплуатации атомные электростанции страны, были полны решимости игнорировать эти геополитические последствия.

Отказ Германии уступить поставил Соединенные Штаты между молотом и наковальней. Строительство газопровода завершено на 90 процентов. Попытка остановить его с помощью, безусловно, оправданных санкций США против России также привела бы к наказанию Германии, что вбило бы клин между США и еще одним близким союзником. Это тоже дало бы Путину победу.

Поэтому администрации Байдена удалось выжать из этого лимона лучшее решение, которое, как сообщается, будет включать обязательство Германии создать для Украины фонд зеленых технологий в размере 1 миллиарда долларов. Целью фонда является продвижение возобновляемых источников энергии и помощь Украине в прекращении использования угольной промышленности.

В совместном соглашении, о котором было объявлено в среду, также говорится: «Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы транзит газа через Украину должен продолжаться и после 2024 года» — даты окончания контракта на транзит газа между Украиной и Россией. Германия также обязалась использовать свои рычаги влияния, чтобы сохранить действие контракта в течение следующего десятилетия.

Соглашение о газопроводе также дало Соединенным Штатам и Германии возможность письменно зафиксировать свою приверженность суверенитету Украины и обещание «дать отпор российской агрессии и вредоносной деятельности в Украине и за ее пределами».

Так что еще до того, как Зеленский переступит порог Белого дома, он уже кое-что приобрел. Но его нация знает на собственном опыте, что слова не всегда приносят результат — они, определенно, не спасли Крым от длинных рук Кремля.

Поэтому президент США должен предложить нечто большее:

— Конечно, было бы неплохо иметь постоянного посла США в Киеве. Посольство работает с временным послом с тех пор, как президент Трамп отозвал карьерного дипломата Мари Йованович в 2019 году, что стало частью цепи событий, которые привели к первому импичменту Трампа. Байден еще даже не выдвинул никого на эту должность.

— Соединенным Штатам также давно пора взять на себя роль лидера в переговорах о прекращении конфликта на Донбассе. Безусловно, Путин в своем последнем заявлении четко обозначил свои намерения. Он не остановится, пока не сделает Донбасс российской территорией. Мирное урегулирование конфликта требует больше времени и сил США.

— Увеличение военной помощи США Украине также послужит хорошим стимулом для этого. По оценке Атлантического совета, необходимая сумма составляет 500 миллионов долларов в год по сравнению со 125 миллионами долларов, выделенными в этом году.

— Совет в своем программном документе также рекомендовал Соединенным Штатам поддержать усиление безопасности в Черном море в сотрудничестве с НАТО и включить Украину в число главных союзников, не входящих в НАТО, в соответствии с американским законодательством — теперь это группа из 17 членов, в которую входят Япония, Южная Корея и Израиль. Это тоже подкрепило бы красивые слова и приблизило бы Украину к стратегическому партнерству. Это также продемонстрировало бы Путину серьезность намерений США.

Все эти важные шаги Соединенные Штаты могут и должны предпринять, чтобы помочь демократическому союзнику отразить угрожающее продвижение его алчного авторитарного соседа. Они имеют как стратегический, так и политический смысл — а таких шагов в наши дни очень не хватает.