Китайская климатическая ловушка для США

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Китайское правительство лгало о COVID-19 и будет лгать о выбросах вредных веществ в атмосферу.

Те же самые люди, которые помогли создать COVID-19, теперь утверждают, что они собираются стать углеродно-нейтральными к 2060 году. Любой, кто был внимателен, уже слышит неуклюжую телесуфлерную речь президента Байдена, предупреждающего нацию о том, что американское лидерство в климатической политике является ключом к победе в противостоянии с Китаем. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Washington Times.

Огнедышащая экономика «красного дракона» работает на угле. Никто, и в первую очередь президент Соединенных Штатов, не должен ожидать, что это изменится. Внезапный интерес Китая к климатической политике — это ловушка, в которую г-н Байден и его климатические спекулянты готовы угодить.

На долю Китая приходится 28 процентов мировых выбросов углекислого газа. Более 100 строящихся угольных электростанций в ближайшие несколько лет добавят в его энергосистему около 247 гигаватт угольной энергии. Это почти в шесть раз больше всех угольных мощностей Германии. Согласно анализу Climate Action Tracker, вся эта электроэнергия ежегодно производит до 14,7 миллиарда тонн углекислого газа.

Их заявленная цель — экологическая схема углеродной нейтральности — это нонсенс.

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Недавно объявленный Китаем рынок торговли углеродными квотами, созданный буквально из воздуха, намеренно ориентирован на собственные компании, которые коммунистическое правительство все больше регулирует. Начав с самого грязного в мире энергетического сектора, а затем, как ожидается, распространив его на металлургию, химическую промышленность и авиацию, китайское правительство будет заявлять о сокращении выбросов, которое не будет вызывать доверия, как и многое другое, исходящее от коммунистического режима.

Даже многие экологические группы, такие как Гринпис, настроены скептически. Это так и есть. Понятие торговли квотами на выбросы углерода основано на сомнительных оценках и искаженной отчетности. Эта система создана для манипуляций со стороны компаний и властей, желающих создать видимость экологической устойчивости, но на практике, возможно, мало что делающих для сокращения выбросов.

Китайской коммунистической партии, как и всем авторитарным режимам, нельзя доверять в предоставлении точной и прозрачной информации для всего мира, не говоря уже об экологических показателях.

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Китай скрывает свои злодеяния в области прав человека. Сейчас широко распространено мнение, что КПК скрыла важную информацию о вирусе, который вызвал экономический хаос на Западе и в итоге принес пользу экономике крупнейшего в мире загрязнителя окружающей среды. На этой неделе Пекин дал отпор очередному расследованию ВОЗ о происхождении пандемии. Замалчивание — это национальная забава, как это было у Советов до них.

Факты и наука очевидны. США продолжают добиваться большего прогресса в сокращении выбросов углекислого газа, чем Европа, при этом защищая свою конкурентоспособность, без Киотского и Парижского соглашений. Новый радикальный план действий Брюсселя в области климата, также объявленный в этом месяце, представляет собой очередные бессмысленные политические метания.

По данным Института изучения окружающей среды и энергетики, в период с 2005 по 2018 год в США общее ежегодное сокращение выбросов CO2 составило около 760 миллионов метрических тонн, то есть почти столько же, сколько у всего Европейского союза. И штаты, и федеральное правительство, и частные предприятия, реагирующие на потребительский спрос, должны продолжать сокращать выбросы, что должно быть неизменной беспартийной целью.

Торговля углеродом в Китае и здесь приведет к повышению цен практически на все. Это поставит США в еще более невыгодное конкурентное положение по отношению к самому большому стратегическому конкуренту, который готов вливать деньги в субсидии и подтасовывать свои климатические показатели по своему усмотрению.

Г-н Байден и его единоверцы из числа левых стремятся поставить бизнес по борьбе с изменением климата на стероиды за счет американских рабочих и потребителей. Они радуются китайскому давлению. Это поддерживает их цели. Однако американцам следует опасаться любых попыток штатов или федерального правительства коренным образом изменить наши правила ради конкуренции с призраком коммунистического Китая, который на самом деле не заботится о климате.