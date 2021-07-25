Джо Байден поставил под угрозу безопасность западного альянса

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Президент России Владимир Путин, должно быть, весьма озадачен неоднозначной информацией, которую он получает от администрации Байдена. Только в прошлом месяце, накануне саммита "Большой семерки", президент США Джо Байден жестко говорил о противостоянии постоянным усилиям Кремля по подрыву Запада, предупреждая, что Россию ждут "серьезные и значимые" последствия.

На своем первом саммите с российским лидером в Женеве несколько дней спустя он похвастался, что встречается с г-ном Путиным, «чтобы дать ему понять, что я хочу, чтобы он знал». Для пущей убедительности США вместе с такими союзниками, как Великобритания, устроили военную демонстрацию силы в Черном море, в ходе которой эсминец HMS Defender Королевского флота проплыл вблизи оккупированного Крымского полуострова, чтобы сдержать дальнейшие акты российской агрессии. Как информируют Экономические новости, об этом пишет ежедневная британская газета The Daily Telegraph.

И вот, спустя чуть больше месяца, американский президент совершил полный разворот, договорившись с канцлером Германии Ангелой Меркель о завершении строительства спорного газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Это соглашение не только отменяет давнюю непримиримую позицию Вашингтона по отношению к проекту, который даст Москве возможность доминировать над будущими поставками энергоресурсов в Европу, но и представляет собой вопиющее предательство так называемых союзников Вашингтона в Восточной Европе, которые считают, что они будут гораздо более уязвимы перед тактикой агрессивного поведения Москвы, если России больше не придется полагаться на них в поставках энергоресурсов в Западную Европу.

Как только газопровод «Северный поток-2», строительство которого завершено на 98% и который будет транспортировать газ из российской Арктики в Германию через Балтийское море, начнет функционировать, Россия перестанет зависеть от транзитных прав таких стран, как Украина и Польша, на поставку энергоносителей в Западную Европу, что, как утверждают республиканские противники газопровода, делает их опасно уязвимыми. Это особенно касается Украины, страны, которой постоянно угрожает Путин и которую ряд членов НАТО, включая США и Великобританию, обязались защищать.

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В совместном заявлении правительства Польши и Украины заявили, что решение г-на Байдена «создало политическую, военную и энергетическую угрозу для Украины и Центральной Европы, одновременно увеличивая потенциал России по дестабилизации ситуации в области безопасности в Европе, усиливая разногласия между странами-членами НАТО и Европейского Союза».

Если это так, то почему г-н Байден подверг очевидной опасности безопасность западного альянса?

Оправдание, предложенное г-ном Байденом, является одновременно запутанным и совершенно лишенным логики. Вашингтон говорит, что хотя в принципе он по-прежнему выступает против газопровода, он считает, что сохранение этой позиции, особенно в условиях, когда строительство газопровода почти завершено, «рискует подорвать критически важный союз с Германией, а также с ЕС и другими союзниками».

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Но насколько надежны немцы, по крайней мере, с точки зрения Вашингтона, в качестве союзников? У госпожи Меркель странные отношения с господином Путиным, она всегда старается оправдать его поведение и дает ему преимущество. Кажется, что весь немецкий политический истеблишмент обладает слепотой и зомбированным сознанием, когда речь идет о Кремле. Бывший канцлер социал-демократ Герхард Шредер сколотил состояние, заседая в советах директоров нескольких российских энергетических компаний, включая Nord Stream 2, и настолько близок к Путину, что отказался признать, что Россия стоит за отравлением критика Кремля Алексея Навального.

Прокремлевская позиция Германии даже поставила ее в противоречие с ЕС, который с запозданием осознал угрозу, исходящую от г-на Путина, и стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, а не увеличить ее, как это произойдет, когда газопровод начнет функционировать.

Не следует также верить заявлениям Москвы о том, что она не будет использовать энергию для шантажа своих соседей. Именно такую тактику Россия использовала в 2006 году, когда во время спора отключила Украине поставки газа.

Таким образом, вместо того, чтобы, как утверждает г-н Байден, укрепить западный альянс, президент США поставил его под гораздо большую угрозу.