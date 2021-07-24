Как «Северный поток-2» стал источником всеобщего раздора в Вашингтоне

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В 2015 году российский энергетический гигант "Газпром" объявил о планах строительства второго газопровода, который удвоит объем российского природного газа, перекачиваемого в Германию.

Теперь, шесть лет спустя, отношения между США и Украиной накалены, американские законодатели в гневе на президента США Джо Байдена, а также друг на друга, восточноевропейцы злятся на Германию, а Госдепартамент США не может найти внятного объяснения. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, информируют Экономические новости.

Государственный департамент не может утвердить своих послов в Мексике, Алжире или Камеруне — и все это происходит из-за проекта газопровода.

Фурор достиг пика на этой неделе, когда появились сообщения о том, что администрация Байдена представила соглашение с Германией, которое будет призвано защитить восточноевропейских союзников от будущих попыток России использовать трубопровод в качестве геополитического оружия, включая угрозы прекратить поставки газа в Украину.

Украина и Польша отвергли сделку сразу же после ее обнародования, и теперь администрация Байдена подвергается ожесточенной критике со стороны законодателей по обе стороны прохода.

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В зависимости от того, кого вы спросите (а в этом деле глубоко замешана целая орава лоббистов, чиновников администрации, дипломатов, сотрудников Конгресса и их начальников), сделка, заключенная Байденом, — это разрушительный удар по энергетической безопасности Европы, ловкое дипломатическое решение для спасения отношений с Берлином, опасное умиротворение Кремля и предательство Украины, или невыгодное соглашение, с которым Европа, тем не менее, сможет найти способ жить в долгосрочной перспективе.Несмотря ни на что, этот вопрос превратился в политический молниеприемник в Вашингтоне, а период медового месяца Байдена с некоторыми восточноевропейскими союзниками после Трампа резко испортился.

Эта история о том, как пара труб, проходящих под Балтийским морем, приобрела тотемическое значение, — это также история о внешнеполитических вызовах по обе стороны Атлантического океана, от энергетической безопасности, изменения климата, реваншистской России и длинной тени, которую бывший президент США Дональд Трамп отбрасывает на трансатлантические отношения. Foreign Policy поговорил с 18 американскими чиновниками, европейскими дипломатами и экспертами для этой статьи, и все они выразили глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

Как сказал один из сотрудников Госдепартамента США: «То, как все обернулось, вызывает разочарование и сожаление». Как сказал помощник члена Конгресса, «это просто полная помойка».

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Вольфганг Ишингер, бывший высокопоставленный немецкий дипломат и один из самых авторитетных представителей внешней политики страны, высказался лишь немного менее резко. Он назвал ситуацию «беспрецедентно низкой точкой в немецкой внешней политике, или восточной политике с 1990 года».

Реальная политика и поправка Тиллерсона

О строительстве газопровода «Северный поток — 2″ впервые было объявлено в 2015 году, когда западные страны усиливали санкции против России в связи с аннексией Крымского полуострова в Украине и военной и финансовой поддержкой Москвой боевиков, ведущих войну на Донбассе. Хотя правительство Германии неоднократно называло трубопровод коммерческим проектом, украинские чиновники видят в нем серьезную угрозу , поскольку он ослабляет зависимость Москвы от Украины в поставках газа на прибыльные европейские рынки. Это, в свою очередь, может лишить Киев миллиардов долларов доходов от транзита и лишить Россию мотивации не вмешиваться в дела Украины в дальнейшем. Мы не преувеличиваем, когда говорим, что это реальная проблема безопасности для Украины», — сказал Foreign Policy Юрий Витренко, генеральный директор «Нафтогаза», украинского государственного нефтегазового гиганта.

Сменяющие друг друга американские администрации выступали против строительства газопровода, опасаясь, что он усилит влияние Москвы на Европу. Но хотя Трамп предупреждал, что этот проект сделает Германию «пленницей России», госсекретарь США Рекс Тиллерсон, бывший генеральный директор ExxonMobil, подготовил рекомендации, освобождающие проект от санкций, принятых Конгрессом в 2017 году.

«То, на что вы смотрите, это реальная политика», — сказал Кевин Бук, управляющий директор энергетической консалтинговой компании ClearView Energy Partners. По словам Бука, рекомендации Тиллерсона исходят из понимания того, что ничто иное, как разрушительные санкции в отношении европейских компаний, не приведет к остановке проекта. «Определенно есть инструменты, которые находятся в арсенале, но они больше направлены на ствол, чем на ветку», — сказал Бук. Когда администрация Трампа начала усиливать давление на проект, «поправка Тиллерсона», как ее стали называть, была отменена его преемником Майком Помпео прошлым летом.

В эпоху Трампа, когда президент делал радушные увертюры российскому президенту Владимиру Путину даже на фоне расследования того, как Россия вмешивалась в американские выборы, политика «Северного потока — 2» стала своего рода политической гаванью в шторм для законодателей-республиканцев. Выступая против «Северного потока — 2», они могли показать, что их партия жестко относится к России, не расходясь с Трампом, и при этом обойти стороной политически чувствительный вопрос о вмешательстве Москвы в выборы.

Между тем, хотя сам Трамп, как казалось, наладил доверительные отношения с Путиным, остальные члены его администрации заняли ястребиную позицию в отношении России. Уже в 2018 году дипломаты администрации Трампа в частном порядке клятвенно заверяли своих украинских коллег, что сделают все возможное, чтобы сорвать проект «Северный поток — 2».

В то же время американо-германские отношения изменились к худшему. Трамп укорял канцлера Германии Ангелу Меркель за недостаточный вклад в безопасность Европы по линии НАТО и неоднократно поносил Германию за то, что она продолжает поддерживать «Северный поток-2».

Демократы и республиканцы, стремясь продемонстрировать хоть какую-то форму двухпартийности в эпоху серьезных разногласий между Трампом и Кремлем в области энергетики в Европе, объединились для принятия жестких санкций в отношении проекта в декабре 2019 года. Эти санкции против организаций и российских кораблей, осуществляющих строительство трубопровода, фактически остановили проект на полпути: из 760 миль трубопровода осталось построить менее 100 миль.

Тактическая ошибка администрации Байдена

Строительство «Северного потока — 2» вновь активизировалось в декабре 2020 года, поскольку проект нашел новые пути обхода санкций.

Когда Байден вступил в должность в январе, он столкнулся с тем, что строительство газопровода близится к завершению, а отношения с Германией и Украиной испорчены — и все это при усилении действий, направленных на решение растущей угрозы со стороны Китая. В мае администрация решила не вводить санкции против компании, стоящей за проектом, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, гражданина Германии и бывшего агента секретной службы Восточной Германии. Это решение было принято в попытке создать определенное пространство для переговоров с Германией, как для спасения разрушенных отношений с Берлином в посттрамповскую эпоху, так и для того, чтобы подтолкнуть Германию к решению проблем безопасности стран Восточной Европы.

Другим движущим фактором стало то, что администрация Байдена пришла к выводу, что одними санкциями проект не остановить. «Северный поток» завершен на 99 процентов», — сказал Байден. » Проблема в том, что любые слова или действия не могут остановить его. Это уже невозможно».

Это мнение не разделяют законодатели-республиканцы и, по крайней мере, некоторые чиновники в Госдепартаменте США, по словам многих сотрудников Госдепартамента и помощников в Конгрессе. Республиканцы отмечают, что проект также был близок к завершению в декабре 2019 года, когда были введены санкции, остановившие строительство. Таким образом, новые санкции могут оказать аналогичное воздействие, даже если строительство трубопровода завершено на 99 процентов.

Тем временем, чиновники администрации Байдена в частном порядке размышляли о том, что один-единственный проект по строительству трубопровода фактически высасывает кислород из их двусторонних отношений с Берлином и Киевом и, как следствие, затмевает все остальное.

Тем временем, чиновники администрации Байдена в частном порядке размышляли о том, как один-единственный проект трубопровода высасывает кислород из их двусторонних отношений с Берлином и Киевом и, как следствие, затмевает все остальные проекты.

Кульминацией всех этих переговоров стала сделка, о которой было объявлено на этой неделе.

По условиям соглашения, Соединенные Штаты снимут с проекта угрозу дальнейших санкций, а обе страны — США и Германия — обязуются наложить на Россию санкции, если она попытается нанести ущерб Украине или другим европейским странам своей энергетической политикой. Германия будет настаивать на продлении российско-украинского соглашения о транзите газа на 10 лет и внесет 175 миллионов долларов в новый «зеленый» фонд для Украины, чтобы повысить ее энергетическую независимость за счет возобновляемых источников энергии.

Этот шаг вызвал возмущение в Вашингтоне и по всей Восточной Европе.

Украинское и польское правительства были возмущены, республиканцы обвинили Байдена в том, что он подарил победу Путину, а многие союзники Байдена из числа демократов также подвергли сделку критике, хотя и в более дипломатических выражениях, чем их коллеги-республиканцы.

Два сотрудника Госдепартамента и два помощника в Конгрессе, которые говорили на условиях анонимности, рассказывая о внутренних дискуссиях, сказали, что соглашение вызвало глубокий раскол внутри Госдепартамента, где некоторые дипломаты в частном порядке выступали против американо-германской сделки, и в Совете национальной безопасности (СНБ), который взял на себя инициативу по ее координации. Однако другой высокопоставленный чиновник администрации отрицает это, утверждая, что между Госдепартаментом и СНБ нет разногласий.

Дэниел Фрид, работавший помощником госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего, сказал, что, по его мнению, решение об отмене санкций ради создания пространства для дипломатии было оправданным, но в то же время сомнительным. «Я думаю, что администрация Байдена совершила тактическую ошибку, отменив санкции до того, как получила достаточно твердые гарантии от немцев», — сказал Фрид. «Второй тактической ошибкой было то, что они не проконсультировались с украинцами и поляками на начальном этапе».

Под перекрестным огнем

Один из республиканских законодателей, выступающий против газопровода, отреагировал на политику Байдена не только резкими словами, что привело к новому противостоянию с администрацией, в центре которого оказался Госдепартамент.

Сенатор-республиканец Тед Круз наложил полный запрет на все кандидатуры Байдена на руководящие должности в Госдепартаменте, пока Байден не изменит свою политику в отношении «Северного потока — 2». Этот шаг поставил в тупик более двух десятков кандидатов, в результате чего Госдепартамент может остаться без многих ключевых руководителей на несколько месяцев. Среди кандидатов, попавших под перекрестный огонь: кандидаты на должности послов в Мексике, Алжире, Камеруне и Вьетнаме, а также кандидаты на высшие посты в Вашингтоне, такие как заместитель государственного секретаря по вопросам энергетики и окружающей среды и помощники государственного секретаря по вопросам Африки, Восточной Азии, Западного полушария, Южной и Центральной Азии, дипломатической безопасности, разведки и исследований, международного правопорядка, военно-политических вопросов и консульских дел.

Этот поголовный запрет, вероятно, вызовет проблемы с другими кандидатурами, находящимися на рассмотрении, создавая барьер, на устранение которого в конечном итоге может уйти более года.

Один из сотрудников Госдепартамента, говоривший на условиях анонимности, назвал шаг Круза «совершенно беспрецедентным» и сказал, что он внесет сумятицу в повседневное ведение внешней политики США.

«Еще не было случая, чтобы сенатор держал в руках все кандидатуры [Госдепартамента], включая всех кадровых [сотрудников дипломатической службы], без установленных сроков и без реального выхода», — сказал чиновник.

По словам одного из помощников республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, другие законодатели-республиканцы тихо возмущены жесткой тактикой Круза, но не высказывают своего недовольства публично. В любом случае, Круз не собирается уступать. Я с нетерпением жду снятия ограничений, как только они наложат санкции на «Северный поток 2″, которые требуются по федеральному закону», — сказал он в интервью CNN.

Офис Круза не ответил на просьбу о комментарии.

Наименее плохой вариант?

Хотя победа Байдена на выборах 2020 года стала долгожданным облегчением для киевских чиновников, которые видели, как их страна была втянута в ожесточенные партийные баталии во время первого импичмента Трампа, эти надежды вскоре были развеяны решением США в начале этого года отменить часть санкций в отношении «Северного потока — 2».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Axios в июне, что впервые узнал об этом решении из прессы и был «удивлен» и «разочарован» этим шагом. По его словам, он настоятельно просил Байдена встретиться с ним перед саммитом с Путиным в Женеве. Белый дом ответил отказом, заявив, что уведомил о решении посла Украины в Вашингтоне и высокопоставленных чиновников в Киеве.

За кулисами несколько источников в Конгрессе и администрации сообщили, что администрация все больше расстраивается из-за того, что украинские чиновники высказывают свои претензии в прессе по поводу деликатных дипломатических дискуссий.

&ref="https://enovosty.com/tag/germaniya" target="_blank">#171;По сути, они дали понять украинцам, что если они обратятся к Конгрессу или станут болтать с журналистами, то Белый дом и вовсе аннулирует визит Зеленского», — сказал второй источник в Конгрессе, говоря на условиях анонимности.

Один из высокопоставленных чиновников администрации решительно опроверг эти утверждения об их частных беседах с Украиной, о которых впервые сообщило издание Politico.

Один из этих высокопоставленных чиновников администрации сказал, что администрация Байдена провела более десятка встреч с Украиной за последние два месяца, пока согласовывалась сделка с Германией. «При этом мы делились деталями и идеями, которые оставались дискуссионными и деликатными, поэтому — как мы всегда поступаем при ведении дипломатии — мы предпочли сохранить эти консультации в тайне», — сказал чиновник. «Мы с нетерпением ждем продолжения этих дискуссий с Украиной по «Северному потоку-2″ и многим другим вопросам, когда президент Зеленский посетит Белый дом».

Публично представители администрации характеризуют нынешнюю сделку как наименее плохой вариант из имеющихся. «Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но нам нужно помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали несколько значительных шагов в этом направлении благодаря этому соглашению», — сказала Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената.

В тот же день Белый дом объявил, что Зеленский посетит США 30 августа, позже июльской встречи, которая первоначально предполагалась. В четверг председатели двухпартийной фракции Конгресса по Украине выразили свое «глубокое разочарование» и обвинили администрацию в проведении встречи, когда Конгресс, в котором у Украины много активных союзников, не заседает.

У Зеленского еще может быть шанс донести свою позицию до членов Палаты представителей во время каникул. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей будет рассматривать свой вариант законопроекта о полномочиях Министерства обороны за неделю до окончания августовских каникул, что даст украинскому лидеру шанс пообщаться на Капитолийском холме с членами Палаты представителей.

Украинцы в шоке

На этой неделе Государственный департамент США направил своего советника Дерека Чолле в Киев и Варшаву в преддверии подписания соглашения с Германией. Но любые надежды администрации на разрешение разногласий с союзниками в Восточной Европе по поводу газопровода были быстро развеяны. «К сожалению, предложения по преодолению возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых Северным потоком-2», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины и Польши в четверг. Зеленский сообщил в своем твиттере, что он проведет «откровенную» и «энергичную» дискуссию с Байденом об угрозе, исходящей от газопровода, во время его августовского визита.

Скептицизм в отношении того, что русские будут соблюдать условия любой сделки, разделяют во всей Восточной Европе. «Я никогда не поверю в сделку с Россией или любое соглашение, что они действительно будут подчиняться какому-либо соглашению о продолжении транзита газа через Украину», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. По словам Кууска, Россия может тайно прервать транзит газа в Украину, чтобы усилить давление на Киев, независимо от любого соглашения, которое она заключит на бумаге с Берлином.

Тем не менее, некоторые дипломаты-ветераны призывают Украину сдержать публичную критику в адрес Байдена.

«Администрация Байдена с пониманием относится к тому, что украинцы злятся, но украинцы должны понимать, что администрация действительно действует из лучших побуждений», — сказал Фрид, бывший помощник госсекретаря.

Мария Шагина, постдокторант Цюрихского университета, изучающая энергетику и экономические санкции, говорит, что Украина возлагала завышенные надежды на администрацию Байдена в отношении ее готовности использовать любые средства, чтобы остановить проект. «Позиция Украины очень черно-белая», — сказала она, и украинские чиновники, возможно, сами загнали себя в угол. » Будет очень трудно продать любую сделку обществу».

Другие эксперты говорят, что достоинства сделки не проявятся в полной мере, пока она не будет апробирована в следующий раз, когда Россия попытается использовать свое энергетическое доминирование в качестве дубины. «Для того чтобы понять реальную ценность этой сделки, потребуется время», — сказал Брайан О’Тул, бывший старший сотрудник по санкциям в администрации Обамы.

Хотя Кремль, вероятно, наслаждается политической схваткой в Вашингтоне и Европе на этой неделе, О’Тул сказал, что сделка представляет собой важный шаг в восстановлении американо-германских отношений. «Москве нравится шумиха и нравится сама перспектива завершения проекта, но Путин упускает из вида необходимость полного завершения этого проекта и перелома в отношениях», — сказал О’Тул.