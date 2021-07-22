Триумф Меркель

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США отказываются от противодействия российскому трубопроводу "Северный поток-2". В обмен на это Берлин дает смехотворные и унизительные финансовые обещания Украине. Однако это соглашение является внешнеполитической победой канцлера Германии Ангелы Меркель в конце ее срока пребывания на этом посту.

После нескольких лет жестких переговоров и суровых санкционных мер США официально отказались от противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. В обмен на отмену Вашингтоном дальнейших санкций против проекта Германия соглашается на ряд мер по смягчению последствий для Украины и предотвращению использования Россией поставок газа в качестве оружия против этой страны. Это окончательно расчищает путь для одного из самых противоречивых энергетических проектов в истории Европы. 1200-километровый газопровод по дну Балтийского моря должен начать экспорт российского газа в Европу в этом году в обход Польши и Украины. Для канцлера Ангелы Меркель, которая держалась за проект вопреки яростному сопротивлению, достигнутое соглашение на последних метрах ее пребывания на посту канцлера является триумфом. Как информируют Экономические новости об этом пишет Der Spiegel.

И это показывает, насколько важна Германия для администрации Байдена как близкий партнер. Администрация США пошла навстречу немецкой стороне, отменив санкции против трубопровода. Хотя правительство Германии заверяет Украину в финансовой поддержке преобразований в энергетическом секторе, все меры, направленные против России, остаются довольно невнятными и, по своей сути и сводятся к банальным декларациям о намерениях. Следовательно, не будет создан автоматический механизм санкций против Москвы в случае российской агрессии против Украины.

Угрозы санкций против Москвы

В основе декларации лежит вопрос о том, как предотвратить использование Москвой своих трубопроводов в качестве инструмента политического шантажа против Украины. В этом случае Германия будет выступать за санкции против России на европейском уровне — либо в энергетическом секторе, либо в другом значимом секторе экономики и, как говорится в декларации, действовать «на национальном уровне». Правительство Германии рассматривает это как продолжение своей прежней политики в отношении России, когда на такие агрессивные действия, как аннексия Крыма или дестабилизация Донбасса, оно отвечало санкциями. Новым, однако, является то, что декларация прямо грозит России санкциями и в энергетическом секторе.

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Кроме того, правительство Германии обязуется поддержать продление транзитного соглашения между Россией и Украиной на период после 2024 года. Для Украины экспорт российского газа через ее территорию имеет большое значение, поскольку плата за транзит покрывает значительную часть государственного бюджета. Правительство Германии уже сыграло посредническую роль в последнем продлении в 2019 году. Теперь она хочет назначить специального посланника, чтобы начать переговоры с обеими сторонами до 1 сентября. Срок действия продления составляет до десяти лет. Однако, если Москва откажется от продления, декларация не предусматривает никаких карающих процедур. Однако правительство Германии исходит из того, что в интересах России в будущем продолжать экспорт газа в Европу через Украину.

Люди Байдена обратились к немцам

Совместное заявление также ясно дает понять, что Берлин и Вашингтон хотят в будущем более тесно координировать свою политику в отношении России и Украины. Киев получит «смешную» поддержку в модернизации и переводе энергетического сектора на возобновляемые источники энергии. Среди прочего, Германия внесет 150 миллионов евро в «зеленый фонд» для этих целей, но ожидается, что общая сумма дойдет до одного миллиарда евро за счет использования кредитных ресурсов.

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Переговоры между Берлином и Вашингтоном по урегулированию спора о «Северном потоке-2» начались по инициативе администрации Байдена. Люди Байдена уже обращались к немецкой стороне в марте, на полях саммита министров иностранных дел стран НАТО. Основанием для переговоров стало то, что в мае Байден первоначально приостановил дальнейшие санкции против трубопроводного консорциума. Переговоры начались во время визита советника Меркель по безопасности Яна Хекера к своему коллеге Джейку Салливану в Вашингтон в июне. В последующие недели был еще ряд телефонных звонков и видеоконференций. В ходе визита Меркель в Вашингтон в середине июля были прояснены последние спорные моменты, прежде чем во вторник была опубликована декларация.

В течение многих лет Путин пилил Меркель своей трубой

Канцлер Меркель годами поддерживала проект, несмотря на упорное сопротивление, даже если иногда передразнивала трубу президента России Владимира Путина: «моя труба — моя труба», — подражала она ему. Против строительства трубопровода, которое в настоящее время завершено на 98 процентов, была сильная оппозиция. У США были геостратегические и экономические возражения, они хотят продавать свой сжиженный газ в Европе, Украина боится потерять важный рычаг против российской агрессии, и многие страны ЕС также против проекта. В Германии критика исходила от «зеленых» по вопросам внешней и экологической политики, а также от собственной партии Меркель, где эксперты по внешней политике, такие как Норберт Рёттген, председатель комитета по иностранным делам, выступали против «Северного потока».

Долгое время Меркель называла «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом. Только в 2018 году она признала, что у газопровода есть и политическое измерение. На самом деле, именно это измерение является предметом ее внимания. Меркель убеждена, что в интересах Германии и Европы сохранить экономические связи с Россией, несмотря на все трудности. По мнению правительства Германии, экспорт газа создает взаимную сферу интересов, которая способна стабилизировать отношения между Россией и Европой. Более того, она убеждена, что ЕС всегда может перейти на СПГ, если Москва действительно будет использовать свой газ не по назначению.

Вопрос национального суверенитета

Меркель также считает, что ее поддерживает ее союзник по коалиции, СДПГ, и общественное мнение в Германии: Три из четырех граждан Германии высказались за завершение строительства «Северного потока — 2» в ходе недавнего майского опроса. При президентстве Дональда Трампа трубопровод все больше превращался для Берлина в вопрос национального суверенитета. После того как посол Трампа Ричард Гренелл публично отчитал немцев и пригрозил немецким компаниям карательными мерами, позиция немецкого правительства ужесточилась. Меркель не пожелала подчиниться требованиям и угрозам Дональда Трампа, которые противоречили международному праву.

Новый президент США Байден оказался в сложном положении, когда вступил в должность. Он вряд ли бы смог предотвратить завершение строительства газопровода, если вообще смог бы, то только ценой экономической войны против самого важного партнера в ЕС. В конце концов, для него это того не стоило. Не в последнюю очередь Вашингтон, вероятно, был озабочен тем, чтобы сплотить ряды Запада против его конкурента — Китая. США не захотели ставить это под угрозу ради почти готового газопровода. Правительство Германии, однако, утверждает, что в соглашении нет ни явных, ни неявных сопутствующих сделок, т.е. нет никаких дополнительных обязательств Германии в другой области.

Тем не менее у Байдена был и другой выход: Он мог бы играть на время, дождаться выборов в Бундестаг и надеяться, что следующее правительство Германии возглавят «зеленые»: Они давно являются активными противниками этого проекта.