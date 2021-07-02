Как китайские коммунисты за 100 лет создали мощную армию и крупнейшую экономику в мире

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За один судьбоносный век - весьма короткий срок для одной из древнейших цивилизаций на планете - Китайская коммунистическая партия превратилась из идейного партизанского движения нескольких революционеров-доктринеров в 95-миллионный "монолит", который располагает крупнейшей в мире действующей армией и вскоре может стать лидером мировой экономики.

В четверг, во время празднования 100-летнего юбилея, Коммунистическая партия Китая отмечала трудный путь к успеху, размышляя о серьезных проблемах прошлого и настоящего, и в то же время смотрит в будущее, которое дает повод для волнений и тревог, информируют Экономические новости со ссылкой на Newsweek.

Неопределенность царит повсюду, поскольку Соединенные Штаты и западный мир бросают вызов Пекину в такой степени, какой не было со времен смерти Мао Цзэдуна, революционного основателя Народной Республики.

Преемник Мао, Дэн Сяопин, пришедший к власти в середине исторического периода Народной Республики, изменил жесткий подход Китая, приняв глобализм и рыночную экономику, которые в конечном итоге обогатили страну.

Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин определил свой собственный взгляд на «социализм с китайскими особенностями», возглавив празднование столетнего юбилея в знак признания достижений страны и признания ее проблем.

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«В отличие от американцев, китайцы пережили 20-й век как бурный и тяжелый», — заявила Сьюзан А. Торнтон, американский дипломат в отставке, более трех десятилетий проработавшая в Государственном департаменте США в Евразии и Восточной Азии.

«Часть этих потрясений, конечно, была вызвана политикой КПК, и в наши дни она отражена для китайцев в формуле 70% верных-30% ошибочных решений, которую Дэн Сяопин приписал руководству Мао», — сказал Торнтон. «Однако, по мнению большинства из 1,4 миллиарда граждан Китая, достижения КПК очевидны и достойны оценки».

Торнтон, которая является научным сотрудником Китайского центра Пола Цая при Йельской юридической школе и Китайского центра Джона Л. Торнтона при Институте Брукинга, определила движущие факторы подъема Китая как «экономический рост, внутренняя стабильность и консенсус в отношении национальных приоритетов, растущее международное влияние и растущее технологическое и военное превосходство».

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Она также объяснила это восхождение «безжалостной расстановкой приоритетов и целенаправленностью, реформами для высвобождения обширных резервов капитала и рабочей силы в условиях рыночных сил, подчинением других целей политическим репрессиям, готовностью взаимодействовать с другими и учиться у них, скачками и преимуществами, позволяющими преодолевать препятствия, тяжелой работой и жертвами в настоящем ради будущего».

Однако перспективы этого будущего отнюдь не гарантированы. И по мере того, как пышность и обстановка столетнего юбилея подходит к концу, эта неопределенность, вероятно, находится в центре внимания Си и его высшего руководства.

«Не на все эти показатели можно рассчитывать, и китайское общество, экономика и условия безопасности становятся все более сложными и трудноуправляемыми», — сказал Торнтон. «Сможет ли Коммунистическая партия Китая достаточно быстро адаптироваться, чтобы «идти в ногу со временем» — вот вопрос, который не дает покоя китайским лидерам по ночам».

Хотя Китай с непревзойденным успехом справился с пандемией COVID-19, а его растущий ВВП продолжает сокращать разрыв с США, сопровождающий спад в отношениях с Вашингтоном и другими крупными державами обострил ключевые спорные моменты, такие как обвинения в массовых нарушениях прав человека и территориальные споры.

Однако в четверг Си выступил с жестким посланием тем, кто пытается заставить Китай изменить свою политику. Он напомнил об имперском прошлом Китая и разрушениях, причиненных колониальными державами в последние годы его существования, и предупредил, что сегодня такие попытки не пройдут.

«Мы никогда не позволим какой-либо иностранной силе запугивать, угнетать или подчинять нас», — сказал Си. «Любой, кто попытается это сделать, окажется на пути к великой стальной стене, выкованной более чем 1,4 миллиардами китайцев».

Оригинальная версия на китайском языке предупреждала, что агрессоров ждут «проломленные головы и кровопролитие», если они нападут на страну и ее народ.

Чтобы обеспечить физическую защиту Китая, Си в последние годы поставил задачу реформировать народно-освободительную армию, превратив ее к середине этого века в вооруженные силы «мирового класса». Массовые инвестиции позволили Китаю опередить США в некоторых областях, таких как военное кораблестроение, оборонительные и наступательные ракетные системы, за развитием которых внимательно следит Пентагон, стремящийся сохранить свое значительное превосходство в военной мощи.

Си подтвердил необходимость ускорения военной модернизации Китая во время своего выступления в четверг на площади Тяньаньмэнь в честь столетнего юбилея. Он назвал народно-освободительную армию «прочной опорой для защиты нашей социалистической страны и сохранения национального достоинства, а также мощной силой для защиты мира в нашем регионе и за его пределами».

Однако разговор идет не только о военной мощи Китая.

«Я бы не сказал, что вызов, который Китай бросает США, в основном военный», — сказал Торнтон. «Модернизация НОАК фактически сдерживалась в Китае в течение длительного времени, поскольку приоритет отдавался экономическому развитию. Национальная идентичность является ключевым фактором подъема Китая, и это также ключевой аспект ответа США на подъем Китая».

Вопрос национальной идентичности в Китае стал особенно противоречивым, поскольку Вашингтон и растущий корпус его союзников обвиняют Пекин в «геноциде» при создании центров профессионального образования и обучения для содержания до миллиона мусульман-уйгуров, проживающих в официально атеистическом государстве.

Американские чиновники сравнили эти центры с концентрационными лагерями.

Китайские чиновники яростно отрицают эти обвинения и обвиняют США в попытке способствовать сепаратистскому расколу в Народной Республике. Они также пытались привлечь внимание к расовым проблемам и другим социальным бедам США.

Но даже несмотря на то, что Вашингтон и Пекин, как всегда, далеки друг от друга, Торнтон считает, что необходимо найти пути преодоления разрыва ради международного сообщества, в котором обе страны играют ведущую роль.

«Что касается сосуществования, я не думаю, что у нас есть большой выбор», — сказала она. «Вопрос в том, как сделать это так, чтобы мир стал более, а не менее стабильным».

Опасность альтернативы не знает границ, и представители как США, так и Китая подчеркивают риск того, что две страны не смогут найти общий язык. Пекин особенно подчеркивает необходимость сотрудничества в двусторонних отношениях, которые Вашингтон признает самыми важными в этом году.

«Китай стремится к развитию отношений с США, которые характеризуются бесконфликтностью, отсутствием вражды, взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством», — заявил Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне.

Это также означает возникновение красных линий, таких как те, которые Китай провел в отношении вопросов, которые он считает закрытыми для международного контроля, включая Тибет и провинцию Синьцзян, полуавтономный регион Гонконг и, что, возможно, наиболее проблематично в понимании США, самоуправляемый Тайвань и акваторию Южно-Китайского моря».