Войны будущего: Искусственный интеллект, беспилотники и кибероружие

Главная » Мир » Войны будущего: Искусственный интеллект, беспилотники и кибероружие Войны будущего: Искусственный интеллект, беспилотники и кибероружие

Закрыть Отправить

Израиль показал, как использовать искусственный интеллект во время войны, и даже назвал это "Первой войной искусственного интеллекта" против ХАМАС во время операции "Страж стен".

Просмотр видеороликов с роями дронов в качестве автономного воздушного оружия, которые использовались Азербайджаном во время недавней войны с соседней Арменией в спорном Нагорно-Карабахском регионе, а также недавний конфликт между Израилем и ХАМАС с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для точного уничтожения целей в глубине Газы или «Железный купол», успешно отражающий ракетные атаки, заставляет нас поверить, что война шагнула далеко вперед. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Financial Express.

Израиль показал, как использовать искусственный интеллект во время войны, и даже назвал ее «первой войной искусственного интеллекта» против ХАМАС во время операции «Хранитель стен».

Были широко использованы суперкомпьютеры, и они в значительной степени полагались на машинное обучение и сбор данных. Вместо того чтобы использовать сухопутную армию или даже военно-воздушные силы, искусственный интеллект стал ключевым компонентом и средством увеличения силы израильских сил обороны (IDF), сообщает Jerusalem Post со ссылкой на офицера IDF.

Эти два недавних примера демонстрируют избыточность и устаревание многих видов оружия войны и даже влияют на традиционную стратегию и тактику мировых планов ведения следующей войны. Часто произносимая фраза «мы обычно строим планы на последнюю войну» требует серьезного внимания и скорее взгляда вперед на то, как будет выглядеть будущая мировая война.

Читайте: "Лечит за несколько дней": в Израиле создали лекарство против COVID-19

Если мы представим, какими могут быть ее компоненты, то, безусловно, ИИ будет одним из важных ингредиентов, а другие будут включать кибероружие, беспилотники, самонаводящиеся боеприпасы, баллистические ракеты и спутники космического базирования в дополнение к существующим платформам оружия в следующей мировой войне.

Давайте сначала оглянемся на пройденный нами путь. Войны велись с тех пор, как зародилась идея племен. От племенных войн перешли к войнам государств и наций. Причинами войн были либо тщеславие, женщины, богатство, религия, либо захват куска богатой и плодородной земли и последующее правление этой землей и ее народом.

Стрелы, копья, мечи, мачете уступили место винтовкам, а затем и огнестрельному оружию.

Читайте: Россия создает вокруг Украины православный ХАМАС, - Бабченко

Произошли две мировые войны, которые опустошили огромные территории, принеся человечеству неисчислимые страдания. Появление танков, артиллерии и ракет широко использовалось к концу Второй мировой войны. Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, завершили последнюю мировую войну. Военно-воздушные и военно-морские силы сейчас стали управляться в воздушно-космическом и морском пространстве соответственно. Но одна из общих черт всех войн заключается в том, что война постоянно меняется, развивается и принимает инновационные идеи и технологии, чтобы быть победоносной. Уже добавились новые измерения — космическое и кибернетическое. Возможность применения химического и биологического оружия сегодня трудно игнорировать, несмотря на ряд действующих договоров. Форма следующей мировой войны, когда бы она ни произошла, вырисовывается перед нами, и мы должны смотреть вперед и готовиться.

Ощутимые изменения в том, как ведется война, ясно видны на горизонте, и мы должны посмотреть и перезагрузить, перенастроить ключевые компоненты и ключевую тактику или стратегию. Уже добавились новые измерения, космическое и кибернетическое. Внедрение беспилотников, беспилотных боеприпасов и искусственного интеллекта — вот новые факторы, меняющие игру.

Беспилотные боеприпасы Harop израильского производства были использованы Азербайджаном в Армении, и это дает нам представление об их способности к точечному уничтожению без применения традиционного оружия и о психологическом эффекте, который они могут вызвать.

В сентябре 2019 года нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в районах Абкайк и Хурайс были атакованы беспилотниками, начиненными бомбами, а повстанцы Хути в Йемене заявили, что использовали их. На самом деле, использование беспилотников получило широкое распространение, когда США начали использовать их в своей «войне с терроризмом».

США широко использовали удары беспилотников по целям в рамках «войны с террором». Большинство из нас видели видеозаписи таких атак, широко распространяемые в социальных сетях. Успехи, достигнутые американцами, особенно в Афганистане и Ираке, и ЦАХАЛом в региональных войнах, добавили новое измерение в концепцию войны, и вскоре в России и Китае, Турции, Пакистане и Индии начались исследования и разработки, а также процесс приобретения или обладания этим оружием. Ни одна из этих стран не хочет остаться позади в гонке за аналогичным потенциалом. Недавний парад в честь Дня армии, проведенный в Дели, продемонстрировал готовность Индии и ее возможности.

Наступление эры стай беспилотников в автономном режиме с поддержкой ИИ и других воздушных смертоносных автономных роботов (LAR), израильский «Железный купол», способный сбивать летящие ракеты, полностью изменит поле боя. Пехота, оснащенная технологически продвинутыми гаджетами, оружием и современной логистикой, появится на поле боя для принятия решений в случае необходимости или для закрепления победы. Появятся беспилотники, уничтожающие вражеских солдат, и дни рукопашного боя быстро отойдут на задний план. У пехоты появится новый аватар и новые роли.

Означает ли это, что времена обычных войн прошли? Еще нет. Танки, механизированные колонны и артиллерия по-прежнему будут полезны, но их роль и применение будут другими, и это не будут учения, основанные на желаемой цели или задаче. Для уничтожения военного потенциала противника потребуется несколько средств, включая военно-воздушные силы, военно-морской флот и возможности космического базирования с ИИ во главе. Киберразведка и сбор данных будут идти рука об руку.

Помните уничтоженный иранский ядерный объект в Натанзе? Все началось с того, что GPS-координаты были обнаружены благодаря фотографии, сделанной в пустыне с другим известным ученым-ядерщиком и размещенной в социальных сетях одним из иранских ученых. На фотографии были указаны GPS-координаты, и было подтверждено, что это место является ядерным объектом в Иране.

На объекте по обогащению урана в Натанзе была установлена воздушная подушка, через которую не было связи с внешним миром. Воздушный барьер был нарушен программой Stuxnet, которая уничтожила центрифуги, чтобы они сгорели. Сегодня это считается первой кибернетической атакой. Его усовершенствованная версия, возможно, находится в разработке.

Тенденции, которые, вероятно, будут доминировать в следующей войне

Джон Нейсбитт однажды сказал: «Тенденции, как и лошадей, легче оседлать в том направлении, куда вы направляетесь». Учитывая нынешние тенденции, можно предположить, что ключевыми тенденциями в будущих войнах станут широкое использование искусственного интеллекта, беспилотников, кибероружия и использование приложений-убийц, контроль наблюдения из космоса и создание оборонительного зонтика с наступательными возможностями, возможности, подобные «Железному куполу», и использование смертоносных автономных роботов для убийства. Давайте рассмотрим некоторые из этих ключевых тенденций и экстраполируем их образы на будущие войны.

Искусственный интеллект (ИИ)

Если война между Израилем и Хамасом является хоть каким-то показателем, ИИ будет играть важную роль в будущих конфликтах. По сообщениям СМИ, Израиль более двух лет собирал данные, которые могли быть использованы в последней войне. Во всем мире уже начался сбор огромных массивов данных, которые считаются новым золотом. Считается, что такие страны, как Китай, уже давно собирают данные для будущего военного использования. Считается, что в США есть компания, которая инвестирует только в сбор данных. Большие данные требуют интерпретации и прогностического анализа. Полученные результаты проверяются на точность и затем используются в алгоритме ИИ. Давайте рассмотрим одну из возможных задач в текущем индийском контексте, задачу предотвращения пересечения границы террористами или врагами. Набор взаимосвязанных ИИ-ботов, размещенных вдоль линии контроля или в выбранных местах на границе, с оружием под контролем, размещенным на земле, упростит эту трудную задачу, но, конечно, человек должен быть объединен с машиной. Наблюдение будет вестись 24X7, и для этого пригодятся беспилотники, которые будут передавать информацию ботам для дальнейших действий. Аналогичным образом, появятся автономные системы с поддержкой ИИ для выполнения конкретных миссий, все, что вам нужно, — это представить их сейчас и создать автономные системы. ИИ позволит военным автоматизировать задачи и поможет сделать их лучше и быстрее принимать решения.

Беспилотники

Последняя война между Азербайджаном и Арменией стала свидетелем неистового танца затаившихся боеприпасов и стай дронов, заполнивших небо и вызвавших хаос без отправки пехоты, танков или механизированных колонн на землю в большом количестве — немыслимая сцена войны пару лет назад. Беспилотные боевые летательные аппараты (UCAV) или просто боевые дроны несли бомбы и ракеты на разных уровнях автономности, т.е. под управлением солдата в реальном времени или запрограммированные на автономную доставку боеприпасов, таким образом, принимая на себя роль противостояния и обезличивая решение об атаке. Недавно беспилотник, сбросивший бомбу в Джамму на аэропорт, является примером этого. Давайте не будем сводить это к простому террористическому акту, это предвестник больших изменений, которые придут на поле боя. Представьте себе взвод пехоты, атакующий против такого же количества боевых дронов, оснащенных бомбами, ракетами и даже автоматическими пулеметами! Есть шанс, что последние нанесут максимальный ущерб с наименьшими потерями и выполнят его с большей точностью и эффективностью. Не за горами тот день, когда это может стать реальностью.

Кибер-оружие

Stuxnet, который, по общему мнению, был совместно разработан спецслужбами США и Израиля, был использован против иранского предприятия по обогащению ядерного топлива и, таким образом, ввел кибероружие в военную технику. Подобное оружие не за горами и может быть готово к применению. Кроме того, современные постоянные угрозы (Advanced Persistent Threats, APT) представляют собой проблему для эффективного и бесперебойного механизма связи и наблюдения, столь необходимого для победы в войне. У Китая уже есть еще одна Великая стена — Великий файервол. НОАК активно поддерживает секретные подразделения киберразведки. Если оборудование связи, радары, механизмы дистанционного огня и управления взломаны или заблокированы, то война уже склоняется в пользу противника. Существуют системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), представляющие собой систему программных и аппаратных элементов, позволяющих военным подразделениям управлять огневыми механизмами на местах или в удаленных точках, прерывание работы которых приведет к огромному провалу военных действий. Исследования и разработки находятся на продвинутой стадии в развитии квантовых вычислений, когда они будут усовершенствованы, это, возможно, принесет значительное облегчение пользователям кибернетического мира.

Заключение

Мир движется быстро, и есть и другие тревожные тенденции, такие как использование криптовалюты, которая позволяет террористам переводить средства или платить за приобретение оружия без следа того, кто кому заплатил, не используя хорошо зарекомендовавшие себя финансовые институты, такие как банки. Космические спутники и навигационные системы являются как полезными, так и уязвимыми и будут играть важную роль в будущей войне. Сегодня технология уже не эволюционирует от одной версии к другой, а скачет вперед, как недавно отметил Питер Уоррен Сингер, эксперт в области кибернетики.

Подрывные технологии быстро меняют мир. Хорошей новостью является то, что в Сан-Франциско, мировой столице ИИ, обсуждаются этические вопросы о том, насколько далеко следует допускать технологию к автономности и нужно ли разработчикам и инженерам программного обеспечения иметь кодекс поведения. Но не за горами тот день, когда нас захлестнут тучи войны нового типа. Начало положено, только будущее покажет, как многие из этих тенденций в дальнейшем изменят форму следующей мировой войны.