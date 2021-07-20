Неуважение к Европе может дорого обойтись России

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Единство Запада имеет критическое значение для решения авторитарных проблем. Brexit, иммиграция, смена руководства в Германии и COVID дают почву для провокационных реляций российской пропаганды о немощности Европы. Но консолидированные действия ЕС в отношении Украины, Навального и Беларуси показывают, что Европа - это сила, с которой нужно считаться.

Кремль утверждает, что Европа — это угасающая и раздробленная система, которую можно оскорблять и запугивать. Несмотря на саммит Байдена-Путина, состоявшийся в прошлом месяце в Женеве, российское неадекватное поведение, похоже, не стихает. От агрессии в Украине до кибератак и поддержки воздушного пиратства Александра Лукашенко в Беларуси, Россия продолжает бросать вызов Западу. Ошибочная позиция Кремля в отношении Европы помогает Западу объединиться в противодействии российским агрессивным действиям. Как информируют Экономические новости об этом пишет The National Interest.

Президент России Владимир Путин возмутил президента Франции Эммануэля Макрона, сказав ему в телефонном разговоре, что Навальный, вероятно, отравил себя сам. Когда Европейский суд по правам человека заявил, что Навальный должен быть освобожден, Москва назвала это требование «необоснованным и незаконным».

Излюбленной тактикой Кремля является обвинение европейцев в том, что они не более чем подхалимы США. В июне, после того как лидеры Европейского союза решили не проводить саммит с Россией, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что они выполняют приказ «Большого брата». Временами Кремль прибегает к тактике времен холодной войны, пытаясь запугать Европу. 14 июля высокопоставленный чиновник заявил, что Россия будет использовать «самые жесткие методы» против любых военных кораблей, которые в будущем рискнут приблизиться к акватории украденного у Украины Крыма.

За плохое отношение Кремля к Европе приходится дорого платить. Во время февральского визита в Москву главы внешней политики ЕС Джозефа Борреля Кремль выслал дипломатов ЕС. Боррелл вернулся в Брюссель и поддержал более жесткую политику ЕС в отношении России, которая в большей степени совпадает с политикой Байдена. Напряженные отношения с ЕС могут также помешать любым усилиям России получить облегчение от предложенного ЕС механизма пограничной корректировки углеродного налога, о котором было объявлено 14 июля. Этот налог может обойтись России в 7,6 миллиарда долларов в год, и Кремль называет это бремя «крайне неприятным».

Для поддержания отношений с Западом Россия рассчитывает на экспорт энергоносителей в Европу, в скором времени также через газопровод «Северный поток II», и на стремление некоторых европейцев к улучшению отношений с Россией. Макрон говорит, что «отчуждение России было глубокой ошибкой», он исповедует желание «снова сблизить Россию и Европу» и утверждает, что «политика нарастающих санкций в отношении замороженных конфликтов больше не эффективна».

Некоторые западные критики утверждают, что внешней политике ЕС не хватает «стратегии и направления». Однако в течение семи лет ЕС сохранял консенсус в отношении жестких санкций в связи с агрессией России в Украине. И сейчас ЕС санкционирует репрессии в Беларуси и выступает на стороне ее народа.

Укрепление трансатлантических отношений может открыть путь для еще более глубоких отношений между США и ЕС. Это может усилить их совместное влияние в отношениях с Россией по таким ключевым вопросам, как изменение климата, Иран, Арктика, киберпространство и права человека — все это находится в компетенции ЕС.

Единство Запада имеет решающее значение для решения авторитарных проблем. Brexit, иммиграция, смена руководства в Германии и COVID дают почву для российских пропагандистских заявлений о слабости Европы. Но единые действия ЕС в отношении Украины, Навального и Беларуси показывают, что Европа — это сила, с которой нужно считаться.

Похоже, что влияние России в Европе продолжает уменьшаться. 15 июля комитет по иностранным делам Европейского парламента назвал Россию «стагнирующей авторитарной клептократией» и призвал ЕС дать отпор ее агрессивной политике и заложить основу для сотрудничества с будущей демократической Россией.

Кремль может еще раз подумать о том, насколько разумно дразнить и провоцировать Европу. Эта тактика может укрепить европейское единство и усилить давление Запада.