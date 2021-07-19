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Украина делает большой шаг к судебной реформе

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В середине июля Украина сделала потенциально важный шаг на пути к судебной реформе, когда депутаты приняли два закона, которые должны заложить надежные основы для перезагрузки правовой системы страны. 13 июля украинский парламент поддержал закон о возобновлении работы глубоко скомпрометировавших себя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета юстиции (ВСЮ). Крайне важно, что в предусмотренном будущем процессе отбора будут участвовать независимые международные эксперты.

Украина делает большой шаг к судебной реформе

В течение последних семи лет несовершенная судебная система Украины была «ахиллесовой пятой» усилий по реформированию страны. После Евромайдана 2014 года Украина достигла прогресса в ряде областей реформ, включая государственные закупки, корпоративное управление, прозрачность банковского сектора и борьбу с коррупцией. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Atlantic Council/

Однако над всем этим процессом реформ, как дамоклов меч, нависла дисфункциональная украинская судебная система, угрожающая обратить вспять достижения в борьбе с коррупцией и подорвать евроатлантические устремления Украины.

Помимо того, что это нанесло ущерб усилиям страны по проведению реформ, это привело к значительным экономическим издержкам. Неспособность Украины обеспечить подлинное верховенство закона замедлила рост ВВП и отпугнула потенциальных международных инвесторов, которые в противном случае могли бы прийти на украинский рынок.

Судебная система Украины управляется двумя органами. Верховный суд является главным органом в системе судебного управления Украины. Он имеет полный контроль над назначением и увольнением украинских судей. Основные обязанности включают защиту судей от незаконного вмешательства других органов и привлечение судей к ответственности за профессиональные проступки, включая выдачу разрешения на уголовное преследование отдельных судей.

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ГлавКоллегию судей часто называют отделом кадров украинской судебной системы. Он отвечает за отбор будущих судей и проверяет действующих судей, которые не соответствуют критериям профессионализма и честности в процессе переаттестации.

Оба эти органа уже давно считаются находящимися под влиянием существующих групп влияния в судебной системе. Вместо того чтобы очистить судебную систему от запятнавших себя судей, они обвиняются в том, что обеспечивают им прикрытие и успешно блокируют все предыдущие попытки реорганизации украинской судебной системы.

В период с 2014 по 2019 год ВСЮ и ВККС обвиняются в обеспечении назначения политически контролируемых и зависимых судей в новый Верховный суд Украины. Критики также утверждают, что эти два органа не отстранили судей, преследовавших протестующих во время революции Евромайдана, и не приняли мер против судей, пойманных на ложных заявлениях в своих декларациях об имуществе. Между тем, ВСЮ был вовлечен в попытки прикрыть запятнавших себя судей и заставить замолчать информаторов с помощью дисциплинарных санкций.

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К 2019 году стало до боли ясно, что реформирование судебной системы без изменения подхода к формированию этих жизненно важных органов судебного управления невозможно. Идея нового подхода была поддержана реформаторами в правительстве, экспертами гражданского общества и международными партнерами Украины. Во время своей успешной президентской избирательной кампании весной 2019 года Владимир Зеленский также обещал комплексную реформу судебного управления.

Несмотря на то, что недавно принятый подход выходит за рамки установленных европейских рекомендаций по судебной системе, Венецианская комиссия Совета Европы положительно оценила предложенное международное участие в очищении органов судебного управления Украины.

Эти реформы соответствуют ожиданиям Международного валютного фонда, который сделал их одним из ключевых условий своей текущей программы с Украиной. Реформа также включена в соглашение о макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной, а Группа поддержки реформ послов стран Большой семерки включила ее в свою дорожную карту по укреплению верховенства права в Украине.

После ряда фальстартов судебной реформы привлечение иностранных специалистов к отбору членов органов судебного управления Украины заставило многих отнестись к недавно принятым реформам особенно серьезно. Подобный подход уже использовался во время конкурса по отбору членов Высшего антикоррупционного суда Украины и оказался эффективным.

Для Высшего антикоррупционного суда три иностранных эксперта войдут в состав отборочной комиссии из шести человек, которая составит короткий список из 32 кандидатов на 16 должностей в Высшем антикоррупционном суде. Для ВСЮ три иностранных эксперта войдут в состав Совета по этике, состоящего из шести членов, который будет оценивать кандидатов в ВСЮ на предмет добросовестности и составлять шорт-лист лучших кандидатов. Совет по этике также проведет единовременную проверку на добросовестность действующих членов ВСЮ и обратится к назначающим органам с просьбой уволить или переподтвердить соответствующих членов ВСЮ.

Сейчас мы находимся на ранних стадиях того, что обещает стать одной из самых решающих битв за историческую трансформацию Украины. Принятые в июле новые законы — это лишь первый шаг на долгом и сложном пути к установлению подлинного верховенства права в Украине.

Многое еще предстоит сделать для того, чтобы полностью и прозрачно реализовать принятые законы. Слишком часто в истории реформ в Украине законодательство, которое хорошо выглядит на бумаге, проваливается, когда дело доходит до реализации. Кроме того, важно отметить, что сами законы не идеальны и содержат некоторые недостатки, которые противники реформ, вероятно, попытаются использовать в своих целях.

Несмотря на эти опасения, есть хороший повод для оптимизма. Недавнее принятие этих новых законов, пожалуй, наиболее близко подошло к подлинной судебной реформе в Украине с момента обретения страной независимости в 1991 году. Поскольку 24 августа украинцы готовятся отпраздновать тридцатую годовщину государственности, за этот прогресс в реформах стоит выпить.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
19.07.2021 08:53:47
Посещений: 5
Елена Каденко

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