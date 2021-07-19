Смена руководства Германии не выведет отношения России и ЕС из тупика

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Смена руководства Германии мало что будет значить для будущих отношений Европы с Россией до тех пор, пока сохраняются драйверы для войны между Украиной и Россией.

Уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель не изменит динамику российско-европейских отношений по четырем взаимосвязанным причинам. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Тарас Кузьо, профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», для The National Interest.

Во-первых, с 2014 года пророссийские силы в Украине маргинализированы и не могут победить на президентских или парламентских выборах. У них нет возможности снова стать влиятельными из-за российско-украинской войны, а именно так три четверти украинцев воспринимают конфликт на востоке Украины.

Оккупация Россией Крыма и продолжающаяся война лишили украинские выборы 16 процентов избирателей, которые традиционно голосовали за пророссийские политические силы. Эти избиратели не вернутся к участию в украинских выборах, пока Крым не вернется в состав Украины и не будет достигнуто мирное соглашение по Донбассу.

Президент Владимир Зеленский, который, будучи избранным в апреле 2019 года, верил, что сможет достичь мирного соглашения с президентом Владимиром Путиным, столкнулся с тем же российским упрямством и шовинизмом в отношении Украины, что и его предшественник Петр Порошенко.

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Зеленский не стал бы криминализировать две пророссийские политические партии, если бы все еще верил, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным.

Зеленский будет продолжать поддерживать цели Украины по вступлению в НАТО и ЕС, которые закреплены в конституции. Украинская поддержка евразийской интеграции под руководством России находится на рекордно низком уровне и не восстановится до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и осуществлять военную агрессию против Украины.

Украина будет продолжать лоббировать в европейских международных организациях, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и ОБСЕ, а также в НАТО и ЕС, сохранение санкций и жесткой линии в отношении России. Пророссийские голоса внутри Украины, которые были бы более сговорчивы с Россией, останутся невнятными и не обладающими влиянием.

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Во-вторых, НАТО будет продолжать предлагать Украине (и Грузии) только высокий уровень интеграции, но не План действий по членству (ПДЧ) или членство. Восточное партнерство ЕС всегда предлагало Украине (а также Грузии и Молдове) интеграцию, но не членство, то есть «расширение-лайт».

Соединенные Штаты будут продолжать поставлять военную технику в Украину. Военные учения НАТО с Украиной в Черном море будут продолжаться независимо от растущего противодействия России. Турецко-украинское стратегическое партнерство и военное сотрудничество будут продолжать развиваться.

В-третьих, по словам Михаила Зыгаря, «Путин был одержим Украиной почти с первого дня». Путин — пожизненный президент (или, по крайней мере, до 2036 года), и война будет продолжаться, если он будет лидером России. Но даже если бы Путин больше не был президентом России, война не закончится, поскольку источник войны лежит в российских представлениях об Украине как центральной части Русского мира, Украине как «искусственном государстве», а русских и украинцах как «одном народе».

86 процентов россиян поддерживают аннексию Крыма, включая оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщает Левада-центр, «в опросах, проведенных Левада-центром за последние семь лет, нет ни одного другого показателя, который оставался бы таким стабильным», как поддержка россиянами аннексии Крыма. 57 процентов россиян поддерживают отделение Донбасса от Украины. 70 процентов россиян поддерживают выдачу паспортов гражданам Украины в оккупированной части Донбасса Россией. К концу 2021 года будет роздано один миллион паспортов.

Оккупация полуострова на неопределенный срок останется препятствием для установления мира на Донбассе, поскольку ни один украинский лидер не поддержит мирное соглашение, требующее признания российского суверенитета над Крымом. Распространение российских паспортов станет еще одним серьезным препятствием на пути к миру.

В-четвертых, европейские (и западные) санкции останутся на неопределенный срок. Это связано с тем, что Россия не уйдет из Крыма, не будет достигнуто мирное соглашение по войне в Украине, и Россия будет продолжать вести кибервойну, хакерские атаки, убийства и другие формы гибридной войны против западных стран.

Таким образом, в целом российско-европейские отношения существенно не изменятся.