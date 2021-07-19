Андерс Ослунд: Опасные рассуждение Владимира Путина об Украине

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Президент России Владимир Путин одержим Украиной - или, скорее, одержим желанием сделать так, чтобы Украина не существовала. В своем ежегодном шоу, которое он провел 30 июня, он заявил, что "украинцы и русские - это один народ". Затем он опубликовал статью, призванную обосновать это "утверждение", проследив общую историю двух стран. Это мастер-класс по дезинформации - и еще один шаг до объявления войны.

Путин начинает свой рассказ с древней Руси, где русские, украинцы и белорусы были объединены одним языком и — после «крещения Руси» в православную религию — одну веру вплоть до 15 века. Даже в условиях раздробленности, пишет Путин, люди воспринимали Россию как общую родину. Об этом пишет Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира, для крупнейшей англоязычной ежедневной газеты Южной Кореи The Korea Herald, информируют Экономические новости.

Согласно повествованию Путина, польско-русская война с 1609 по 1618 год была для народа «освободительной». Украинцы «воссоединились» с остальным русским православным народом, образовав «малую Россию», а слово «Украина» означало что-то вроде «на границе».

В рассказе Путина создание Новороссии в 1764 году и расширение Российской империи также отражали волю народа. «Интеграция западных русских земель в общее государство была не только результатом политических и дипломатических решений, она происходила на основе общей веры и культурных традиций» и «языкового родства».

Генерал Александр Суворов, который преодолел огромное сопротивление, чтобы защитить расширенные границы России, наверняка с этим не согласится. Но Путин предполагает, что общий язык — разделенный лишь «региональными языковыми особенностями и диалектами» — практически сводит на нет возможность того, что Украина могла бы развить свою собственную культуру. Однако, например, Тарас Шевченко, национальный поэт Украины, писал стихи на украинском языке, но прозу он писал в основном на русском.

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Точно так же Николай Гоголь, родившийся в Полтавской губернии Украины, входившей тогда в состав Российской империи, был «патриотом России» и писал на русском языке. «Как можно делить это наследие между Россией и Украиной?».

Позже Путин осуждает «жесткую полонизацию», которая проводилась в межвоенный период, когда поляки подавляли «местную культуру и традиции». Затем он ставит в заслугу большевикам «развитие и укрепление» украинской «культуры, языка и самобытности» благодаря их политике украинизации.

Проблема, продолжает Путин, заключается в том, что «украинизация часто навязывалась тем, кто не считал себя украинцем». Русификация украинцев — которая намного превосходит все, что делали поляки, — остается неупомянутой.

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Путин также представляет Советский Союз как спасителя украинского воссоединения. «В 1939 году земли, которые ранее были захвачены Польшей, были возвращены СССР. Их основная часть была передана Советской Украине». Это причудливое изложение пакта Молотова-Риббентропа между Советами и нацистской Германией. И все же Путин бесстыдно заключает, что «современная Украина была полностью создана советской эпохой».

У Путина есть свои разногласия с большевиками, помимо их явно чрезмерной украинизации. Его проблема не связана, скажем, с Великим голодом, который убил миллионы украинцев в 1932-33 годах. Путин вообще избегает упоминания Сталина и говорит, что современные украинские лидеры «переписывают историю», когда представляют «общую трагедию коллективизации и голода» как геноцид.

Скорее, Путин ставит под сомнение то, как большевики относились к русской нации: «как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов». Их мечты о «мировой революции» и упразднении национальных государств заставляли их произвольно «рубить границы» и раздавать «щедрые» территориальные подарки. «Россия была фактически ограблена», — приходит к дивному умозаключению Путин.

Однако, даже осуждая «преступления советского режима», мир не считает преступными действия большевиков по «отторжению» от России исторических территорий — таких, как Крым. И только Путин знает почему: Это «привело к ослаблению России», говорит он, поэтому наших «недоброжелателей это устраивает».

Путин возвращается к недоброжелателям, но сначала он хочет сказать пару слов об экономике. «Украина и Россия десятилетиями и столетиями развивались как единая экономическая система», достигнув 30 лет назад «глубины сотрудничества», которой позавидовал бы сегодняшний Европейский союз. Например, с 1991 по 2013 год он утверждает — не особенно убедительно, конечно — что российские газовые субсидии сэкономили для бюджета Украины более 82 миллиардов долларов. При этом он не упоминает о том, какое раболепие пришлось предложить взамен тогдашним украинским лидерам.

«Такие тесные отношения могут… увеличить потенциал обеих стран», — пишет Путин. Однако правда заключается в том, что за десятилетия такого взаимодействия экономика обеих стран осталась неразвитой. Неважно: Путин винит в «деиндустриализации и экономической деградации» Украины ее усилия по отделению от России с 2014 года.

Россия всегда относилась к Украине «с большой любовью», заявляет Путин. Это не совсем то, как я бы описал введение жестких торговых санкций против страны, находящейся в состоянии смятения, как Россия поступила с Украиной, когда президент Виктор Янукович, приближенный Путина, был свергнут в 2014 году. Это также не совсем точное представление о сбитом пассажирском самолете, как это сделали российские войска в июле того же года, убив 298 человек.

Тем не менее согласно путинскому повествованию, украинские элиты «растратили достижения многих поколений», оправдывая независимость своей страны «отрицанием ее прошлого». А подталкивали их к этому не кто иные, как ЕС и США — явные злодеи истории современной Украины, которые участвуют во всеобъемлющем «антироссийском» проекте.

Это перекликается с заявлением Путина, сделанным им во время телефонного разговора: «Главные вопросы функционирования Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне и, отчасти, в Берлине и Париже». По мнению Путина, признание президентом Украины Владимиром Зеленским «полного внешнего управления своей страной» делает бесполезными любые попытки встретиться с ним.

Тем не менее пишет Путин в своей статье, «Россия открыта для диалога с Украиной». Но чтобы такой диалог состоялся, Украина должна представлять свои «собственные национальные интересы», а не пытаться «обслуживать иностранные интересы». Конечно, по мнению Путина, единственным национальным интересом Украины должно быть объединение с Россией.

Не заблуждайтесь: Отрицая право Украины на независимость, Путин подготавливает почву для войны. Запад должен быстро решить, что он готов сделать, чтобы предотвратить ее.