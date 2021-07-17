Ангела Меркель и трагическая эволюция западноевропейского альянса

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Меркель и Германия интерпретировали окончание холодной войны как постоянный моральный триумф, а не как стратегическую победу, которая требовала более внимательного отношения.

Ангела Меркель является канцлером Германии уже 16 лет. В четверг она с визитом была в Белом доме в последний раз в качестве лидера страны, поскольку в сентябре она уходит в отставку. Об этом пишет Ричард Гренелл, экс-посол США в Германии для FOXNews, информируют Экономические новости.

Я был с канцлером Меркель, когда президент Трамп проводил для нее частную экскурсию по своей резиденции в Белом доме в 2018 году. Я видел, как президент Трамп использовал юмор и факты, чтобы донести до нее недовольство американского народа тем, что Германия отказывается платить по своим обязательствам перед НАТО и при этом покупает у России внушающие опасения объемы газа.

Однако Меркель всегда пыталась объяснить, почему именно ее страна имеет профицит бюджета, не выполняя при этом свои финансовые обязательства по обороне НАТО. Она также не смогла прояснить, почему именно Германия игнорирует опасения Европы по поводу того, что она кормит российского зверя с помощью партнерства по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Будучи послом США в Германии во время правления Трампа, я потратил большую часть своего времени, пытаясь убедить крупнейшую страну европейских союзников Америки в том, что некоторые из их политических позиций несовместимы с Альянсом, ориентированным на Запад.

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Посольство США в Берлине и многие сотрудники дипломатической службы, работающие там и в пяти консульствах, расположенных в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте и Лейпциге, помогали координировать ответные меры США на китайский и российский шпионаж, кражу технологий, несправедливые торговые сделки, различные оценки угроз со стороны Ирана, России и Китая, энергетическую безопасность и обязательства перед НАТО.

Мне стало интересно, почему правительство Германии не разделяет мнение Западного альянса о том, что Кремль и Коммунистическая партия Китая в конечном итоге не сойдутся с ценностями и интересами Западной Европы. Ожидание этого только повысит вероятность того, что эти две враждебные державы преуспеют в дальнейшей маргинализации Запада.

В 1990 году генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер предупредил, что Европа либо «вернется к старой силовой политике и дипломатии баланса сил прошлых веков, либо двинется вперед по дороге, ведущей к новому порядку мира и свободы».

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К несчастью для Германии, она восприняла окончание холодной войны как окончательный моральный триумф, а не как стратегическую победу, требующую дополнительных усилий. И за прошедшие десятилетия немецкое правительство превратилось в экономическую машину «Германия превыше всего», которая отдалилась от Запада, стремясь получить больше денег и торговать со всеми и каждым.

Но в этом также виновата политика США. Наивная вера в универсализацию западных либеральных ценностей ослепила предыдущие американские администрации и позволила крупнейшей экономике Европы отдалиться от Запада. Клинтон, Буш и Обама верили, что рост числа демократий в мире неизбежен и необратим, однако они стояли в стороне, пока Германия дрейфовала к нейтралитету в швейцарском стиле.

В основе некоторых из этих проблем лежит сохраняющаяся вера в «конвергенцию», теорию после 1989 года о том, что интеграция и сотрудничество в конечном итоге превратят все государства в либеральные демократии и рыночные экономики. Несмотря на вторжение России в Грузию и Украину, убийства политических противников в Англии и Германии и ее вклад в геноцид в Сирии, в Берлине, похоже, сохраняется надежда, что более глубокое сотрудничество с Москвой и Китаем может смягчить их поведение.

Относительный упадок некоторых традиционных союзников США, а также разложение ООН и других коррумпированных институтов заставили администрацию Трампа углубить сотрудничество с новыми союзниками. Отчасти именно поэтому в 2016 году США стремились к еще более тесным связям с Индией, Вьетнамом, Индонезией, ОАЭ и другими евразийскими державами.

Однако истеблишмент в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине странным образом продвигает идею о том, что американская и глобальная безопасность только выиграет от того, что страны, разделяющие интересы США, будут находиться в состоянии вечной зависимости. Эти НПО не понимают, что укрепление независимой политической и военной мощи своих союзников — это не сомнение в их ценности, а лучший способ обеспечить их дальнейшую свободу.

И американской, и европейской элите трудно принять тот факт, что сегодня Китай и Россия рассматривают Европу как экономическую и политическую площадку (не говоря уже о потенциальной зависимости), а не как важный полюс западной мощи. Их возможности заключаются в относительной разобщенности Европейского союза и в том, что он теряет, а не приобретает своих членов.

В условиях настойчивых и зачастую напряженных требований экс-президента США Трампа к Европе сейчас союзники Америки демонстрируют признаки обновления. Хотя в настоящее время менее трети членов НАТО выполняют согласованное на Уэльском саммите 2014 года обещание о двухпроцентных расходах на оборону, с 2016 года на оборону Западного альянса было выделено 140 миллиардов долларов.

Но пока правительственные бюрократии, лояльные немецкие СМИ, самопровозглашенные трансатлантисты и элитные университеты празднуют 16 лет лидерства Меркель в Европе, Альянс дрейфует. Ему необходимо напомнить, что он должен быть западным альянсом, а не только альянсом ЕС и США.