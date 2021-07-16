Тайны Covid-19: Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории и обвинил Китай в препятствовании расследования

Главная » Мир » Тайны Covid-19: Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории и обвинил Китай в препятствовании расследования Тайны Covid-19: Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории и обвинил Китай в препятствовании расследования

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Глава Всемирной организации здравоохранения признал, что было преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией Covid-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайской лаборатории, и сказал, что просит Китай быть более прозрачным, пока ученые ведут расследование происхождения коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, редко проявляя непочтение к могущественным странам-членам, сказал, что получение доступа к исходным данным стало проблемой для международной группы, которая в начале этого года отправилась в Китай для изучения источников происхождения Covid-19. Первые случаи заболевания людей были выявлены в китайском городе Ухань. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Guardian.

Тедрос сказал журналистам, что агентство здравоохранения ООН, расположенное в Женеве, «просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые мы запрашивали в первые дни пандемии».

Он сказал, что имела место «преждевременная попытка» исключить версию о том, что вирус мог вырваться из китайской правительственной лаборатории в Ухане, что противоречит результатам мартовского доклада ВОЗ, в котором говорится, что утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и несчастные случаи в лаборатории случаются», — сказал Тедрос. «Это обычное дело».

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Он сказал, что ВОЗ закладывает основу для нового расследования того, откуда взялся Covid-19, и добавил: «Мы надеемся на более тесное сотрудничество, чтобы докопаться до сути произошедшего».

В последние месяцы идея о том, что пандемия началась каким-то образом в лаборатории — и, возможно, с участием искусственно созданного вируса — набирает обороты, особенно после того, как в мае президент Джо Байден распорядился провести экспертизу разведданных США для оценки такой возможности.

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Китай предпринял агрессивный ответный манёвр, заявив, что попытки связать происхождение вируса Covid-19 с лабораторией были политически мотивированы, и предположив, что вирус мог быть создан за рубежом. На ежегодной встрече министров здравоохранения ВОЗ весной Китай заявил, что поиск источников Covid-19 должен продолжаться — в других странах.

Большинство ученых предполагают, что коронавирус зародился в организме летучих мышей, но точный путь, по которому он впервые попал к людям — через животное-посредника или каким-то другим способом — пока не определен. Обычно на то, чтобы установить природный источник животного вируса, такого как Эбола или Сарс, уходят десятилетия.

Тедрос сказал, что «проверка того, что произошло, особенно в лабораториях, очень важна» для выяснения того, имела ли пандемия какие-либо лабораторные источники происхождения.

«Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии», — сказал глава ВОЗ, добавив, что сотрудничество Китая имеет решающее значение. «Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией».

На протяжении всей пандемии Тедрос неоднократно хвалил Китай за скорость и прозрачность, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники ВОЗ внутри организации сетовали на скрытность своих китайских коллег.

В прошлом году Associated Press обнаружила, что ВОЗ была разочарована отсутствием деталей от Китая на ранних стадиях распространения коронавируса, и показала, что Китай препятствует поискам источников пандемии.

Многие эксперты в области общественного здравоохранения также призвали к проведению независимой экспертизы происхождения Covid-19, утверждая, что ВОЗ не обладает политическим влиянием для проведения такого криминалистического расследования, и что агентство ООН не смогло добиться от Китая критически важных деталей более чем за год.

Джейми Метцл, возглавляющий группу ученых, призывающих к более широкому расследованию происхождения, приветствовал комментарии Тедроса, но сказал, что «глубоко прискорбно и опасно», что в настоящее время нет планов по проведению расследования под руководством экспертов за пределами агентства здравоохранения ООН.

Любая миссия ВОЗ в Китай также требует одобрения правительства для всех экспертов, отправляющихся в страну, а также разрешения на посещение объектов и окончательного утверждения любого отчета о поездке. Руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майкл Райан ранее заявлял, что агентство работает на основе консенсуса и не может принуждать страны к сотрудничеству.

Призыв Тедроса к прозрачности поддержал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который призвал китайских чиновников позволить продолжить расследование происхождения вируса.

«Мы высоко ценим сотрудничество китайского правительства в проведении первой миссии», — сказал Шпан. «Но этого еще недостаточно».

В четверг комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предупредил, что ожидается распространение новых и более опасных вариантов вируса Covid-19 по всему миру, что затруднит остановку пандемии.

Это объявление стало еще одной плохой новостью, поскольку несколько стран борются с новой волной инфекций, вызванной новыми вариантами, а именно Delta, который был впервые выявлен в Индии.

«Пандемия еще не завершена», — предупредил комитет в своем заявлении в четверг после заседания, состоявшегося днем ранее.

Председатель Комитета Дидье Уссен подтвердил журналистам, что «последние тенденции вызывают беспокойство».

Он сказал, что через полтора года после того, как ВОЗ впервые объявила так называемую чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения (самый высокий уровень тревоги), «мы все еще бежим за этим вирусом, а вирус все еще бежит за нами».