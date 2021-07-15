Только ли российские страхи сдерживают вступление Украины в НАТО?

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Учитывая, что Украина находится в состоянии войны с Россией, неудивительно, что она так стремится вступить в Североатлантический союз (НАТО). По мнению Киева членство в оборонительном пакте сдержало бы Россию от эскалации конфликта на востоке Украины.

И украинцы считают, что они готовы: В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «более готова, чем большинство стран Европейского Союза» к вступлению в НАТО. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Euronews.

Но в США и в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, взгляды менее оптимистичны. Президент Джо Байден недавно заявил, что Украине необходимо «очиститься от коррупции», прежде чем она сможет вступить в НАТО, а также «соответствовать другим критериям». «Еще предстоит выяснить, — сказал Байден, — сможет ли она это сделать».

Украинский журналист Юрий Бутусов потратил годы на критику оборонного ведомства Украины, прежде чем ему предложили должность советника министра обороны Андрея Тарана. Он согласился, потому что хотел «навести порядок» в министерстве, сказал он. Он проработал всего шесть месяцев.

В пространном посте в Facebook, который он написал после увольнения, Бутусов раскритиковал все — от серьезных проблем с цепочкой военных поставок до отсутствия стратегии. Он также указал на отсутствие желания правительства реформировать вооруженные силы.

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В отношении НАТО взгляды Бутусова однозначны.

«Было бы большой ошибкой вступать в НАТО без внутренних реформ. Украина не готова ни к Европейскому Союзу, ни к НАТО. У нас нет проекта собственного государства. Мы не можем объединить наше государство, чтобы что-то сделать. Власть раздроблена, нет ни стратегий, ни доктрин, ни институтов», — сказал он.

По словам Бутусова, украинское государство и армия, в частности, управляются несколькими «кластерами» чиновников, «работающих в разных направлениях без плана».

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Он утверждает, что украинские вооруженные силы плохо оснащены, плохо управляются и неэффективны.

В офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной заявили, что утверждения Бутусова «вводят в заблуждение».

«Украинское руководство имеет четкое видение и стратегию реформ, которые приближают Украину к стандартам НАТО, а также требованиям НАТО и целям реформ», — говорится в заявлении.

По мнению Бутусова, реформирование армии займет один год. Украине необходимо обновить полевые уставы, сократить армию до профессиональных подразделений с лучшим вооружением и подготовкой.

По его словам, через год армия будет готова не только к борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками, которые в 2014 году захватили Крым и часть Восточной Украины, но и к достижению стандартов НАТО.

«Я писал много раз: посмотрите на Великобританию и новую стратегию, которую Джонсон представил в парламенте. В ней есть очень четкие пункты и цели, видение очень четкое. Какие у них проблемы, и как они добиваются изменений?» — отметил он.

«Это принципиальная разница между [Украиной и Европой]. Если у вас нет стратегии, у вас нет качественного планирования. Без качественного планирования у вас не будет эффективного бюджета, а без этого вы не сможете достичь своих целей».

Министерство обороны Украины готово признать недостатки, включая отсутствие коммуникаций между правительством и армией, но обещает, что новое законодательство решит эти проблемы.

Достойный прогресс

«Координация существует, и она работает. Возможно, иногда она еще не слишком гладкая, как мы все хотим. Но президент, правительство и парламент делают все возможное, чтобы внедрить лучшие западные (НАТО и ЕС) практики в безопасность и оборону Украины», — говорится в заявлении Стtфанишиной.

В докладе украинского аналитического центра «Новая Европа» за 2019 год говорится, что с 2014 года, когда началась война, Украина провела реформы, чтобы соответствовать 196 стандартам НАТО. В нем также утверждается, что по сравнению с государствами Восточной Европы Украина «уже демонстрирует достойный прогресс».

Однако стране еще предстоит пройти определенный путь. Доклад, подписанный главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, содержит стостраничный список требований к реформам, которые необходимо провести в период до 2025 года, в частности, для того, чтобы украинское законодательство было гармонизировано с другими странами-членами НАТО в сфере обороны и безопасности.

Однако существует мнение, что, что бы ни делала Украина, не реформы в Украине и не смена позиции Вашингтона или Брюсселя смажут колеса процесса вступления в НАТО. Сила, сдерживающая страну, находится на востоке Украины, а не на западе, в России.

«Главный вопрос заключается в том, сможет ли НАТО защитить Украину, если она станет членом НАТО», — сказал Euronews Хенрик Ларсен, старший научный сотрудник Центра исследований безопасности в Цюрихе.

«Если вы гарантируете безопасность страны, не имея возможности ее защитить, вы подрываете весь альянс. Это главная проблема. Очень нереально, что НАТО способно испугать Россию».

В то же время Ларсен добавил, что «это не то, что НАТО хочет сказать, потому что это означало бы публично уступить агрессивным методам России. Но в действительности именно это и произошло».

Россия доказала, что она готова использовать военную силу для защиты своих геополитических интересов в Грузии в 2008 году и в Украине с 2014 года. И поскольку НАТО вряд ли пойдет на риск конфликта с Россией из-за вступления Украины в НАТО, сказал Ларсен, членство в НАТО для Украины является «отдаленным устремлением».

В статье для Carnegie Europe Джеймс Шерр, старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности в Таллинне, согласился с этим мнением.

«Невозможно представить, что тридцать союзников по НАТО, которые не могут даже договориться о целесообразности предоставления Украине оборонительного оружия, согласятся на ее вступление», — написал Шерр.

Украинское правительство, тем временем, предостерегает от того, чтобы поддаваться натиску Москвы, когда речь идет о Плане действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ), ключевом шаге к вступлению Украины в альянс.

«Хотя пропаганда [Кремля] навязывает идею о том, что, предоставив Украине ПДЧ, НАТО спровоцирует Россию, давайте будем откровенны: Нужен ли России какой-либо повод для эскалации?» — сказал он в интервью Euronews.

«Скорее, Кремль найдет или просто придумает любую подходящую причину, если это будет соответствовать стратегическим геополитическим интересам Путина».

НАТО, тем временем, отрицает, что Россия имеет какое-либо влияние на членство Украины в альянсе. По крайней мере об этом свидетельствует заявление Генерального секретаря Йенса Столтенберга после саммита в Брюсселе.

«Я думаю, чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. И это включает также то, в каких механизмах безопасности она хочет участвовать, включая то, хочет ли она быть членом НАТО или нет. Россия, конечно, не имеет права голоса. Мы не вернемся в эпоху, когда у нас были сферы влияния, когда большие державы решали, что позволяется делать маленьким соседям. Речь идет о фундаментальных принципах признания права каждой нации принимать решения», — отметил Столтенберг.