Запад не может игнорировать одержимость Путина Украиной

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Президент России Владимир Путин наконец-то опубликовал свое долгожданное эссе об "историческом единстве" русских и украинцев, и оно не разочаровало.

Этот эпический опус, состоящий из 5000 слов, не содержит ничего принципиально нового, но он служит важным официальным свидетельством многочисленных мифов и теорий заговора, которые долгое время подпитывали одержимость Путина Украиной. Она также ясно показывает, что он рассматривает свою продолжающуюся захватническую агрессию против Украины как историческую миссию и благородное дело. Статья российского лидера, далекая от стремления содействовать взаимопониманию и примирению между двумя народами, выглядит как обоснование еще более масштабной войны. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Atlantic Council.

На протяжении всего своего бредового эссе Путин высказывает ряд тонко завуалированных угроз и неоднократно демонстрирует свое отвращение к украинской государственности. Независимая Украина, заявляет он, «полностью является детищем советской эпохи и в значительной степени была создана за счет исторических русских земель».

Путин подробно пытается доказать, что сегодняшняя Украина — это не более чем западный проект, созданный исключительно для подрыва России, и сравнивает усилия Украины по государственному строительству в постсоветский период с оружием массового поражения. Самые зловещие комментарии Путина приходятся на последние несколько абзацев. «Я убежден, что подлинный суверенитет Украины возможен только в союзе с Россией», — отмечает он. «В конце концов, мы — один народ».

Было бы легко отмахнуться от исторически невежественных утверждений Путина как от безобидного политического позерства. Но это смертельно опасные заблуждения. С 2014 года в результате российской агрессии погибли более четырнадцати тысяч украинцев и миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Россия продолжает оккупировать Крым и большую часть восточного Донбасса, а Кремль сосредоточил большое количество дополнительных армейских подразделений вблизи границы с Украиной. Когда Путин публично заявляет, что Украина — это антироссийский проект, который может быть суверенным только с согласия России, международное сообщество должно воспринимать его очень серьезно.

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Более глубокая осведомленность международного сообщества о причинах одержимости Путина Украиной, безусловно, была бы полезна.

Несмотря на более чем семилетний период российской агрессии против Украины, многие сторонние наблюдатели до сих пор с трудом осознают истинную природу конфликта и не понимают, почему кремлевский силовик готов заплатить такую непропорционально высокую цену за недопущение полной потери Украины. С момента начала нападения на Украину в начале 2014 года на Россию обрушилась череда санкций. Между тем, отношения страны с западным миром вошли в нисходящую спираль взаимной подозрительности и гибридной вражды. Что же такого в Украине, что побудило Путина ввергнуть весь мир в новую холодную войну?

Путин сам частично отвечает на этот вопрос своими постоянными ссылками на центральную роль Украины в национальной истории России. Похоже, что он искренне считает Украину неотъемлемой частью исторических земель России и рассматривает потенциальное движение страны на Запад как следующий этап отката России, начавшегося несколько десятилетий назад с падения Берлинской стены и распада Советского Союза.

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Это находит личный отклик у Путина, который был очевидцем распада советской системы в Центральной Европе в конце 1980-х годов. Унижение, которое он испытал во время службы в Восточной Германии, остается формирующим опытом его политической жизни и продолжает определять его решения, особенно в отношении Украины.

С момента «оранжевой революции» 2004 года Путина преследует мысль о том, что Украина может стать катализатором новой продемократической волны, которая в конечном итоге может привести к падению его собственного авторитарного режима. Когда в 2014 году украинцы снова вышли на улицы, он ответил на это вторжением в Крым и восточную Украину. Эти радикальные меры отражали убежденность Путина в том, что появление по-настоящему независимой, демократической и ориентированной на Запад Украины в конечном итоге будет представлять экзистенциальную угрозу для самой России.

За прошедшие семь лет мало что изменилось. Несмотря на подавляющее число доказательств того, что его война против Украины была самооправдательной ошибкой, Путин продолжает упорно отрицать ее. Он отказывается признать самостоятельность украинского народа и предпочитает обвинять во всем антироссийские заговоры Запада. Этот недвусмысленно империалистический подход к Украине прослеживается в новом эссе Путина, которое настолько близко к объявлению войны всему понятию украинской государственности, насколько это вообще возможно.

Недавняя статья российского лидера, возможно, не предвещает грядущей эскалации военных действий, но она подчеркивает его постоянную озабоченность Украиной и непоколебимую решимость не допустить полного выхода этой страны из орбиты Кремля. Одержимость Путина Украиной не подает признаков затухания и остается одной из самых больших угроз международной безопасности в современном мире.

Пока нынешняя конфронтация остается неразрешенной, нельзя исключать возможность большой войны. Путин уже продемонстрировал свою готовность смириться с сегодняшним климатом холодной войны в качестве издержек ради защиты притязаний России на Украину. При благоприятном стечении обстоятельств он может попытаться найти более традиционное военное решение для решения своей украинской проблемы.

Тридцатая годовщина независимости Украины, отмечаемая этим летом, предоставляет демократическому миру идеальную возможность ответить на недавний трактат Путина. Российский президент четко заявил о своей убежденности в том, что Украина должна принадлежать России. День независимости Украины 24 августа — идеальное время для Запада, чтобы столь же четко заявить, что украинцы имеют право выбирать свое будущее.