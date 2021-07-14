Учитель истории Путин выдвигает территориальные претензии Украине

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Владимир Путин на самом деле юрист. Позже, уже занимая высокий политический пост заместителя руководителя администрации президента, он написал диссертацию по экономике. Однако в последнее время он обнаружил в себе пристрастие к истории. История, которая может быть использована в политических интересах.

Сначала речь шла о стандартизации российских учебников по истории, которые должны были следовать новому назначенному из центра пониманию истории и культуры, но с 2019 года кремлевский вождь также все активнее выступает в качестве автора исторических очерков. Об этом пишет австрийская газета Der Standard, информируют Экономические новости.

Эссе об Украине

На этот раз его последняя статья посвящена не причинам Второй мировой войны в сугубо кремлевском понимании, а исключительно российско-украинской исторической проблематике. Под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» Путин в эссе, которое появилось на обоих государственных языках на сайте Кремля, расшифровал свой тезис, высказанный во время телеэфира в конце июня, о том, что русские и украинцы, дескать, один народ.

Важным для понимания кремлевского образа мышления является скрытое утверждение, что двухгосударственность (или, если включить Беларусь, даже трехгосударственность) — это ошибка истории, которая, особенно в ее форме, пошла во вред России.

Критика Габсбургов

В этом контексте Путин намеренно использует старую терминологию великороссов, белороссов и малороссов. Их объединяет один язык, одни традиции и одна православная вера, утверждает учитель истории Путин, несмотря на то, что временами они были разделены польской, а затем австро-венгерской тиранией.

Помимо поляков и Габсбургов, Путин также обрушился с критикой на большевиков, которые, по его словам, также сеяли национализм с целью удержания власти и, по сути, в результате чего на карте возникла Украина. Пассаж о возможном выходе, введенный большевиками при создании Союза, был «бомбой замедленного действия», которая «взорвалась, как только исчезла руководящая роль КПСС как страхового и превентивного механизма», — глубокомысленно рассуждает Путин.

Несправедливые территориальные выгоды

Российский президент с особой злобой отметил тот факт, что в советский период у Украины было несколько территориальных приобретений, таких как завоеванные части восточной Польши и Румынии, а затем Крым, и все они остались за Украиной даже после выхода из состава Советского Союза. Но это несправедливо, считает он, поскольку многие территории изначально были исконно русскими. «Если вы хотите уйти, уходите так, как пришли», — злобно сформулировал он территориальные требования, поскольку Украинская Советская Республика в 1922 году, будучи одним из основателей Советского Союза, была значительно меньше Украины в 1991 году.

Статья является основой для обсуждения также вопроса о границах внутри СНГ, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако Песков категорически отверг вопрос о том, придется ли России в таком случае отказаться от территорий, полученных ею после 1922 года.

«Российская Федерация никогда не выходила из состава Советского Союза», — сказал он.

Формально это так, хотя президент России Борис Ельцин считался движущей силой распада СССР, как и его украинские и белорусские коллеги Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, которые похоронили Советский Союз на государственной даче в Беловежской пуще и создали организацию-преемника — СНГ.

Обвинение в русофобии

По поводу границ у Путина в статье заготовлен еще один взрывоопасный паттерн. Это относится не столько к истории, сколько к текущей политике в Киеве. Путин голословно упрекает руководство этой страны в подконтрольности Западу, русофобии и насильственной украинизации, направленной именно против русскоязычного населения Донбасса. Постоянные нарушения Минских соглашений привели его к мысли, что «Киеву просто не нужен Донбасс», — написал манипулятор Путин.

Политологи оценивают эти заявления как явную угрозу. Дескать, Путин дал четкий намек, если Киев в ближайшее время не проявит готовность к уступкам Кремлю и не превратит контролируемых Москвой боевиков так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» в полноценных и прямых участников переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, то Россия активизирует свою агрессивную политику в этом направлении. По мнению аналитиков, Москва может пойти либо на признание суверенитета, либо на аннексию, как в случае с Крымом.

Эпилог: Зеленский тролит Путина

Этот текст Путина не обязательно следует понимать так, что украинцам и россиянам следует готовиться к новой большой войне, но «борьба за мир становится мрачнее, чем когда-либо», — рассуждает политолог Кирилл Мартынов.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал иронично, поблагодарив Путина за то, что его «глубокий анализ» оказался доступен и на украинском языке, но в принципе, было бы лучше обсудить эти вопросы при личной встрече, сказал он.

Зеленский уже какое-то время пытается встретиться с Путиным. И хотя Песков подтвердил принципиальную готовность Москвы к такой встрече, Кремль блокирует конкретные предложения Киева.

Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим российским коллегой, заявив, что «завидует» тому, что у Владимира Путина достаточно свободного времени для изучения истории их народов, сообщает Radio Free Europe.

Это утверждение, казалось бы, должно звучать как позитивное заявление о братстве, но оно оскорбляет многих в Украине, которые видят в нем попытку свести к минимуму их уникальную культуру и историю.

Украинский президент сказал, что у него не было достаточно времени, чтобы проанализировать всю статью, но заметил, что видит, что российский президент «потратил на нее много времени».

«Я завидую, что президент такой великой державы может позволить себе потратить столько времени на написание такого объема подробной работы», — сказал Зеленский.

Он сказал, что, несмотря на упоминание Путиным «братского» народа, действия России были совсем небратскими.

«Это больше похоже на Каина и Авеля», — сказал Зеленский.

Путин уже много лет пытается поставить под сомнение легитимность Украины как нации и независимого государства, чтобы удержать Киев в своей орбите, и, как сообщается, заявил президенту США Джорджу Бушу, что Украина «даже не страна».

Однако многие в Украине хотят видеть свою страну интегрированной в Европу, предпочитая западные ценности и институты управления тем, которые навязывает Кремль.

Когда бывший президент Виктор Янукович попытался переориентировать страну на Москву, сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева в 2013 и 2014 годах в знак протеста, в итоге свергнув его правительство.

Путин воспользовался свержением Януковича для насильственного захвата Крымского полуострова в 2014 году, что стало первым захватом территории Украины в Европе после Второй мировой войны, заявив, что это исторически российская земля.

Вскоре после этого Путин начал поддерживать боевиков в восточном промышленном центре Украины, Донбассе, в конфликте, в результате которого, по оценкам Киева, погибло более 14 000 человек.