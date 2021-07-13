«Северный поток-2» на долгие годы омрачит американо-германские отношения

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Упорно поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток-2", Ангела Меркель подвела США и Европу - и оставила своему преемнику только плохие варианты.

За несколько месяцев до своего ухода из политики канцлер Германии Ангела Меркель вылетает в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это событие должно продемонстрировать возвращение к трансатлантической гармонии после четырех лет ожесточения при предшественнике Байдена, Дональде Трампе. Но для поддержания видимости американцы будут скрывать гнетущее чувство разочарования, а немцы — грызущую тревогу. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Bloomberg.

И Меркель, и Байден по-разному противостояли Трампу, и не в последнюю очередь тем, что представляли многосторонность и стремление к сотрудничеству, а не национализм. Поэтому Байден и его команда надеялись на большую поддержку со стороны Меркель, особенно в противостоянии с автократическими антагонистами демократического Запада: Китаем и Россией.

Вместо этого Меркель, в свойственной ей скрытой и недосказанной манере, дважды оскорбила Байдена. Первое оскорбление произошло в декабре, всего за несколько недель до того, как Байден должен был принять присягу, когда она протолкнула китайско-европейскую инвестиционную сделку в следующую фазу — даже не посоветовавшись с командой Байдена. Вместо того чтобы помогать Вашингтону сдерживать Пекин, Меркель хочет, чтобы Европа держала свои возможности открытыми.

Вторым и худшим случаем неуважения стал ее отказ хоть на дюйм продвинуться в сторону двухпартийных американских требований относительно спорного газопровода, строящегося из России в Германию. Называемый «Северный поток 2» и законченный более чем на 90%, он удваивает количество газа, которое Россия может экспортировать прямо по дну Балтийского моря в северо-западную Европу.

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В паре с TurkStream, новым российским газопроводом через Черное море в юго-восточную Европу, «Северный поток-2» завершает стратегическую цель, которую давно преследовал Владимир Путин, президент России. В будущем он сможет, если захочет, обойти Украину и другие страны Восточной Европы и перекрыть газ, который сейчас идет через них. Это лишит правительства этих стран столь необходимой платы за транзит, оставив их изолированными и открытыми для российского шантажа или еще хуже.

Путин, выходец из КГБ советских времен, уже ведет игру в угрозы и намеки с Украиной, которую он дестабилизирует с 2014 года, когда он аннексировал Крым и развязал прокси-войну на востоке страны. «Все возможно», — уклончиво ответил он на вопрос, будет ли он продолжать поставки газа через Украину, «но для этого необходима добрая воля наших украинских партнеров». В устах этого человека мало что звучит так же мерзко, как слово «добрая воля».



Геополитическая угроза, исходящая от «Северного потока — 2», кажется достаточно очевидной для Польши, стран Балтии, Франции, Европейского союза и других союзников, которые выступают против газопровода вместе с США. Тем не менее немцы продолжают зарывать голову в песок, как геостратегические страусы. Меркель неправдоподобно заявляет, что этот проект является чисто коммерческим предприятием, которое лучше доверить частному сектору.

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В последней попытке остановить завершение строительства газопровода Конгресс США ввел санкции против судов, прокладывающих трубы, а в мае хотел принять еще более жесткие меры, включая меры против руководителя компании Nord Stream 2 AG, который является гражданином Германии. Байден, однако, отказался от этих санкций, надеясь не ставить под угрозу более широкие американо-германские отношения и дать переговорам больше времени. Но Конгресс снова потребует санкций в августе, когда Байдену придется держать ответ.

Это заставляет немцев нервничать, как раз когда они вступают в горячую фазу перед парламентскими выборами в сентябре, в результате которых в течение нескольких месяцев будет сформировано новое правительство. Теперь на Меркель, находящуюся в статусе «хромой утки», возложена обязанность — на этой неделе, во время пребывания в Вашингтоне, — предложить американцам несколько идей по решению геополитической неурядицы, которую она сама же и заварила.

К ее чести, она уже добилась продления существующего газового соглашения между Россией и Украиной до 2024 года. Прислушается ли к этому Путин, который игнорирует международное право в Крыму и других местах, — это другой вопрос. Но главный вопрос заключается в том, что произойдет после 2024 года.

Один из вариантов — дать понять Германии, что она отключит газ, идущий по «Северному потоку — 2», если Путин все-таки отключит Украину. Но это звучит неправдоподобно. Путин перекрыл бы украинские краны зимой, когда Западная Европа больше всего зависит от российского газа и не может позволить себе перекрыть «Северный поток-2». И вообще, какая логика в строительстве газопровода в дополнение к существующим газопроводам только для того, чтобы сделать вид, что можно перекрыть их все разом?

Другой вариант — укрепить Украину, помогая ей развивать новые источники дохода и энергетическую инфраструктуру. Это хорошая идея даже в отсутствие «Северного потока — 2». Но это не спасет Украину от российского шантажа и агрессии. И это никак не успокоит все остальные страны региона, обеспокоенные тем, что им угрожают.

Еще одна идея заключается в том, чтобы Германия бросила свой экономический вес на проект под названием «Инициатива трех морей». Он призван обновить инфраструктурные связи между 12 восточными членами Европейского союза, включая порты и трубопроводы, необходимые для перехода на сжиженный природный газ из США или других поставщиков. Опять же, отличная идея даже без «Северного потока — 2», но в данном случае она мало утешительна для Украины.

Реальность такова, что упрямая защита Меркель «Северного потока — 2» станет пятном на ее обширном и богатом нюансами наследии, и будет обузой для ее преемника. Она оттолкнет и США, и европейских партнеров, демонстрируя лицемерие страны, которая утверждает, что действует в интересах ЕС, хотя на самом деле заботится только о своих собственных. И это еще может обречь Восточную Европу на повторное переживание исторических травм, когда ее раздавили немцы и русские.

Так что не смотрите на веселые фотосессии Байдена и Меркель в Вашингтоне. За закрытыми дверями им предстоит разговор, который не должен был бы стать таким.