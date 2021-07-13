Почему визит Зеленского — тяжелое испытание для Меркель

Главная » Мир » Почему визит Зеленского - тяжелое испытание для Меркель Почему визит Зеленского - тяжелое испытание для Меркель

Закрыть Отправить

В понедельник Ангела Меркель, возможно, в последний раз встретилась с украинским президентом в качестве канцлера Германии. Владимир Зеленский прибыл к ней в канцелярию вечером после посещения президента Германии Штайнмайера. Встреча была тесно связана с другой встречей в календаре канцлера на этой неделе: в четверг она отправится в Вашингтон, первую поездку деловую после того, как Джо Байден стал президентом США.

Связующим звеном является вопрос, который осложняет отношения Германии с Украиной не меньше, чем с Америкой: балтийский газопровод «Северный поток-2». Этот газопровод уже много лет строится дочерней компанией российской государственной компании «Газпром» и, судя по всему, почти завершен. Маттиас Варниг, генеральный директор компании Nord Stream 2, на днях сообщил изданию Handelsblatt, что работы, вероятно, будут завершены к концу августа. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, информируют Экономические новости.

Зеленский, как и Байден, считает, что российский балтийский трубопровод «Северный поток-2» — это не просто экономический проект, как постоянно говорит Меркель в его защиту. Зеленский, чья страна на востоке сражается с боевиками, управляемыми Москвой, в интервью F.A.Z. в начале июня сказал так: «Северный поток» — это «оружие» против его страны, причем «очень мощное».

Это можно обосновать следующим образом: Россия живет, в частности, за счет экспорта газа в Европу, а ее важнейший транспортный маршрут в настоящее время по-прежнему проходит через Украину. Вот почему для России в настоящее время было бы рискованно возобновлять войну против Киева, которую она уже несколько лет ведет лишь вполсилы. Но с «Северным потоком-2» на Балтике Москва может обойтись без украинских трубопроводов.

Вашингтон тоже так считает. При президенте Дональде Трампе Америка ввела санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», и Байден также считает этот проект «плохой сделкой».

Читайте: Визит Зеленского в Берлин: Поддержит ли Меркель вступление Украины в ЕС и НАТО?

Соответственно, Госдепартамент США еще в мае отметил, что компания Nord Stream 2 и ее генеральный директор Варниг могут подвергнуться санкциям. Но поскольку Байден хочет хороших отношений с Германией, министр иностранных дел Энтони Блинкен временно приостановил введение санкций. Для Меркель, которая вместе с СДПГ всегда поддерживала проект, это будет вопросом поиска способа успокоить всех на полпути.

Правительство Германии изначально поддерживает идею выдвижения условий для запуска «Северного потока — 2»: новый газопровод сможет заработать только в том случае, если Россия продлит действующее транзитное соглашение с Украиной. Срок действия контракта истекает в конце 2024 года, после чего Киев столкнется с огромным недополучением средств за транзит.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт недавно отметил, что действующее соглашение допускает продление контракта до 2034 года. Однако сомнительно, что Россия согласится на это. Путин недавно заявил, что он может представить себе продление договора только в том случае, если Киев проявит «добрую волю» и не будет использовать полученные в будущем доходы для своей обороны. С точки зрения Киева это вряд ли приемлемо.

Читайте: Чтобы избежать расизма: в США переименуют мотыльков и муравьев

Поэтому новая идея может приобрести важное значение. Из нескольких источников недавно стало известно, что Украина может произвести переналадку своих транзитных трубопроводов. И вместо российского природного газа по трубам можно будет транспортировать экологически чистый водород в пост ископаемом будущем. В скором времени в Украине, самой большой по площади стране Европы, можно будет производить в больших количествах энергию ветра и солнца, что поможет Европе достичь своих климатических целей. Это может стать заманчивой перспективой для Украины, тем более что бизнес по транзиту газа, скорее всего, все равно закончится, самое позднее — когда Европа достигнет своей цели стать климатически нейтральной к середине века.