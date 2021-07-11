Украина и Китай договорились о совместном строительстве автомагистралей, мостов и железных дорог

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Китай и Украина договорились о расширении сотрудничества в инфраструктурных проектах, спустя несколько дней после того, как Киев отозвал совместное требование к Пекину предоставить главе ООН по правам человека доступ в провинцию Синьцзян.

Киев сталкивается с проблемой, пытаясь сбалансировать свои отношения с Пекином и Западом. Ему нужны китайские инвестиции и доступ на новые рынки сбыта, но он полагается на США как крупнейшего донора военной помощи и стремится вступить в НАТО и Европейский Союз, утверждают аналитики в старейшей англоязычной газете Гонконга The South China Morning Post, информируют Экономические новости.

Министерство торговли Китая заявило, что компании и финансовые структуры двух стран будут привлечены к совместной работе над проектами строительства дорог, мостов и железных дорог. В заявлении говорится, что соглашение, подписанное между Пекином и Киевом 30 июня, будет способствовать более тесным экономическим связям между странами и обеспечит помощь и поддержку, необходимые для совместных проектов.

По мнению аналитиков, в последние годы Китай и Украина стали больше сотрудничать в области инфраструктуры, военного сектора, технологий и науки, а в декабре они договорились об углублении связей в рамках пекинской инициативы «Один пояс — один путь».

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Ли Лифань, старший научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук, считает, что обе стороны от этого только выиграют.

«Китай стремится иметь больше высококачественных зарубежных инвестиционных проектов, а Украине нужно больше инвестиций в инфраструктуру для поддержки своего экономического развития, а также китайский рынок для экспорта продуктов питания», — сказал Ли.

По данным министерства торговли, за последние два года китайские компании подписали в Украине новые контракты на реализацию проектов на сумму более 2 миллиардов долларов США.

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Последнее соглашение было подписано менее чем через неделю после того, как Украина отозвала свою подпись под совместным заявлением, призывающим допустить независимых наблюдателей в западный регион Китая Синьцзян для расследования предполагаемых нарушений прав человека в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств.

По словам Ли, «нельзя сказать, что отзыв подписи был сделан ради подписания соглашения об инфраструктуре или получения вакцин, как предполагают СМИ, но в целом Украина нуждается в инвестициях и экономическом сотрудничестве с Китаем».

Он также утверждает, что вопрос членства в ЕС и НАТО подтолкнет Украину к сближению с Китаем.

В прошлом месяце президент США Джо Байден дал понять, что «еще предстоит выяснить», будет ли Украина принята в НАТО, чего давно добивается Украина и против чего категорически выступает Россия.

«Украина может только сильнее «прижаться» к Китаю, поскольку и ЕС, и НАТО пока не проявляют особого интереса к вступлению в эти организации Украины», — сказал Ли.

Ян Цзинь, эксперт по российским делам из Китайской академии общественных наук, сказал, что для Украины это очень сложная и тонкая стратегия балансирования.

«Отношения Украины с Западом особенно деликатны, поскольку она хочет, чтобы западные державы противостояли России в таких вопросах, как Крым», — сказал Ян. «Украина пытается найти баланс между Китаем, Россией и США — поэтому сейчас она стремится к более тесным связям с Китаем, что привлекает внимание США».

Ни Ян, ни Ли не считают, что отношениям может быть нанесен ущерб в связи с предложением китайской авиационной компании Skyrizon получить контроль над украинской аэрокосмической компанией «Мотор Сич». Украина в январе ввела санкции против Skyrizon, а в марте заявила, что планирует национализировать «Мотор Сич».

«Несмотря на это, их отношения как стратегических партнеров не изменятся… обе стороны готовы работать вместе в области военных технологий и судостроения», — сказал Ян.

Ли поддержал это мнение, сказав, что есть возможности для сотрудничества в судостроении, аэрокосмической сфере и разработке оружия.