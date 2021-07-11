Сможет ли Европа вырваться из энергетической удавки «Газпрома»?

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Когда речь заходит о поставках газа в ЕС, российский государственный концерн спускает все на тормозах. Усиливает ли Россия политическое давление, чтобы протолкнуть завершение строительства газопровода "Северный поток - 2"?

На европейском газовом рынке назревают проблемы. После долгой холодной зимы запасы природного газа в резервуарах необычайно низки и, в принципе, должны быть пополнены очень быстро. Российская государственная корпорация «Газпром» могла бы увеличить поставки, но «хитро» этого не делает, информируют Экономические новости со ссылкой на Deutsche Welle.

Однако лидер рынка не сделал этого, несмотря на то, что цены недавно достигли 13-летнего максимума. В свою очередь, в Европе растет беспокойство по поводу того, что поставок газа на предстоящую зиму может не хватить.

Дополнительного транзита через Украину нет

Газпром не заказал дополнительный транзит газа через Украину в июле, хотя поставки российского природного газа в ЕС в этом месяце сократятся более чем на 2 миллиарда кубометров.

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В связи с плановым техническим обслуживанием два оставшихся маршрута транспортировки в Германию будут временно прекращены. На этой неделе был остановлен газопровод «Ямал» через Беларусь и Польшу, а гораздо более крупный газопровод «Северный поток» через Балтийское море будет закрыт с 13 по 23 июля.

Похоже, что «Газпром» не только оптимизирует цену и количество, но и скорее будет оказывать давление, чтобы обеспечить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», — отмечает Йоахим Эндресс, глава берлинской консалтинговой фирмы Ganexo, в своем отчете о рынке газа за второй квартал 2021 года.

Газпром настаивает на том, что выполняет все свои обязательства.

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«Долгосрочные контракты — основа нашего бизнеса в Европе. Мы строго выполняем заказы наших клиентов и соответственно бронируем транзитные мощности, а не наоборот», — заявили в пресс-службе корпорации.

Необычно пустые газовые резервуары в Германии, Австрии

Выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств не оспаривается. Остается вопрос, почему корпорация — несмотря на высокий спрос и цены — не увеличивает поставки в Европу и что именно она делает для выполнения этих обязательств, заметил Хайко Лохманн, независимый эксперт газового рынка из Берлина.

Что примечательно, и это действительно что-то новое, так это то, что «Газпром», очевидно, выполняет свои контракты, отбирая значительно больше газа, чем обычно, из резервуаров в Европе и, возможно, даже покупая торговые объемы на европейском рынке. По крайней мере, это то, что я слышу от дилеров», — сказал Лохманн.

В результате такого подхода два самых важных резервуара «Газпрома» в Европе — первый, крупнейший в ЕС, в северо-западном немецком городе Реден, второй, в западном австрийском городе Хайдах — были почти полностью истощены в начале лета, а пополнение запасов только началось. Это совершенно необычно для «Газпрома» и требует политической интерпретации», — сказал эксперт.

Без России надежных поставок нет?

Такую интерпретацию можно легко найти в официальных российских СМИ. Государственное информационное агентство «Новости» предложило следующее объяснение стратегии и тактики государственной российской газовой корпорации: «При оценке любого движения корпорации на европейском рынке всегда следует помнить об одном важнейшем факте: «Газпром» должен завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

В статье «Новостей» прямо признается, что «Россия отказывается от поставок», и не только с целью пополнения корпоративной и государственной казны. «Вторая — и не менее важная — цель состоит в том, чтобы приучить западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной безопасности поставок возможно только в тесном партнерстве с Россией».

На данный момент представляется, что Европа будет получать через Украину только столько газа, сколько предусмотрено российско-украинским пятилетним транзитным контрактом, заключенным в конце 2019 года. Для «Газпрома» не имеет смысла поставлять меньше, поскольку забронированное количество должно быть полностью оплачено в любом случае. Однако корпорация также не хочет бронировать дополнительные мощности за гораздо более высокую плату.

Политическое давление со стороны Москвы в пользу «Северного потока-2»?

Контракт, однако, предусматривает, что в первый год, 2020, объем транзита должен составить 65 миллиардов кубометров, но в дальнейшем, с 2021 по 2024, он сокращается до 40 миллиардов кубометров в год, поскольку на момент подписания контракта «Газпром» предполагал, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено, чему помешали санкции США.

Это и привело к нынешней ситуации: Европа получает через Украину значительно меньше газа, чем ей, вероятно, потребуется. В то же время «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства, позволяя своим европейским резервуарам истощаться, и корпорация может позволить себе расширенное техническое обслуживание обоих своих трубопроводов в ЕС.

В конечном итоге все это может привести к тому, что в какой-то момент, возможно, осенью, российская государственная корпорация скажет европейцам выбрать одну из двух альтернатив: либо быстро выдать лицензию на эксплуатацию «Северного потока-2», строительство которого к тому времени, вероятно, будет завершено, мощностью 55 миллиардов кубометров, либо столкнуться с серьезными проблемами с поставками газа зимой, поскольку резервуары все еще наполовину пусты, и российский энергетический гигант может принять решение не увеличивать поставки газа через Украину.

На кону: роль природного газа в декарбонизации

В пользу этого сценария говорит тот факт, что во время аукциона 5 июля «Газпром» не захотел бронировать дополнительные транзитные мощности ни в Украине, ни в Польше на год вперед, заявив, что это по-прежнему можно делать на ежемесячной или ежеквартальной основе. Это, похоже, еще один четкий сигнал о том, что с осени 2021 года российская государственная корпорация планирует обслуживать возросший спрос на газ в Европе исключительно через собственный новый трубопровод по дну Балтийского моря.

Хайко Лохманн, который заявил: «Европе было бы гораздо удобнее иметь этот газопровод», не верит, что столь очевидная попытка шантажа Европы возможна.

«До сих пор «Газпром» не оказывал реального давления на своих западноевропейских стран-покупателей — по крайней мере, об этом никогда не становилось известно», — сказал он. «Если бы прецедент произошел сейчас, впервые, это имело бы разрушительные последствия для «Газпрома» в политических дебатах».

Ведь если осенью «Газпром» действительно начнет «оказывать открытое давление», это чрезвычайно подогреет и без того горячие дебаты в Европе о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной роли газа в рамках декарбонизации и укрепит позиции всех тех, кто выступает за гораздо более быстрый отказ от использования природного газа, сказал Лохманн.