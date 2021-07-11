Политика вышла на футбольное поле. Так ли это неожиданно?

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Турнир ЕВРО-2020, первое крупное международное событие после вспышки пандемии, наконец-то подходит к концу: после потрясающих шестнадцати раундов и изнурительных четверть- и полуфиналов две команды, которые будут бороться за желанный титул чемпиона Европы УЕФА, — это Италия Роберто Манчини и Англия Гарета Саутгейта.

Когда итальянские и английские футболисты выйдут на историческое поле стадиона «Уэмбли» в воскресенье вечером, обе команды, скорее всего, встанут на колено. Одна из них сделает это в знак солидарности с расовыми меньшинствами, другая — в знак солидарности со своей противницей на поле. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Euronews.

Сборная Англии, состоящая из девяти чернокожих игроков, на протяжении всего соревнования постоянно вставала на колено в знак единства с движением Black Lives Matter и демонстрациями, которые прошли прошлым летом в США и Западной Европе.

Итальянская команда, состоящая полностью из белых, была более непоследовательной, вставая на колено только тогда, когда их просил соперник. Неизменный капитан сборной Джорджо Кьеллини объяснил, что «когда другая команда обратится с просьбой, мы встанем на колено из солидарности и чувства уважения к другой команде». Кьеллини пообещал, что «адзурри» будут бороться с расизмом «другими способами».

Но, выбрав такую, казалось бы, нейтральную позицию, итальянцы невольно привлекли к проблеме больше внимания, вызвав одновременно гнев и восторг зрителей. Их позиция «не навреди» привела к неловкой картине во время матча с Уэльсом: только пять итальянских игроков встали на колено, а остальные шесть коллег стояли и молча смотрели.

Выбор Италии в пользу строгого разделения спорта и политики отвечает почти священной догме, которую давно поддерживает и отстаивает спортивный мир. Футбол должен быть формой эскапизма: 90 минут задора и напряжения, когда наши самые обычные проблемы, от неоплаченных счетов до глобального потепления, отбрасываются в сторону и забываются.

Но давняя традиция отделять политику от спорта — а спорт от политики — похоже, стала неработоспособной в обществе, где политика неизбежно присутствует благодаря Интернету.

Новый формат европейского чемпионата

ЕВРО-2020 оставил нам моменты, которые должны войти в анналы спорта, такие как поразительное поражение Франции от Швейцарии, двойной автогол Португалии против Германии, невероятный гол Патрика Шика с середины поля против Шотландии и рекордные восемь дриблингов Жереми Доку против Италии.

В соревновании были и драматические эпизоды, такие как падение датчанина Кристиана Эриксена в первом матче его команды на турнире или внезапная травма ахиллова сухожилия у итальянца Леонардо Спинаццолы.

Но с самого начала соревнование характеризовало его политическое измерение, проявившееся с удивительно явной, прямолинейной интенсивностью. Политика пронизывала весь турнир, от самого поля до закулисной драмы.

Россия положила начало полемике, когда пожаловалась на новую форму футбольной сборной Украины, на которой была изображена карта страны, включающая Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году, и два лозунга: «Слава Украине» и » Героям слава».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала этот комплект, написав в Facebook, что «украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму». Она добавила, что лозунги являются «националистическими».

Скандирование «Слава героям» широко использовалось во время народного восстания 2014 года, в результате которого был свергнут ставленник Кремля — президет Виктор Януковоч.

Андрей Павелко, глава Футбольной ассоциации Украины, аргументировал, что очертания границы «придадут силы игрокам, потому что они будут сражаться за Украину».

Конфликт сразу же поставил УЕФА в очевидную позицию политического арбитра между двумя странами, которые все еще находятся в состоянии войны на Донбассе.

После рассмотрения вопроса организация разрешила оставить карту в силе, поскольку границы соответствовали резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Однако УЕФА попросил Украину убрать фразу «Героям слава», поскольку, будучи помещенной рядом с надписью «Слава Украине», она дескать приобрела «явно политический характер» и имела историческое и милитаристское значение.

Аналогичная перепалка произошла, когда Греция пожаловалась, что на официальной футболке команды Северной Македонии изображена надпись «Федерация футбола Македонии», опустив часть «Север» из названия страны. Греция посчитала, что эта надпись нарушает Преспское соглашение, по которому Северная Македония согласилась изменить свое официальное название для нормализации отношений со своим соседом.

В данном случае УЕФА отклонил петицию, заявив, что организация «использует название Федерация футбола Северной Македонии во всех своих официальных сообщениях и адаптировала соответствующую терминологию».

Вскоре после этих первоначальных споров разразился более серьезный и громкий конфликт, исходящий из области, которая редко пересекается с футболом: права представителей ЛГБТ.

В середине турнира правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приняло закон, включающий поправку о запрете изображения гомосексуальности и смены пола в школьных учебных материалах и телепередачах, адресованных лицам моложе 18 лет.

Этот закон, известный как Закон о защите детей, немедленно вызвал возмущение на всем континенте, причем большинство стран ЕС назвали его «вопиющей формой дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения». Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала закон «позорным» и поклялась открыть процедуру нарушения, если он вступит в силу.

Город Мюнхен, который является одним из основных хозяев Евро-2020, раздул полемику прямо на поле, попросив у УЕФА разрешения осветить стадион цветами радуги во время матча между Германией и Венгрией.

«Учитывая политический контекст этого конкретного запроса — послание, направленное на решение, принятое национальным парламентом Венгрии, — УЕФА вынужден отклонить эту просьбу», — ответила организация.

Решение УЕФА было поддержано венгерским правительством, но раскритиковано многими правительствами ЕС, включая Германию и Францию, которые в то время объединили усилия в Европейском совете, чтобы защитить права ЛГБТ перед все более отдаляющимся от власти Виктором Орбаном.

Решение было расценено как несоответствующее собственной философии УЕФА, которая должна выступать за «более справедливое и эгалитарное общество, терпимое к каждому, независимо от его происхождения, убеждений или пола». Предыдущее решение УЕФА разрешило вратарю сборной Германии Мануэлю Нуэру носить радужную повязку, посчитав ее символом культурного и этнического многообразия и » доброй воли».

Несколько дней спустя датский болельщик пожаловался, что охранник конфисковал его радужный флаг во время четвертьфинального матча в Баку (Азербайджан). УЕФА начал расследование по этому поводу.

Спорт всегда был заполитизирован

С начала века демократические общества стали политически поляризованными и раздробленными. Парламентские потасовки, политико-культурные войны и трендовые темы доминируют в новостном потоке, создавая чрезмерно агрессивную и зачастую токсичную среду для людей, которые вынуждены использовать различные средства развлечения, такие как телесериалы, видеоигры и спорт, чтобы как-то передохнуть.

Для болельщиков, привыкших воспринимать футбол как необременительное развлечение, такие острые дискуссии о расизме и правах ЛГБТ кажутся неприятными и дискомфортными. Многие реагируют с негодованием и сетуют на то, что футбол не имеет ничего общего с политикой — и наоборот.

Саймон Дарнелл, доцент Университета Торонто, исследующий влияние спорта на общество, оспаривает это мнение.

«Это неправда, что спорт аполитичен, спорт всегда был политическим, и спорт всегда был местом, где политические деятели могли выражать свою политическую точку зрения», — говорит Дарнелл.

«Спорт тесно связан со всеми разновидностями политических аспектов. И поэтому неразумно ожидать, что это не найдет своего отражения в спортивном событии или в матче, как только он начнется».

Поскольку пересечение политики и спорта становится все более заметным и ощутимым, спортсмены чувствуют в себе силы высказаться и занять определенную позицию, что, в свою очередь, усиливает и углубляет слияние обоих миров.

Очевидным признаком стремления спортсменов выразить свой дискомфорт и восстать против истеблишмента стал случай, когда Криштиану Роналду, самый популярный человек в социальных сетях, с презрением убрал две бутылки кока-колы, поставленные перед ним во время пресс-конференции, и выбрал вместо них воду как более здоровую альтернативу. Француз Поль Погба и итальянец Мануэль Локателли также предпочли отказаться от спонсорских напитков.

Этот простой жест попал в заголовки международных газет и стал вирусной сенсацией в Интернете.

Небольшое, но привлекающее внимание протестное поведение против рекламодателей, которые финансируют очень значительную часть футбольной индустрии, удивило болельщиков и комментаторов, которые привыкли, что звезды покорно выполняют требования крупных корпораций. Инцидент был описан как «смена власти».

«Я задаюсь вопросом, не дойдем ли мы до того момента, когда спортивные организации просто не смогут больше игнорировать эти политические вопросы. И я думаю, что это происходит по инициативе спортсменов», — говорит Дарнелл, который считает, что коммуникационные возможности социальных сетей побуждают игроков быть более напористыми.

«Спортсмены постоянно привлекают внимание к этим вопросам. И я думаю, что это заставляет крупные организации держать руку на пульсе. Поэтому будет интересно посмотреть, как долго они смогут продолжать в том же духе».

Футбол — далеко не единственный вид спорта, вступающий в конфликт с политикой.

Только на этой неделе Европейский парламент проголосовал за необязательную резолюцию, в которой содержался пункт, призывающий страны ЕС отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, «если правительство Китая не продемонстрирует реального улучшения ситуации с правами человека» в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском регионе. США, Канада и Австралия рассматривают подобные шаги, а Лейбористская партия Великобритании призвала правительство и королевские семьи бойкотировать это мероприятие.

Пекин уже предупредил, что примет ответные меры в случае бойкота.

«Китай решительно выступает против политизации спорта и вмешательства во внутренние дела других стран, используя в качестве предлога вопросы прав человека», — заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая.

Еще более неприятные дискуссии ожидаются в следующем году, когда Катар примет у себя Чемпионат мира по футболу, впервые проводимый в арабском мире. Это событие, несомненно, привлечет новое внимание к положению нефтедобывающей страны в области прав человека и постоянным обвинениям в эксплуатации рабочей силы.

Некоторые европейские команды уже выразили свое недовольство принимающей стороной: Германия, Норвегия и Нидерланды во время отборочных игр Чемпионата мира по футболу носили футболки с посланиями в защиту прав человека. Примечательно, что матчи, которые находятся под юрисдикцией УЕФА, проходили в Европе.

Осмелится ли политика выйти на поле в стране, где гомосексуализм запрещен законом и карается смертью?