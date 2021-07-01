Россияне засыпали Путина гневными вопросами из-за обязательной вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин, столкнувшийся с разрушительной вспышкой коронавируса в стране в сочетании с нерешительностью населения в отношении вакцин, в среду вышел на национальное телевидение, чтобы ответить на вопросы граждан, испытывающих давление в отношении необходимости сделать прививку.

Пытаясь убедить их, он даже раскрыл новые подробности о своей собственной секретной вакцинации и рассказал о том, как люди из его «ближайшего окружения» заболели вирусом, информируют Экономические новости со ссылкой на The Washington Post.

Во время ежегодной «Прямой линии» Путина, в ходе которой граждане могут задать президенту вопросы (в основном предварительно отобранные), недовольные россияне спрашивали его о росте цен на продукты питания, о кредитовании малого бизнеса, социальных выплатах и других внутренних проблемах.

Но самой горячей темой стала вакцинация, поскольку мероприятие совпало с недавним неоднозначным шагом регионов России обязать 60 процентов работников, контактирующих с населением, — учителей, таксистов, продавцов и других — пройти вакцинацию или найти другую работу. В ходе передачи Путин впервые дал развернутые комментарии по поводу новых мер.

Хотя они делают вакцинацию де-факто обязательной для значительной части населения, Путин сказал в среду, что он не поддерживает обязательную вакцинацию. Но после года, в течение которого он и другие официальные лица утверждали, что Россия справилась с пандемией лучше других стран и сняла почти все ограничения, Путин подчеркнул серьезность коронавируса.

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«Единственный способ предотвратить дальнейшее развитие пандемии — это вакцинация», — сказал он. «Я надеюсь, что предрассудки среди людей поубавятся».

Затем он сделал выпад против двух западных вакцин — Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca — заявив, что они имеют опасные побочные эффекты. По его словам, вакцина AstraZeneca была предположительно связана с крайне редкими, но в некоторых случаях фатальными тромбозами. Вместе с тем европейские и американские регуляторы не связывали вакцину Pfizer с какими-либо подобными побочными эффектами.

Когда 16 июня Москва объявила о новых мерах, по словам мэра Сергея Собянина, только 15 процентов москвичей прошли вакцинацию, несмотря на то, что российская вакцина «Спутник V» была широко доступна и бесплатна. В остальных регионах страны этот показатель был еще хуже — всего 11,5 процента.

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За несколько минут до начала передачи Россия объявила, что за последние сутки в стране зарегистрировано 21 042 новых случая заболевания коронавирусом и рекордное число смертей от этого заболевания — 669.

Затем Путина спросили, действительно ли он был вакцинирован, поскольку не было ни фотографий, ни видео, на которых он делает прививку. Он сообщил, что выбрал вакцину «Спутник V», сказав, что «не было ни одного серьезного побочного эффекта». Он добавил, что его дочь также была привита вакциной Sputnik V.

Россия стала первой страной, разрешившей использование вакцины против коронавируса, когда в августе она одобрила «Спутник V» для массового применения. Но 62 процента россиян, опрошенных в апреле, заявили, что не будут делать прививку, согласно данным Левада-центра, независимого института опросов и исследований.

Соответственно, новые правила вакцинации разделили российское общество. В Москве рестораны и бары получили распоряжение ограничить вход в них людям с QR-кодом, подтверждающим их вакцинацию, или доказательством отрицательного теста на коронавирус ПЦР в течение предыдущих трех дней.

«Действия наших коллег в отдельных регионах направлены на то, чтобы не допустить локдауна, когда простаивают целые предприятия», — сказал Путин. «Чтобы этого избежать, в некоторых регионах проводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан».

Прямая линия Путина была основным шоу его более чем 20-летнего правления — за исключением прошлогоднего перерыва, связанного с коронавирусом. Тщательно срежиссированное шоу длилось почти четыре часа. Традиционно, россиян приглашают присылать вопросы президенту, и Кремль сообщил, что в этом году было получено около 2 миллионов вопросов.

Цель состоит в том, чтобы представить Путина, который якобы глубоко интересуется жизнью россиян, рассматривая в ходе шоу даже мелкие вопросы, а затем приказывая чиновникам разобраться в них.

«Путину нужно это бедное население, чтобы продемонстрировать, что он незаменим: только он может починить крышу и провести газ. Другие институты не работают», — написал в Твиттере аналитик Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Большая часть выступления была посвящена внутренним вопросам, но Путин также затронул отношения России с Украиной и недавнюю стычку в Черном море с британским эсминцем, которую Путин назвал «провокацией» со стороны американцев и британцев.

23 июня Россия заявила, что применила бомбы и артиллерийский огонь в качестве «предупредительных мер», чтобы заставить HMS Defender покинуть воды, на которые она незаконно претендует у побережья аннексированного украинского Крымского полуострова. Британцы отрицали, что по ним был открыт огонь.

Путин сказал, что за ходом операции наблюдал американский разведывательный самолет, и это было тестирование российской обороны.

На вопрос о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в будущем, Путин ответил: «Зачем встречаться с Зеленским сейчас, когда он полностью передал свою страну под внешнее управление?». Он добавил, что сейчас Вашингтон, Берлин и Париж принимают решения «по ключевым аспектам текущей жизнедеятельности Украины».

На это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил в Твиттере: «Это наша страна, и только нам решать ее судьбу».