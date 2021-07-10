Высокие каблуки обязательны для женщин-солдат? Почему женщины до сих пор носят неудобную обувь

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Министерство обороны Украины подверглось резкой критике за требование, чтобы женщины-военнослужащие маршировали на высоких каблуках на августовском параде. Этот дресс-код был признан сексистским и вредным для здоровья солдат. В ответ на это министерство заявило, что оно по-прежнему считает обязательным ношение каблуков, но для женщин-солдат будут разработаны "более удобные" и безопасные каблуки, которые будут иметь шнуровку для фиксации обуви на ноге.

Споры вокруг этих украинских военных и их обуви поднимают вопрос о том, почему так много женщин до сих пор предпочитают носить неудобные и потенциально опасные каблуки. Об этой проблеме пишет журнал Forbs, информируют Экономические новости.

История высоких каблуков

Первые туфли на высоком каблуке появились в 15 веке в Венеции. Одни говорят, что их носили аристократки как символ статуса, другие — что они сохраняли ноги сухими в затопленных районах. В 16 веке туфли на каблуках стали популярны во Франции после того, как Катерина Медичи надела туфли на свою свадьбу с Генрихом II в 1533 году. И их носили не только женщины. Людовик XIV носил их, чтобы компенсировать свой скромный рост.

Вначале туфли на высоком каблуке носили только представители высших классов, но к Викторианской эпохе женщины всех классов стали носить туфли на высоком каблуке, чтобы их платья не волочились по земле.

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В 2021 году большинство женщин на высоких каблуках не носят длинных платьев. Кроме того, медицинское сообщество теперь имеет большее представление о рисках для здоровья, включая зачастую необратимые биомеханические последствия ношения обуви на высоких каблуках.

Так чем же привлекательна эта неудобная и потенциально опасная обувь? Исследования неоднократно показывали, что женщины на высоких каблуках воспринимаются мужчинами и женщинами как более привлекательные, чем женщины в плоской обуви. Существует несколько теорий, объясняющих, почему это так.

Почему женщины на высоких каблуках кажутся привлекательными

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Исследователи провели биомеханический анализ и обнаружили, что высокие каблуки придают женщинам более женственную походку. Приподнятый каблук делает походку женщины короче и увеличивает вращение и наклон бедер. Именно это преувеличение женственности может повысить привлекательность любительниц высоких каблуков для мужчин, считают исследователи.

Другое исследование предполагает, что мужчины эволюционно предпочитают женщин с особым прогибом поясницы, а ношение высоких каблуков имитирует этот оптимальный прогиб поясницы. По всей видимости, у наших двуногих предков женского пола были проблемы с беременностью, если центр тяжести не был смещен назад к бедрам. Мышечная усталость и боль, которые эти женщины, вероятно, испытывали во время беременности, могли повлиять на питание как их будущего плода, так и других потомков. Согласно теории, это сделало женщин без определенного поясничного изгиба эволюционно менее привлекательными в качестве потенциальных партнеров. В результате возникло предпочтение женщин с определенным изгибом поясницы.

Исследователи утверждают, что именно из-за этого эволюционного предпочтения поясничного изгиба мы сегодня считаем высокие каблуки привлекательными для женщин. Действительно, их исследование показало, что высокие каблуки повышают привлекательность женщин только в том случае, если при ношении каблуков поясничный изгиб женщины становится ближе к эволюционно оптимальному углу.

Еще одна группа исследователей предполагает, что «высокие каблуки, по-видимому, являются формой сексуальной коммуникации со стороны женщин». Эти исследователи показывали участникам исследования фотографию привлекательного и непривлекательного мужчины. Затем они спросили участников, если бы им предстояло пойти на свидание с мужчиной на фотографии, какую обувь они предпочли бы. Предпочтения в пользу высоких каблуков были гораздо выше, когда женщины представляли себе свидание с привлекательным мужчиной. Эти исследователи также предполагают, что более низкорослые женщины используют высокие каблуки для визуального удлинения длины ног, чтобы повысить свою физическую привлекательность.

Независимо от того, какая из этих теорий о том, почему женщины носят высокие каблуки, является наиболее точной, все они говорят о том, что женщины носят высокие каблуки, чтобы казаться более сексуально привлекательными.

Возвращаясь к вопросу об украинских женщинах-солдатах, можно сказать, что заставлять их носить каблуки — это то же самое, что требовать от этих женщин сделать себя более сексуально привлекательными для зрителей-мужчин на параде. По крайней мере, им предложат «более удобные» туфли на высоких каблуках.