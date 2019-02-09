Медики: Як дізнатися, чи є у людини імунітет до кору

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Кір – це небезпечне вірусне захворювання, що передається повітряним і крапельним способом.

Медики встановили, що під час контакту із зараженою людиною у нещепленої дуже мало шансів залишитися здоровим – всього 1-5%. Найнадійнішим способом уникнути захворювання на даний момент є своєчасна вакцинація, інформують Економічні новини.

Якщо ви щеплені і хочете з'ясувати виработаласьлі у вас захист до кору, можете зробити це завдяки спеціальному аналізу. Для цього необхідно здати кров на імуноглобулін G до цього вірусу. Зараз багато медлабораторії надають цю послугу. Відзначимо, що аналіз робиться натще. Перед забором крові рекомендується уникати стресу, сильних физнагрузок, а також не вживати спиртного.

Результати аналізу можна отримати вже через день-два. Як тільки медперсонал проаналізує ваш зразок, ви отримаєте відповідь з титром антитіл. Якщо він невеликий – у вас не виробився достатній імунітет, якщо високий – у вас низькі шанси захворіти на кір.

Додамо, що перша вакцина проти кору проводиться 12-15-місячним малюкам, після цього друга вакцина робиться в 6 років. У дорослому віці рекомендується ревакцинувати. Це роблять в 20-55 років.