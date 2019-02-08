Вчені розповіли, чи боляче людині вмирати

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Австралійські вчені провели ряд досліджень і спостережень за невиліковно хворими людьми і заявили, що болісна болюча смерть – досить рідкісне явище.

Експерти заявили, що вмираючі люди найчастіше відчувають втому, проблеми зі сном і диханням. Парадоксально, що при наближенні смерті ці симптоми слабшають. Крім того, дослідники з'ясували, що люди, які знають, що скоро помруть, бояться цього набагато менше, ніж живі і здорові. Експерти проаналізували записи невиліковно хворих пацієнтів і були здивовані тим, що слова «щастя», «радість», «любов» зустрічалися в текстах набагато частіше, ніж слова з негативним відтінком: «смуток», «страх», «тривога», інформують Економічні новини.

Схожі результати експерти відзначили і у злочинців, засуджених до смертної кари. Вони порівняли записи справжніх смертників і людей, яких попросили уявити, що вони завтра помруть. Так, слова людей з першої групи були набагато більш позитивними, ніж тих, кому смерть найближчим часом не загрожувала.

Обидва експерименти показали, що вмираючі люди частіше замислюються про сенс життя, релігії і сім'ї, ніж про саму смерть.