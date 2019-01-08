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Експерти нагадали, який хліб може нашкодити організму

Головна » Останні новини » Здоров’я » Експерти нагадали, який хліб може нашкодити організму
 
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Іноді хліб може бути небезпечним для організму людини, тому купуючи це хлібобулочний виріб потрібно бути впевненим в тому, що воно якісне.

Досить поширеним і небезпечним ураженням скоринки хліба є картопляна хвороба. Її ознаками може бути специфічний запах, що нагадує запах перезрілий дині або валеріани, а також уловлюються нотки перегнилих фруктів. Скоринка хліба покривається слизом і стає липкою. Цю хворобу викликає картопляна паличка – Bacillus subtilis. Спори цієї палички в цілому нешкідливі, проте, якщо хліб зберігати при температурі 30 градусів і вище, при цьому у вологому кліматі, суперечки можуть перетворитися в небезпечні мікроби. Білий хліб потрібно вжити через добу після його виготовлення. У житньому хлібі бактерії картопляної палички не можуть існувати, оскільки в ньому висока кислотність, інформують Економічні новини.

Щоб уберегти хліб від зараження картопляною паличкою, перед тим, як відправити хлібобулочний виріб в магазин, його необхідно своєчасно охолодити після випікання. Не слід купувати багато хліба, а зберігати виріб необхідно в тканини, що пропускає повітря, в прохолодному приміщенні. Якщо на хлібі помічені найменші ознаки картопляної палички, його слід викинути.


Автор: Катерина Лукьянчук

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