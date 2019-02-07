РусУкр

Здоров’я

07.02.2019 г.
16:40Визначено продукти, які не впливають на фігуру
06.02.2019 г.
20:00Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості
05.02.2019 г.
19:30Відома соцмережа виявилася небезпечною для здоров'я
16:40Визначено продукти, які можуть спровокувати головний біль
13:41Дієтологи розповіли, чи можна їсти яйця кожен день
12:21Назвали найнебезпечніше для сердечників час доби
11:48Вчені визначили причину виникнення раку в молодому віці
Всі здоров’я

Аналітика

06.02.201957

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
Попередній текст про Brexit вже був опублікований, коли на депутатів палати громад Великобританії зійшло осяяння в тому сенсі, що вони нарешті змогли ...
01.02.2019642

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
На карті світу визрів ще один гострий внутрішній громадянський конфлікт, який використовують зовнішні глобальні гравці для імперіалістичних "розборок" ...
29.01.201951

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...

Останні новини

07.02.2019 г.
16:57 СБУ знешкодила російського пропагандиста
16:40 Визначено продукти, які не впливають на фігуру
16:13 Вчені спрогнозували поява нових живих істот на Землі
15:46 Релігійні переслідування в Росії: Датчанину дали шість років в'язниці за "екстремізм"
15:16 Революційний закон про валюту: Експерти пояснили важливість змін для населення і економіки
15:13 Синоптик: В Україні йде сонячна погода
14:24 Андрій Герус закликає зупинити реформи ринків електроенергії і газу
13:57 На Сумщині величезна брила льоду вбила 28-річного чоловіка
13:27 Instagram: Леся Никитюк порадувала шанувальників своєї дитячої фотографією
12:33 На Київщині п'ятий день шукають зниклих рибалок
12:02 Tesla і Mercedes ведуть переговори про створення спільного фургона
10:32 УНЛ підтвердила свою відповідність принципам Європейської Асоціації Лотерей
06.02.2019 г.
21:20 В Україні планують запустити виробництво вітчизняних електрокарів
20:49 В Україні запущено в роботу єдиний реєстр корупціонерів
20:19 Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій
20:00 Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості
19:54 У Росії частка високих технологій в економіці країни відновила падіння
19:11 В Україні необхідно проводити великі інституційні реформи, - Богдан Бондаренко
18:53 Джолі закликала М'янму припинити насильство по відношенню до рохінджа
17:37 Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)
16:23 У МВС пояснили, як повинна фінансуватися передвиборча кампанія
15:53 Reuters: Китай зламав комп'ютерну мережу норвезької компанії Visma для крадіжки клієнтських секретів
15:52 УНЛ презентувала новий сайт зі зручним функціоналом
15:41 Зеленський - не нове обличчя! Це маска Коломойського!
13:03 Особливості виборів-2019: Політолог поділив кандидатів на три групи
09:25 «Сюрпризи» виборів-2019: Чи є шанс у України на свого Макрона або Трампа?
05.02.2019 г.
20:43 У Києві спостерігається гострий дефіцит офісів
20:00 Стало відомо про ще один вид шахрайства на дорогах
19:53 Більше 40% російської молоді повідомили про бажання покинути країну
19:30 Відома соцмережа виявилася небезпечною для здоров'я
18:54 Держстат встановив яку частину доходів українці витрачають на продукти харчування
18:31 Документи в президенти подала 91 особа
17:48 У Росії душать незалежні ЗМІ
17:08 У робота Софії з'явилася молодша сестра (ВІДЕО)
16:51 Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою
16:40 Визначено продукти, які можуть спровокувати головний біль
16:28 СБУ затримала інформатора бойовиків
16:14 Форма Чумацького Шляху виявилася не такою, як передбачалося раніше
15:39 Для вирішення проблем з Brexit час ще є, - Меркель
15:13 Вчені: Магнітний полюс нашої планети змістився в бік Сибіру
14:59 Порошенко багаторазово збільшив свої доходи в 2018 році, - Тимошенко
14:23 Xiaomi передає випуск бюджетних моделей своїм суббренд
13:41 Дієтологи розповіли, чи можна їсти яйця кожен день
13:33 У США протестували вантажний безпілотник-тейлсіттер (ВІДЕО)
13:05 В Антарктиді знайдено покинута база у вигляді свастики (ВІДЕО)
12:58 Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік: традиції і прикмети свята
12:35 За яку роботу на виборах можна законно отримувати гроші
12:21 Назвали найнебезпечніше для сердечників час доби
12:10 "Втекли від Сомалі": Названо п'ять головних напрямків зростання економіки України
11:48 Вчені визначили причину виникнення раку в молодому віці
11:43 У США попередили про ймовірне відродження ІГІЛ
11:08 Вибори-2019: ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти 24 особам
04.02.2019 г.
20:44 У скільки українцю обходиться захист від інфекцій
20:40 Названа нова система обману водіїв України
20:00 Вчені визначили тривалість найбільш здорового сну
19:42 Українці масово отримують травми на польських будівництвах
18:39 У Росії третина продуктів не відповідає ДЕСТам
17:58 The Guardian: У Саудівській Аравії жінок-активісток садять в тюрму і тримають в нелюдських умовах
17:18 У Верховній Раді запропонували не допустити російських спостерігачів на вибори в Україні
16:53 Associated Press: У Росії протестують проти нових планів Москви
Всі новини »

Визначено продукти, які не впливають на фігуру

Головна » Останні новини » Здоров’я » Визначено продукти, які не впливають на фігуру
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Дієтологи вважають, що бажаючим схуднути не обов'язково відмовлятися від солодощів.

Потрібно лише знати, які солодкі продукти можна їсти, а які – ні. На думку дієтологів, в раціон краще вводити натуральні солодощі. Саме вони не зашкодять фігурі, інформують Економічні новини.

Горіхи. Цей продукт – відмінний перекус для тих, хто займається спортом, в них багато корисних вітамінів і мікроелементів. Медики рекомендують все ж з'їдати в день не більше жменьки, так як вони дуже калорійні.

Зефір. Одна зефірка на добу також не принесе шкодячи організму. У натуральному зефір є залізо, фосфор і білок, які благотворно впливаю на м'язи.

Желе і мармелад. У цих продуктах присутня пектин, здатний виводити з тіла різні токсини. До того ж вони дуже низькокалорійні.

Мед. Є чудовою альтернативою цукру. Однак їсти його слід вприкуску, а не класти в чашку чаю.

Сухофрукти. Здатні наситити організм важливими вітамінами. Тому не варто відмовлятися від кураги, родзинок, фініків і т.д.

Ягоди і фрукти. Вони зберігають свої властивості як в свіжому, так і замороженому вигляді. Взимку їх можна додавати в різні каші і робити з них смузі.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Всі статті


Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот»
Ракетно-артиллерийская система HIMARS (США)
Зенитное орудие Oerlikon GDF-005 (Швейцария)
Самолет Ан-178
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ПАШИНСКИЙ
Олег
СОСКИН
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Павел
КЛИМКИН
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети обратили внимание на интересные нюансы с мостом Путина в Крым (2646)

Ученые назвали необычный секрет долгой молодости (2623)

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" ВМФ РФ, который есть и, которого – нет, - "Злой одессит" (2571)

"Речь идет о большой войне": В Швеции поделились доказательствами того, что РФ готовится к чему-то страшному (2548)

Маршрутчикам, отказавшимся перевозить льготников, увеличат штраф в 18 раз (2522)

Закупки российской нефти прекращаются. Это вариант №1, - Аnti-colorados (2478)

Украинские военные взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: Оккупанты понесли потери (2476)

Ученые шокированы записями шумерского врача на расшифрованных древних табличках (2200)

На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков (1978)

Китайский вассал: Москва оказалась в неудобном положении, - Пионтковский (1765)


Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися
Михайло Басараб

Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися

Закон про тимчасово окуповані території має велике значення. ВРУ повинна була ухвалити такий законопроект вже давно, оскільки основним його завданням ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

Фото тижня

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Всі фото »

 