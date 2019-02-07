Визначено продукти, які не впливають на фігуру
Дієтологи вважають, що бажаючим схуднути не обов'язково відмовлятися від солодощів.
Потрібно лише знати, які солодкі продукти можна їсти, а які – ні. На думку дієтологів, в раціон краще вводити натуральні солодощі. Саме вони не зашкодять фігурі, інформують Економічні новини.
Горіхи. Цей продукт – відмінний перекус для тих, хто займається спортом, в них багато корисних вітамінів і мікроелементів. Медики рекомендують все ж з'їдати в день не більше жменьки, так як вони дуже калорійні.
Зефір. Одна зефірка на добу також не принесе шкодячи організму. У натуральному зефір є залізо, фосфор і білок, які благотворно впливаю на м'язи.
Желе і мармелад. У цих продуктах присутня пектин, здатний виводити з тіла різні токсини. До того ж вони дуже низькокалорійні.
Мед. Є чудовою альтернативою цукру. Однак їсти його слід вприкуску, а не класти в чашку чаю.
Сухофрукти. Здатні наситити організм важливими вітамінами. Тому не варто відмовлятися від кураги, родзинок, фініків і т.д.
Ягоди і фрукти. Вони зберігають свої властивості як в свіжому, так і замороженому вигляді. Взимку їх можна додавати в різні каші і робити з них смузі.