Вчені з'ясували, в якому віці у жінок найяскравіший секс

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На думку багатьох найяскравіший секс у молоді, а ідеальний вік для цього – саме юність. Однак вчені провели ряд досліджень і з'ясували, що найяскравіші оргазми жінки починають отримувати в більш зрілому віці.

Вчені провели експеримент. За допомогою мобільного додатка експерти опитали понад 2600 жінок різного віку. Питання полягали в тому, наскільки учасниці задоволені своїм сексуальним життям, наскільки привабливими вони себе вважають, а також пропонувалося дати оцінку своїм оргазмів за шкалою «низька-середня-висока», інформують Економічні новини.

Далі жінки були розподілені на три вікові групи: 23 року і менше; 24-36 років; старше 36 років. Так, з'ясувалося, що у дівчат молодше 23 років частіше за все переважали «низькі» і «середні» оцінки. У жінок віком 24-36 років в основному переважав відповідь «середньо», а ось жінки старше 36 років часто високо оцінювали свій зовнішній вигляд і сексуальне життя.

На думку дослідників, справа тут не тільки в гормонах, а скоріше в психологічній готовності віддаватися почуттям. У зрілих людей часто менше комплексів, ніж у молодих. З віком більшість людей знаходить своє місце в житті, соціалізується, набуває сексуальний досвід, який допомагає краще відчувати себе і усвідомлювати власні бажання.