Вчені визначили тривалість найбільш здорового сну

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Корейські вчені провели ряд досліджень, в ході яких було з'ясовано, скільки годин вночі потрібно спати кожній людині, щоб бути здоровим.

Автори дослідження провели експеримент, в якому взяли участь майже 135 тисяч добровольців у віці від 40 до 69 років. Вони проаналізували дані про особливості сну цих людей, крім того, учасники здали аналіз крові і сечі, а також ДНК, інформують Економічні новини.

Завдяки цій інформації, вченим вдалося виявити зв'язок між 10-годинним (і більше) сном і високим відсотком хвороб, пов'язаних з ожирінням, артеріальною гіпертензією. Також, у людей, які проводять уві сні 10 і більше годин були високі показники рівня холестерину або цукру. У тих учасників, які спали менше семи годин, в крові був виявлений високий рівень міді, що свідчить про підвищення ризику захворіти на онкозахворювання.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що найбільш корисно спати 8-9 годин поспіль, щоб залишатися здоровим.