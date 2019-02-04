Вчені дали відповідь: чи можна миттєво посивіти

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Вважається, що, якщо людина випробував великий страх або пережив серйозне психологічне потрясіння, він може швидко стати сивим. Наприклад, відома французька королева Марія Антуанетта посиділа за одну ніч перед тим, як її мали стратити.

Але вчені не згодні з цим, так як за такий невеликий проміжок часу волосся не можуть поміняти свій колір. Вони підкреслюють, що наші волосся росте з фолікули, яка виробляє кератин. Цей фермент впливає на ріст волосся і нігтів. Кремі цього, волосся містить два пігменту – феомеланін і еумеланін, інформують Економічні новини.

При змішуванні вони дають людині його унікальний відтінок. Коли людина переживає емоційний стрес, то волосяні фолікули стискаються, а це може привести до збою в роботі системи зростання і фарбування.

Вчені підкреслюють, що волосся, які тільки недавно виросли, не можуть так швидко поміняти колір. Але експерти відзначають, що під час стресу у людей можуть починати швидко випадати здорове волосся, а залишитися тільки сиве. Таким чином вони зійшлися на тому, що сивина – наслідок випадання волосся.