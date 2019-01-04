Діагностика захворювань: що розповість мову про ваше здоров'я

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Медики рекомендують щоранку оглядати свою мову, так як він допоможе відразу діагностувати проблеми в роботі внутрішніх органів. Вони додають, що мова повинна мати блідо-рожевий колір. Лікарі відзначають, що мову треба оглядати при денному світлі і перед чищенням зубів.

Всі інші кольори говорять про відхилення від норми. Наприклад, якщо ваш язик червоного кольору, то у вас є в організмі запальний процес або проблеми з серцем або судинами. Якщо ви помітили, що мова сірий або жовтий, то перевірте свій травний тракт, а ось фіолетовою колір говорить про проблеми з легенями, інформують Економічні новини.

Синій колір сигналізує про проблеми в роботі нирок, а білий про наявність грибкових інфекцій, зневоднення або ГРВІ. Якщо ви помітили, що ваш язик блищить і на ньому немає нальоту, то організму не вистачає вітамінів групи В. На вашій мові також можуть бути борозенки. Якщо вони розміщуються від центру до кінчика, то у вас є порушення в роботі серця. Борозенки розміщені хаотично – проблеми зі шлунком, глибокі – ниркова недостатність.

Форма мови також може сказати багато про що. Ви помітили, що він роздутий і припухлість, перевірте травні органи, надто тонкий – порушений обмін речовин, витягнутий – серце працює погано. Форма мови може сказати і про проблеми з хребтів, на ньому буде нерівна поздовжня смужка посередині. А якщо він припухлість по краях, то перевірте свій кишечник.