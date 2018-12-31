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Вчені: Чому не можна нехтувати сніданком

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені: Чому не можна нехтувати сніданком
 
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Дослідники з'ясували, що регулярна відмова від сніданку може спровокувати в подальшому виникнення інсульту.

Вчені японського університету Осаки довели, що ігнорування сніданку підвищує ризик виникнення інсульту, інформують Економічні новини.

На думку дослідників, якщо протягом тривалого часу хоча б 5 разів на тиждень не їсти вранці, ризик геморагічного інсульту зростає на 36%.

До такого висновку японські вчені прийшли після 25-річних спостережень за 82 тис. людей. У дослідженні брали участь чоловіки і жінки у віці від 45 до 74 років. Після ретельного аналізу, вчені помітили, що відмова від ранкового прийому їжі дуже часто провокує підвищення тиску. Через це збільшується і ризик крововиливу в мозок.

Було також відмічено, що ті люди, які не пропускали ранкової трапези, відчували себе краще. Дослідники впевнені, що регулярний сніданок здатний знижувати навантаження на кровоносні судини.

Дане наукове відкриття японських учених вже підтвердили фахівці Колумбійського університету. Американські вчені також відзначили, що крім підвищення ризику розвитку інсульту, відмова від завтра загрожує ще й виникненням діабету, а також інфаркту.

Медики радять усім дотримуватися такого режиму харчування, який обов'язково включає легкий сніданок.


Автор: Катерина Лукьянчук

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