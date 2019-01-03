Вчені заявили, що кава може впливати на розмір грудей

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Шведські вчені провели ряд досліджень, в ході яких було з'ясовано, що через регулярного вживання кави знижується гормон естроген, що може стати причиною зменшення розміру грудей.

Дослідники провели експеримент, в якому взяло участь близько 300 жінок-добровольців, які регулярно вживають каву. В ході спостережень, вдалося з'ясувати, що у жінок, які випивають не менше двох чашок кави в день, груди зменшувалася на 15-17%. Особливо це стосувалося жінок володіють пишними формами, інформують Економічні новини.

Вчені пояснили такий ефект від кави тим, що при регулярному вживанні цього напою, знижується вироблення гормону естрогену, який впливає на жирові клітини. Так, завдяки кави жінки худнули, завдяки чому зменшувалася також їх груди.