ТОП-5 найбільш несподіваних причин виникнення раку

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Медики повідомили, що може спровокувати розвитку онкозахворювань.

Гарячий чай, інформують Економічні новини.

Вчені не рекомендують пити гарячий напій. Краще дати чаю охолонути до кімнатної температури, а потім тільки його випити. Гарячий він може спровокувати розвиток пухлини стравоходу.

Сидяча робота

Фахівці з'ясували, що сидячий спосіб життя також може стати причиною розвитку раку грудей, легенів, а також кишечника. Якщо у вас робота сидяча, то бажано після неї відправиться в тренажерний зал або просто пробігтися навколо будинку.

Високе зростання

Недавнє дослідження довело, що люди, які володіють високим ростом, мають більше шансів захворіти на рак, ніж інші. Вчені ще до кінця не з'ясували причину цього.

Пластичні операції

Медики просять людей без крайньої необхідності не лягає під ніж пластичних хірургів. Основне ускладнення після таких втручань – розвиток онкології.

Шкідливі звички

Давно доведено, що зловживання алкоголем, курінням може спровокувати утворення злоякісних пухлин в різних органах. Так що намагайтеся позбавлятися від цих шкідливих звичок. Також неправильне харчування, що стає причиною ожиріння, також відносять до факторів, які впливають на захворювання на рак. Медики рекомендують відповідально ставиться до складання свого раціону харчування.