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Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я

Головна » Останні новини » Здоров’я » Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я
 
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Для збереження здоров'я представники сильної статі потребують правильне харчування.

Дієтологи з різних куточків світу прийшли до висновку, що деякі продукти можуть негативно впливати на здоров'я чоловіків, інформують Економічні новини.

Фахівці закликають представників сильної статі зменшити споживання наступної їжі:

– сої (вона стимулює вироблення жіночих гормонів, а тому знижує рівень тестостерону; псує якість і концентрацію сперматозоїдів),

– цукру (велика кількість солодкого призводить до підвищення рівня інсуліну, який пригнічує вироблення тестостерону, зменшує імунітет, провокує виникнення грибкових хвороб, сприяє ожирінню і сповільнює травний процес),

– солоні і копчені продукти (негативно впливають на весь організ м, порушують обмін речовин, провокують хвороби шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи і нирок; через те, що сіль дуже повільно виводиться з організму – можливі набряки),

– кава і пиво (в кофеїн і пиві містяться рослинні гормони, що нагадують жіночі естрогени ),

– енергетичні напої (провокують виникнення депресії, безсоння, захворювання нирок, серця і печінки).


Автор: Катерина Лукьянчук

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