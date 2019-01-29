Вчені викрили популярний міф про секс

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Існує думка, що сексуальний контакт відмінно допомагає в схудненні, спалюючи калорії, не гірше, ніж від занять в залі. Канадські вчені зуміли довести, що це не так.

Вчені з Канади провели ряд досліджень, в ході яких було спростовано поширений міф про те, що секс сприяє зниженню ваги. Деякі люди навіть вважають, що сексуальний контакт може зрівнятися з пробіжкою по ефективності, проте, це не так. За словами дослідників, навіть якщо секс і може допомогти організму скинути зайві калорії, спорт він не замінить, інформують Економічні новини.

Середня тривалість статевого акту становить від 6 до 10 хвилин, а для досягнення ефекту схуднення потрібно займатися спортом більше двох годин на тиждень. Що стосується жиросжигающих здібностей сексу, то вчені підрахували: кількість калорій, які згорають під час інтимного процесу не надто значна, у жінок це приблизно 69 калорій, у чоловіків – до 100 калорій. В одному гамбургері калорій міститься значно більше.