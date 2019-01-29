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Вчені розповіли, як потрібно кидати курити

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені розповіли, як потрібно кидати курити
 
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Фахівці кажуть, що якщо хочете позбутися згубної звички, потрібно дотримуватися певних правил. Якщо не будете цього робити, то всі зусилля будуть марними.

Якщо хочете кинути курити почніть з системи заохочення. Наприклад, витримали без сигарети день, купіть собі подарунок. Не забувайте, що скорочення кількості сигарет має йти за планом. Для цього експерти радять написати план на листку і повісити на видному місці, інформують Економічні новини.

Також хороший спосіб, щоб кинути палити, повідомити про це своїм близьким. Для вас важлива буде їх підтримка. Виберете день Х, з якого ви більше не візьмете сигарету в руки. Експерти відзначають, що з тягою до нікотину допоможуть впораються цукерки без цукру або жувальна гумка. Крім цих продуктів, на допомогу можуть прийти морква, горіхи, яблука. Також фахівці радять знайти людей, які також хочуть позбутися цієї залежності.

Для цього можна вступити в тематичну групу або зареєструватися на форумі. Люди, які розуміють проблему, зможуть завжди дати слушну пораду. Медики радять охочим кинути курити займатися спортом або йогою, щоб розслабиться і зняти тривожність.


Автор: Катерина Лукьянчук

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