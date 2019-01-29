ТОП-5 найкорисніших для серця продуктів

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Вчені провели масштабне дослідження і з'ясували, що цільнозернові продукти знижують ризик ранньої смерті від серцево-судинних захворювань на 9 відсотків. Медики вважають, що в денний раціон обов'язково потрібно додати лободу, вівсяну кашу, макарони з твердих сортів пшениці, житній хліб, а також коричневий рис.

Холестерин є головним ворогом нашого серця. Він має властивість накопичуватися в нашому організмі і відкладатися на стінках судин. В результаті розвивається ішемічна хвороба серця (ІХС). За словами вчених, потрібно їсти бобові, які багаті клітковиною, інформують Економічні новини.

Вони утворюють "гель", який знижує засвоєння холестерину організмом. В ході дослідження з'ясували, що з'їдаючи 130 грамів бобових в день, можна знизити рівень поганого холестерину на 5 відсотків. Дієтологи наголошують, що для роботи серця важливі фрукти і овочі. Крім клітковини, в їх склад також входить калій, що сприяє нормалізації кров'яного тиску.

Медики також радять додати в харчування і рибу, багату омега-3, яка зміцнює серце. Також в рибі вітаміни B6 і B12 необхідні для нормальної роботи нашого організму. Доведено, що чотири порції риби в тиждень знижує ризик серцевого нападу на 21%.