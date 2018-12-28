Доведено, що життя після смерті триває

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Вчені довели, що після фізичної смерті люди продовжують жити. Американські фахівці провели дослідження, яке тривало понад 50 років. Експерти спостерігали за 7 тисяч осіб.

Головний автор дослідження Майкл Ньютон змусив учасників згадати фрагменти з минулого життя. Для цього він розробив спеціальний метод регресу, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що майже кожна людина, який брав участь в цьому експерименті, зміг розповісти деякі моменти, які він переживав в минулому свідомого життя. Учасники повідомили, що коли настає смерть, людина проходить через особливий тунель. Але вони додають, що при народженні шок випробовується більше, ніж при перетин цього тунелю. Учасники підкреслили, що вони усвідомлювали всі, що з ними відбуваються, коли покидали цей світ.

Вчені відзначають, що ще потрібно до кінця підтвердити все слова сказані ними, перед тим, як висувати теорію про "безсмертних душах".

Раніше писали, що вчені з'ясували, які почуття переповнюють людини, коли він відчуває, що йде в інший світ. Лежачи на смертному одрі люди частіше задаються питанням про сенс життя, релігії і сім'ї, ніж про саму смерть.